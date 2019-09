Pleutersbach. (MD/cum) Ein kräftiger Schlag mit dem Holzhammer - und schon spritzte das Freibier aus dem Fass. Bei strahlendem Spätsommerwetter eröffneten am Samstagmittag Ortsvorsteher Daniel Rupp, Bürgermeister Peter Reichert, Katrin Schauder vom Heimat- und Verkehrsverein, Stefan Dispan von der Abteilungswehr sowie Roland Brandt von der Distelhäuser Brauerei die Pleutersbacher Straßenkerwe inklusive Cigar-Box-Festival. Das fand heuer zum vierten Mal statt. Zwar waren anfangs nicht ganz so viele Besucher wie im Vorjahr da. Das tat der tollen Stimmung aber keinen Abbruch.

Blank Trinity erhalten unverhoffte Verstärkung von einem Nachwuchstalent. Foto: Christofer Menges

Gegen Abend füllte sich die "Festmeile" mehr und mehr. Auch diesmal waren wieder Kartoffelpuffer, deftige Spezialitäten, Wein und ganz viel Musik Trumpf auf der Traditionsveranstaltung. Rasch füllten sich die Bänke mit Besuchern, die auch aus Eberbach und den umliegenden Gemeinden kamen. Auch Steaks, Bratwürste und Haxen durften nicht fehlen. Liebevoll restaurierte Zweiräder, die der Moosbrunner Peter Scholl zur Verfügung gestellt hatte, zogen viele Blicke auf sich.

Fest etabliert ist seit vier Jahren bei der Kerwe das Cigarboxguitar-Festival, das vom Kulturverein Depot 15/7 veranstaltet wird. Am Samstag und Sonntag traf sich wieder die Cigarboxguitar-Szene und bot "handgemachte Musik auf handgemachten Instrumenten" der verschiedensten Musikrichtungen. Neben den Klängen der Cigarbox-Guitars, die aus ausgedienten Zigarrenkistchen, Nummernschildern und Altteilen gebaut wurden, fanden sich auch etliche Rhythmusinstrumente, die die Saiteninstrumente begleiteten.

Bei strahlendem Wetter eröffnen Peter Reichert, Katrin Schauder, Daniel Rupp, Stefan Dispan und Roland Brandt (v.l.) am Samstag die Straßenkerwe. Foto: Markus Deschner

Schon gleich nach der offiziellen Eröffnung rauchten auf und vor der wie ein Wohnzimmer eingerichteten Bühne die Gitarren. Den Auftakt machte "De Fuxdeifels Wilde": Die Ein-Mann-Band spielte auf der Ladefläche eines kleinen Pritschenwagens einmal die Kerwemeile rauf und runter. Südstaaten-Blues gab es von "Captn Catfish" Fabian Fahr und "Mrs Nicky" Nicole Guida zu hören, zeitweise verstärkt durch Tobias Langguth an der zweiten Gitarre und Benny Safferling am Waschbrett. Latino- und Capoeira-Sounds zauberte Willy "the Guit" Burgos aus der selbstgebauten Gitarre. Mit dampfendem Blues-Rock, rauchiger Stimme und verzerrten Gitarren-Sounds heizte die Karlsruher Drei-Mann-Combo Blank Trinity den Festivalbesuchern ein - und bekam dabei noch Unterstützung von einem Nachwuchstalent mit selbstgebautem Einsaiter. Eher traditionellen Blues brachte das Duo Gumbo and the Monk mit zwei Nummernschildgitarren auf die Bühne.

"Woodstock, Wacken, Pleutersbach": In die Festivalhymne von "Cigarbox Gery" Friedel Geratsch stimmte das Publikum kräftig mit ein. Der Solokünstler hatte neben Deutschrock-Nummern auch feine Balladen mit sensiblen und hintersinnigen Texten im Repertoire.

Bis spät in die Nacht war das Cigarbox-Guitar-Festival am Samstagabend gut besucht. Die Blues Tones machten vor dem Ausklang mit Todd Cecil noch einmal richtig Dampf.

Der Sonntag startete mit einem Gottesdienst im Freien auf dem Festgelände. Bei sonnigem Wetter kamen viele Gäste zum Mittagessen. Den ganzen Tag war die Straßenkerwe hervorragend besucht. Am Sonntagnachmittag klang das Gitarrenfestival mit den CBG Allstars, Adi Hauke, Cigarbox Gery und den Mississippi Blues Bunch aus.

Am heutigen Montag wird ab 11 Uhr bei der Feuerwehr zum Schälrippchenessen eingeladen, abends soll die Kerwe in gemütlicher Runde ausklingen.