Aglasterhausen. (me) Zum zehnten Mal findet am Wochenende die Klimamesse in Aglasterhausen statt. Mehr als 30 Aussteller haben sich dazu angekündigt. Den Eröffnungsvortrag hält am Freitag, 13. Oktober, Landesumweltminister Franz Untersteller um 19.30 Uhr zum Thema "Klimaschutz im Land - was nötig ist und was wir tun".

Offiziell eröffnet wird die Messe in der Sport- und Festhalle am Samstag, 14. Oktober, um 11 Uhr. Um 12 Uhr wird eine Führung durch die Messe angeboten. Um 13.30 Uhr beschäftigt sich Michael Kopatz vom Wuppertaler Institut für Klima, Umwelt und Energie mit dem Dilemma, dass zwar fast alle wissen, was zu tun wäre, aber nur wenige danach handeln. Seine Forderung: "Öko muss Routine werden". Um 14.30 Uhr läuft der Film "Tomorrow - die Welt ist voller Lösungen". Um 15 Uhr stellt Grünen-Landtagsabgeordneter Hermino Katzenstein Strategien für die Verkehrswende vor. Um 16 Uhr referiert Mike Steiger zum Thema "Die Wärmewende daheim - Holzpellets und solare Wärme". Um 16.30 Uhr wird der Film "Power to change: Die Energierebellion" gezeigt. Um 17 Uhr erklärt Thorsten Walter vom Green Forest Fund, wie vier Bäume den jährlichen CO2-Fußbadruck eines Menschen ausgleichen.

Am Sonntag, 15. Oktober, berichtet Sebastian Randig, Klimaschutzmanager im Landkreis, um 12 Uhr über den Klimaschutz im Neckar-Odenwald-Kreis. Parallel wird der Film "Before the flood" gezeigt. Um 13 Uhr stellt Dorothee Lang von der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Angebote der Regionalen Netzstellen für Nachhaltigkeitsstrategien vor. Um 14 Uhr hält Bundestagsabgeordneter Harald Ebner einen Vortrag zum Thema "Die Agrarwende - ackern für gutes Klima". Um die gleiche Zeit beginnt ein Workshop zu naturheilkundlichen Behandlungsmethoden bei Wirbel- und Gelenkserkrankungen.

Um 15 Uhr geht es um Gentechnik in der Landwirtschaft. Um 15.30 Uhr hält Daniel Bannasch vom Verein MetropolSolar einen Vortrag zum Thema "Sonne 2030". Um 16 Uhr stellt Florian Dold von der Bürgerenergiegenossenschaft Neckar-Odenwald Möglichkeiten zur Bürgerbeteiligung an der Energiewende vor. Um 17 Uhr präsentiert Harald Schmieg von der Firma EKS Solartechnik den neuen Windpark Hardheim-Gerichstetten.

Für Kinder gibt es am Sonntag von 14 bis 16 Uhr einen Workshop "Mikroskopieren" mit Bernd Ullrich vom Nabu. Den ganzen Sonntag über bieten Geopark-Ranger Mitmachaktionen an. Während der gesamten Messe wird eine kostenlose Kinderbetreuung durch Fachpersonal angeboten. Geöffnet hat die Messe am Samstag von 11 bis 18 Uhr, am Sonntag von 12 bis 18 Uhr.