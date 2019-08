Von Elisabeth Murr-Brück

Eberbach. Ein kulinarischer Streifzug in der Au - Kuckuck und Essen, nein, die Geschichte wärmen wir hier nicht mehr auf. Obwohl man doch fragen könnte, warum eigentlich auch 2019 kein Anbieter auf die Idee kommt, den Markt-Namenspatron irgendwie kochtechnisch auszuschlachten, als Gebäck, als Ragout, in welcher Form auch immer, die Vorlage gibt da ja Einiges her. Misstrauen kann man bei Marktaufsicht deponieren.

Keine gute Idee wäre es hingegen, beim Kuckucksmarktbesuch mit leerem Magen loszuziehen, Vorglühen und Fahrgeschäfte sind meist keine Freunde. Wie oft im Leben hilft gute Planung, sonst steht man mit vollem Bauch etwa vor dem Zelt der DLRG und schafft auch beim besten Willen keinen Kochkäs mehr. Mit Umsicht und Besucher-Hilfe haben wir unsere Favoriten gewählt.

Döner macht schöner, das beweisen Uschi und Dieter aus Allemühl. Seit 30 Jahren ist der Stand nahe am Eingang ihre erste Station, das gehört zum festen Ablauf, der Döner: "Ganz toll, echt!" Sie kennen die Leute, haben ihre Kinder heranwachsen sehen: "ihre jüngste Tochter ist gleich alt wie unsere". Nicht nur das verbindet: "Wir wissen, dass die Qualität stimmt, trotzdem sind die Preise stabil." Nach dem Kuckucksmarkt freuen sich die beiden schon auf den nächsten ….Döner beim Weihnachtsmarkt. Uschi ist satt, und das hört sich nicht so richtig glücklich an, Dieter versagt sich einen zweiten aus Vernunftgründen, der Abend hat schließlich erst angefangen." An der Empfehlung der Allemühler ist so wenig auszusetzen wie am Döner: Scheiben vom Rindfleisch, gut gewürzt, das Topping fein abgeschmeckt, der Salat knackig, die Gemüse frisch, da Fladenbrot knusprig, die Bedienung freundlich.

Knödel: Aus der Gegend um Ludwigshafen/Mannheim kommt der Mann von Anja Wormus. Vor drei Jahren hatte er die Idee, auf den Jahrmärkten so richtig Bodenständiges anzubieten: Kartoffelknödel fürs internationale Publikum wie in Eberbach. Daheim heißen sie Grumbeerknepp. Tribal Food ist Trend, nur dass sich das in der Pälzer Variante noch nicht überall herumgesprochen hat. In Eberbach läuft es am ersten Abend nach der Regel: "Was der Bauer nicht kennt, lässt er erst einmal Andere probieren", daheim auf dem Dürkheimer Wurstmarkt kommt die vierköpfige Crew mit Knödeldrehen kaum nach.

Alles Handarbeit, auch das Waschen, Schälen und Reiben; auch danach gehts weiter, wie von Mutter und Großmutter gelernt, allerdings in der Version für Kindstaufen und andere Feiertage: gefüllt mit Leberwurst oder mit Hackfleisch und Zwiebeln auf Riesling-Speck-Sauce oder, zeitgemäß, als Veggiekloß mit Kräuter-Frischkäse auf tomatisiertem Ratatouille. Was mitnehmen zum Einpacken und verpflegungstechnisch ist die Beer geschält.

Langosch: Das ungarische Hefegebäck hat geschafft, was die Knödel noch vor sich haben: akzeptiert, gemocht, gern gekauft. Eine ernsthafte Konkurrenz für Pizza und Burger mit Potenzial zum Kult-Food, verstärkt durch den Raritäts-Faktor, Langosch kriegt man noch nicht an jeder Ecke. Süß oder salzig, kann unfallfrei aus der Hand gegessen werden.

Donuts: isst man nur im Plural. Für Homer Simpson ("Die Simpsons") fängt der Tag damit an. Man kann sie selber machen wie Donald Duck, der ist aber trotz seiner Verdienste als Erzieher dreier Neffen im schwierigsten Alter als Vorbild nur bedingt vermittelbar. Donuts brauchen keine Argumente, schon gar nicht frisch gemacht und fluffig-flaumig mit Puder- oder Zimt-Zucker, wem das nicht süß genug ist: mit Himbeer- oder Schoko-Sauce. In der Mini-Version isst man sie ohne schlechtes Gewissen, acht Stück sind in der kleinen Packung. Vorsicht - hoher Täuschungsfaktor! Nach wenigen Schritten ist die Tüte leer; unerklärlich...

Magenbrot: Eine Mess ohne Magenbrot ist für Mannheimer nicht vorstellbar. Gleichfalls mit gutem Gewissen zu essen, der Name kommt von den magenfreundlichen Gewürzen Zimt, Sternanis, Muskatblüte und Nelken; Farbe bringt der Kakao.