Die Kandidaten der Freien Wähler Schönbrunn stellten sich am Samstag in Moosbrunn vor (v.l.): Torsten Wolf, Arnold Manz, Reinhold Heiß, Alexander Wäsch, Jürgen Dinkeldein, Sabrina Böhm, Kirsten Trampusch, Rolf Heckmann und Sascha Babovic. Foto: Marcus Deschner

Schönbrunn. (MD) Mit einem "starken, engagierten Team, das bereit ist, verantwortungsvolle Kommunalpolitik zu übernehmen", treten die Freien Wähler (FW) Schönbrunn für die Gemeinderatswahlen am 26. Mai an. Auf der elf Personen umfassenden Liste sind Kandidaten der verschiedensten Berufe und Altersklassen, darunter drei Frauen, vertreten.

Abgesehen von Manuel Heiß kandidieren auch wieder alle bisherigen Amtsinhaber. Wie aus dem Flyer der FW hervorgeht, sind die Bewerber stark im örtlichen Vereinsleben engagiert. Aus allen fünf Schönbrunner Teilorten kommen die Kandidaten. Im Vorfeld des Urnengangs sind sie in sämtlichen Ortsteilen unterwegs, um mit der Bevölkerung ins Gespräch zu kommen.

Kandidaten der Freien Wähler Schönbrunn Jürgen Dinkeldein (63), Polizeibeamter i.R., Moosbrunn Alexander Wäsch (46), Datentechniker IT, Allemühl Torsten Wolf (42), Elektrotechnikermeister, Schwanheim Kirsten Trampusch (52), Groß- und Außenhandelskauffrau, Moosbrunn Jürgen Bayer (56), Landwirtschaftsmeister, Schönbrunn Dr. Daniela Schroeder (53), Tierärztin, Schönbrunn Reinhold Heiß (61), Maschinenschlosser, Haag Rolf Heckmann (46), Softwareentwickler, Moosbrunn Sascha Babovic (51), selbst. Kaufmann, Haag Sabrina Böhm (35), Rechtsanwältin, Schönbrunn Arnold Manz (59), Spengler, Haag

Begonnen wurde die Vorstellungsrunde in Haag, dann war man bei der Frühlingskerwe in Schwanheim. Vergangenen Samstag waren die Kandidaten am ehemaligen Feuerwehrhaus in Moosbrunn, wo sich auch zahlreiche Bürger einfanden. Ein zentrales Wahlprogramm hätten die Freien Wähler zur Gemeinderatswahl nicht, sagte Vorsitzender Jürgen Dinkeldein. "Wir werden uns bei den anstehenden Aufgaben in der Gemeinde für die beste Lösung vor Ort zum Wohle der Kommune engagieren", versicherte er. Natürlich hätten die Unabhängigen auch Ziele. Aber die werde man in Zusammenarbeit mit Verwaltung und Bürgermeister im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten versuchen zu planen und zu verwirklichen. Die bisherigen Gemeinderäte wüssten, wie schwierig es aufgrund der finanziellen Situation der Gemeinde sei, gesteckte Ziele umzusetzen. "Hier müssen einfach Prioritäten gesetzt werden", betonte Dinkeldein. Man wisse sehr wohl, dass das nicht immer allen Bürgern gefalle. Es nütze jedoch nichts, im Vorfeld der Wahlen den Bürgern "irgendwelche Wunschvorstellungen" zu präsentieren, ohne zu wissen, wie diese später finanziert werden könnten.

Freilich trete man beispielsweise auch für die Schaffung von Wohnraum für junge Familien, die Einrichtung sozialer Treffpunkte auch durch ein verbessertes gastronomisches Angebot in den Ortsteilen sowie den Ausbau des Öffentlichen Personen-Nahverkehrs ein.

Bei Gesprächen und Deftigem vom Grill verging die Zeit wie im Fluge. Gestern waren die Freien Wähler bei Schönbrunns Sängerklause. Abschluss der Reihe ist am Allemühler Feuerwehrhaus kommenden Samstag von 12 bis 14 Uhr.