Hirschhorn. (MD) Einmütig zugelassen wurden vom Wahlausschuss der Stadt Hirschhorn alle von den Parteien bzw. Vereinigungen zur Wahl für die Stadtverordnetenversammlung am 14. März vorgeschlagenen Bewerber. Das am Freitag unter Vorsitz von Arne Endreß in der Mark-Twain-Stube tagende Gremium fand bei den Kandidaten keine Hinderungsgründe. Alle Vorschläge waren fristgerecht bis zum Stichtag 4. Januar bei der Stadt eingegangen.

Bekanntlich bewerben sich CDU, Profil Hirschhorn und SPD um Sitze und Stimmen in der Stadtverordnetenversammlung. Allerdings ist es keiner Liste gelungen, alle möglichen 15 Plätze mit Bewerbern zu besetzen.

Nach der Begrüßung der sechs Ausschussmitglieder und zweier Vertrauensleute erläuterte Endreß, dass die CDU bereits am 15. Dezember ihren Vorschlag eingereicht hat, gefolgt von Profil am 22. Dezember und den Sozialdemokraten am 28. Dezember. "Es bleibt also bei drei Vorschlägen".

Abgesehen von "kleineren Mängeln" seien die Vorschläge bei der Einreichung formell weitgehend in Ordnung gewesen. "Mal fehlte beispielsweise der Ort der Versammlung", so Endreß. Doch diese Dinge habe man im Vorfeld alle ergänzen können. Das Datum des Eingangs der Listen sei nicht maßgebend für deren Platznummern, klärte Endreß auf. Vielmehr erfolge die Vergabe nach dem Ergebnis der Landtagswahlen von 2018. Demnach erhalte die CDU die Nummer Eins, die SPD Nummer Drei und Profil Nummer Sieben. In ganzen zwölf Minuten war die Arbeit des Wahlausschusses erledigt, Endreß zahlte an jeden gegen Quittung sieben Euro und fünfzig Cent Sitzungsgeld aus. Nach der Wahl am 14. März soll das Gremium spätestens am 26. März zusammenkommen, um das endgültige Ergebnis festzustellen.

Für die > CDU bewerben sich um ein Stadtverordnetenmandat (in alphabetischer Reihenfolge) Christopher André, Dietmar Brummer, Lukas Hering, Michael Kessler, Frank Köhler, Steffen Laick, Maria Rettenmaier, Wolfgang Schilling, Ingeborg Steinbauer und Anja Zobel.

Für die > SPD kandidieren Jan-Paul Adler, Carsten Ahlers, Dirk Gugau, Max Weber sowie Nicole und Thomas Wilken.

Auf der > Profil-Liste sind aufgeführt Jürgen Berdel, Ramon Brettel, Alexander Hess, Dr. Joachim Kleinmann, Gudrun Lenz-Kalke, Dr. Christian Minuth, Reinhard Mühlbauer, Kai Münch, Bernhard Reichert, Dr. Irmtrud Wagner und Andrea Weber.