Festwirt Gerhard Rebscher in Aktion im großen Festzelt. Foto: Marcus Deschner

Eberbach. (MD) "Wie soll das gehen?", fragte sich Gerhard Rebscher im Jahr 2002. Damals kam Siegfried Mader von der Schwabenbräu auf den Beerfeldener Metzgermeister zu und fragte ihn, ob er nicht das große Bierzelt auf dem Kuckucksmarkt übernehmen wolle. "Bestimmt 30 Jahre lang", sagt Rebscher, sei er nicht mehr auf dem Markt gewesen. Zufällig im Jahr 1982 wieder.

Und da habe er ein Festzelt gesehen, das mit bayerischen Lüftlmalereien verziert gewesen sei und in dem mehr oder weniger "tote Hose" geherrscht habe. "Sollen wir uns das antun?", habe er sich gefragt und sich mit seiner Frau Anita beratschlagt. Doch Mader ließ nicht locker und Rebscher unterschrieb den Vertrag.

Seitdem bewirtschaftet das Ehepaar Rebscher das Bierzelt, tatkräftig unterstützt von Sohn Jens und einem eingespielten Team, während Tochter Nina in der Beerfeldener Metzgerei der Familie den Rücken freihält. Doch nun ist Schluss, der diesjährige Kuckucksmarkt war für Gerhard Rebscher der letzte als Festwirt.

"Wir haben zuvor die Hirschhorner Kerwe bewirtet", blickt der Metzgermeister auf die Anfänge zurück. Daher habe man auch den Brauereivertreter gekannt. In den zwei Anfangsjahren habe man die Kerwe sowie den Kuckucksmarkt gleichzeitig bewirtet, bevor man die Veranstaltung in Hirschhorn aufgab.

Und das Eberbacher Zelt habe man nur langsam wieder mit Leben füllen können. Im ersten Jahr habe man noch rote Zahlen verbucht. Doch dann seien auch die Betriebe angeschrieben worden. Die bildeten mittlerweile am Kuckucksmarkt-Montag wieder eine feste Bank. Teilweise verteilten die Firmen sogar Bons fürs Festzelt an ihre Mitarbeiter.

Etliche Gäste habe man an allen Markttagen zum Mittagessen da. Die wüssten Rebschers Ware zu schätzen. "Wir schlachten in Eberbach noch selbst." Auch den Seniorennachmittag habe man eingeführt. Da sei viel los. Ebenso wie bei der traditionellen Fleckvieh-Rinderschau. Von der Stadt erhalte man viel Unterstützung, lobt Rebscher: "Die legt sich mächtig ins Zeug". Jetzt will der Festwirt, der vor ein paar Tagen 65 geworden ist, aber etwas kürzertreten.

Sohn Jens sei der Ansicht, dass man im eigenen Betrieb genügend Arbeit habe. Zumal man jedes Jahr ein hohes finanzielles Risiko zu tragen habe. "Da laufen schon mal schnell 30.000 Euro auf und ich habe noch kein einziges Bier verkauft".

Wer denn der Nachfolger als Bierzeltbetreiber werden wird, weiß Rebscher noch nicht. Das sei Sache der Distelhäuser-Brauerei, deren dreijähriger Vertrag mit der Stadt dieses Jahr auslaufe. "Es laufen Gespräche", hält sich Brauereivertreter Roland Brandt auf Nachfrage bedeckt. Gerhard Rebscher wird es jedenfalls auch künftig nicht langweilig werden. Neben seiner Tätigkeit im eigenen Geschäft ist er auch noch ehrenamtlich als Stadtrat der neuen Stadt Oberzent aktiv.

Zwei weitere langjährige Bierstandbetreiber wird man auf künftigen Kuckucksmärkten ebenfalls vermissen. Rudi Zemrock vom Gasthaus "Adler" war nach 29 Jahren letztmals dabei, Ewald Böhle vom "Krabbenstein" will nach 23 Jahren aufhören.