Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Der Hessenkasse beitreten will die Stadt Hirschhorn. Der Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss sprach bei einer Enthaltung eine entsprechende Empfehlung an die nächste Woche tagende Stadtverordnetenversammlung aus. Dadurch werden vom Land Kassenkredite in Höhe von 1,7 Millionen Euro abgelöst.

Insgesamt wurden für die Stadt Hirschhorn zum Stichtag Ende Juni 2018 heute bereits feststehende Kassenkredite von 3,2 Millionen Euro errechnet. Davon müssen aber 1,5 Millionen abgezogen werden, da es sich teilweise um die Vorfinanzierung von Investitionen handelt und zudem liquide Mittel vorhanden sind.

Diese Kredite sollten ursprünglich als kurzfristige Liquiditätssicherung dienen. Denn im Gegensatz zu einem Investitionskredit steht einem Kassenkredit kein Gegenwert gegenüber. Mittlerweile bedienen sich aber etliche hessische Kommunen der Kassenkredite als Finanzierungsmittel für jegliche Art von Auszahlungen. Daher hat diese Kreditart einen hohen Stand erreicht.

Die hohen Kassenkredite der Stadt Hirschhorn sind durch unausgeglichene Ergebnishaushalte der Vorjahre entstanden. Wie aus der Sitzungsvorlage hervorgeht, belastet dies die Stadt in der derzeitigen Niedrigzinsphase nur recht gering. Allerdings dann umso mehr, wenn die Zinsen wieder anziehen. Um dieser vielen Kommunen drohenden Gefahr aus dem Weg zu gehen, hat das Land die Hessenkasse ins Leben gerufen.

Ziel des Programms ist, die Kassenkredite auf ihre ursprüngliche Verwendung als kurzfristiger, unterjähriger Liquiditätssicherungskredit zurückzuführen. Um das zu erreichen, müssen die aufgelaufenen Kassenkredite abgebaut werden. Für Hirschhorn bedeutet dies, dass das Land die unterm Strich verbleibenden Kassenkredite von 1,7 Millionen Euro komplett übernimmt. Freilich sind daran auch Gegenleistungen geknüpft, weshalb in der Sitzung mehrfach von einem "Schutzschirm 2" die Rede war.

Hirschhorn muss mit dem Land Hessen also einen Vertrag zum Beitritt zur Hessenkasse abschließen. Die Hälfte der vom Land übernommenen 1,7 Millionen Miese muss die Stadt tilgen mit jährlich 25 Euro je Einwohner sowie mit einer erhöhten Gewerbesteuerumlage, die sich auf jährlich etwa 17.000 Euro beläuft.

Bürgermeister Oliver Berthold wies darauf hin, dass die erhöhte Umlage von jeder hessischen Kommune zu tragen ist, unabhängig davon, ob diese der Hessenkasse beitritt oder nicht. Die somit von Hirschhorn zu schulternden 850.000 Euro sollen über rund zehn Jahre beim Land "abgestottert" werden. Der notwendige Überschuss im Finanzhaushalt müsse ab 2019 eingeplant werden. Diese Belastung des Etats sei nur mit großen Sparanstrengungen und Einnahmeerhöhungen zu schaffen, mahnt Berthold. Sollte sich die kommende Woche tagende Stadtverordnetenversammlung gegen den Beitritt zur Hessenkasse entscheiden, schlage man 850.000 Euro Schuldenübernahme durch das Land aus.

Allerdings sind für die Teilnahme an dem Entschuldungsprogramm noch weitere "Daumenschrauben" vorgesehen, die in Änderungen der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung festgeschrieben sind, etwa beim Haushaltssicherungskonzept, das die Aufsichtsbehörde jährlich genehmigen muss.