Eberbach. (by) Wer älter als 60 Jahre ist oder an bestimmten Krankheiten leidet, soll in der Apotheke insgesamt 15 FFP2-Masken bekommen, die ersten drei gratis noch im Dezember. Wie sind die Eberbacher Apotheken auf diese Aktion vorbereitet? Wir haben nachgefragt.

"Ich habe am Donnerstag erfahren, dass sich die Apotheken selbst um die Beschaffung der Masken kümmern müssen", sagt Regina Tschada von der Itter- und Mohren-Apotheke. Sie hat sofort bestellt und wartet "stündlich auf die Lieferung". Die Nachfrage seitens der Kunden sei sehr groß, "es geht dauernd das Telefon". Bei den bekannten Personen sei der Nachweis, dass sie berechtigt sind, kein Problem. Bei Fremden gestalte sich dieser schon schwieriger. Möglich sei er etwa durch eine Rezeptkopie.

Nicht begeistert von der Kurzfristigkeit der Aktion ist Frank Knecht von der Bahnhof-Apotheke. Er hätte sich "drei bis vier Tage mehr Kommunikation" gewünscht. "Die Logistik ist das Nadelöhr", sagt er.

Zwar gibt es in seiner Apotheke einen täglichen Zulauf an Masken, doch kann er nicht garantieren, dass jederzeit alles da ist. Angesichts der momentanen Nachfrage erwartet er größere Schlangen vor den Apotheken. "Die Apotheken sind nicht für einen Massenansturm gebaut", sagt er. Gerade auch bei den Corona-Regeln. Er appelliert daher an die Kunden, nicht gleich alle am ersten Tag zu kommen. Die Masken gibt es einen Tag nachdem der Gesetzentwurf beschlossen wurde. Zur glaubhaften Versicherung, dass man zum berechtigten Personenkreis gehört, genüge etwa ein Medikationsplan.

Susanne Weber von der Hirsch-Apotheke weiß noch nicht so recht, wie sie den Ansturm bewältigen soll. Sie fürchtet, dass einige die Apotheken abklappern, um sich den Gratis-Dreierpack zu holen. Sie wird die berechtigten Personen versorgen, die in ihrer Kundendatei angelegt sind. Bestellt hat sie genug Masken, wie sie sagt. Doch wie lange das Kontingent reichen wird, weiß sie nicht.

Anspruch auf eine Maske hat, wer älter ist als 60 Jahre oder an einer der folgenden Krankheiten leidet: chronische Lungenerkrankung, Herzinsuffizienz, Niereninsuffizienz, Schlaganfall-Patienten, Diabetes-Kranke (Typ 2), Krebspatienten, Empfänger einer Organ- oder Stammzellentransplantation, Risikoschwangere.