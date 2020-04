Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Die einen feiern die Sache als "Meilenstein", die anderen würden derzeit deswegen kein Geld ausgeben wollen. Es sei denn, die Rahmenbedingungen würden sich für den Nutzer erheblich verbessern. Es geht um das Digital Audio Broadcasting, verkürzt gesprochen: DAB+. Es ist die Weiterentwicklung des digitalen Radios, die kommende Ablösung von UKW.

Seit dem 21. Dezember letzten Jahres müssen Radios in Neuwagen auch mit DAB+ ausgestattet sein, selbst für stationäre Apparate gilt künftig die Digital-Pflicht. In Eberbach und Umgebung sollte man sich aber weiterhin ein Radio kaufen, das neben dem behaupteten Fortschritt auch noch das gute alte UKW anbietet.

260 unterschiedliche regionale und überregionale Programme werden inzwischen digital angeboten. Meist sind es die öffentlich-rechtlichen Sender in besserer Qualität, aber auch attraktive private Programme sind auf dem Markt. Rundfunkhoheit ist Ländersache. Und da haben die Verantwortlichen geregelt, dass die Sender wie der Südwestrundfunk (SWR) und der Hessische Rundfunk (HR) nur in ihrem Bundesland abstrahlen dürfen. Überall bekommt man nur die bundesweit ausstrahlenden privaten Sender. Viele gute Programme werden auch nur digital angeboten.

Die nächsten bei Eberbach und dem Kleinen Odenwald gelegenen DAB+-Sender stehen auf dem badischen Königstuhl und im hessischen Gorxheimertal. An manchen Positionen kann man sich folglich entweder nur den SWR mit allen Programmen oder den HR ins Radio holen. Bei SP:Gebracht , dem Rundfunkfachgeschäft in der Odenwaldstraße, weiß man, dass badische Kunden vergeblich nach einem SWR-Programm gesucht haben, weil sie mit ihrer Wohnung im Sendebereich der Hessen lagen. Und wer im Auto auf der Bundesstraße B37 die Hessen hören will, wird streckenweise vom badischen Königsstuhlsender überstrahlt.

Einige Politiker überschlagen sich förmlich mit ihrer Werbung für DAB+. Es wird schon von einem Empfang allüberall gesprochen, in bester Qualität und kostenlos. Dem ist jedoch nicht so. Selbst Digitalradio Deutschland, der Zusammenschluss von ARD, privaten Sendern, Radioherstellern und Netzbetreibern, zeigt auf seinen Empfangskarten weiße Flecken. Teilweise gibt es auch Unterschiede zwischen dem Empfang unterwegs und zu Hause.

Die Karte für Eberbach hat große Lücken, vor allem im Stadtgebiet, während es an den Berghängen besser aussieht. Bis auf einige kleine Talstrecken ist der mobile Empfang im Auto fast überall möglich. In den Wohnungen hapert es.

Rundfunkfachmann Dieter Gerbracht rät auf jeden Fall vor dem Kauf eines DAB+-Radios zum Probehören. "Es gibt Stellen in Eberbach, da ist der stationäre Empfang wunderbar, an anderen gibt es keinen". Wer übrigens in Schönbrunn mit seinen Ortsteilen wohnt oder in Waldbrunn, hat laut offizieller Internetseite der DAB+-Anbieter allüberall einen guten Empfang. Schönbrunn wird vom Königstuhl bestrichen, die Gegend um Waldbrunn liegt teilweise im Bereich des Senders Buchen.

Info: Internetportal: www.dabplus.de