Eberbach. (rnz) Das Jahr 2019 hat einiges geboten in Eberbach. Ein Überblick über die wichtigsten Themen und Ereignisse.

2019er-Böen im Windrad-Streit

Es ist eine der unendlichen Geschichten, die sich jahrelang durch die öffentliche Debatte in Eberbach ziehen: Windenergie nutzen, ja oder nein? Und vor allem wo? Im zurückliegenden Jahr prägten bei diesem Dauerthema das Bürgerbegehren auf einen Bürgerentscheid, ein neuer Windatlas des Landes mit geänderten Hauptkriterien und die Verabschiedung des Teilplans Windenergie in der Regionalplanung die Debatte.

Unterm Strich floss diesmal mehr Wasser auf die Mühlen der Windradstandortgegner als der -befürworter. Aber Michael Hahl von der Initiative Hoher Odenwald (IHO) in Waldbrunn mahnt alle Rotorengegner, auch über den Jahreswechsel 2020 hinaus im neuen Jahrzehnt wachsam zu bleiben: noch sei der Odenwald nicht hundertprozentig vor dem Windradbau sicher. Das Kleingedruckte in den neuen Planungsgrundlagen ermöglicht den Kommunen im Rahmen ihrer Flächennutzungsplanung wieder Gestaltungsmöglichkeiten.

Der Verband Region Rhein-Neckar beschloss nach sieben Jahren Arbeiten den neuen Teilplan Windenergie. Er enthält die zwei Eberbach berührenden Gebiete Augstel und Hebert nicht mehr.

Ende April hatte der Eberbacher Gemeinderat mit 18:4-Stimmen einen Bürgerentscheid zu Windrädern am Hebert abgelehnt, den die AGL beantragt hatte.

Die Windradbefürworter warteten die Europa- und Kommunalwahlen Ende Mai ab und begannen Anfang Juni eine Unterschriftensammelaktion für ein Begehren, um den Bürgerentscheid auf diese Weise herbeizuführen. Die Sammler begleiteten ihre Kampagne mit Ständen und Infoveranstaltungen unter anderem mit Dr. Edgar Wunder vom Verein "Mehr Demokratie".

Wegen der rechtlich kniffeligen Formulierungsanforderungen musste die angelaufene Aktion im Juni nochmals neu gestartet werden. Sie erbrachte letztlich 1199 Signaturen. Windradgegner hatten ein Rechtsgutachten beim Karlsruher Fachanwalt Dr. Rico Faller in Auftrag gegeben, der begründete, warum das Begehren unzulässig sei. Die Stadt holte eigenständig ein Gutachten beim Heidelberger Anwalt Jürgen Behrendt ein, der im August darlegte, das Faller zwar juristische Fehler gemacht habe, dass aber das Begehren dennoch formal wie materiell unzulässig sei.

Behrendts Gutachten folgend lehnte der Gemeinderat am 19. September das Begehren ab, stimmte aber nach Kompromissvorschlag von Bürgermeister Peter Reichert Ende Oktober dafür, das Interessenbekundungsverfahren zur Flächenvermarktung am Hebert wieder aufzunehmen.

Gleichzeitig reichten die Bürgerbegehren-Vertrauensleute Widerspruch gegen das Ablehnen des Bürgerbegehrens durch den Rat ein. Der beschäftigt seither das Kommunalrechtsamt in Heidelberg. Nochmal von der Tagesordnung genommen wurde Ende November der Verwaltungsantrag, erneut im Rat über ein Bürgerbegehren abzustimmen. Er soll nun in einer der nächsten Sitzungen aufgerufen werden, so dass das Dauerthema auch 2020 Stadträte wie Bürger beschäftigen wird. (fhs)

Wähler hatten das Wort

Gemeinderäte, Ortschaftsräte, Kreisräte, in Heddesbach auch der Bürgermeister: Im Jahr 2019 hatten Wählerinnen und Wähler auf Kommunalebene nach fünf beziehungsweise acht Jahren wieder Gelegenheit, ihre Parlamente neu zu bestellen. Überschattet wurde die Wahl am 28. Mai durch den Tod des 67-jährigen Lindacher Ortsvorstehers Peter Schwarz, der für die Freien Wähler erneut kandidiert hatte und kurz vor dem Urnengang völlig überraschend verstorben war.

In Eberbach sorgte das Wählervotum für ein insgesamt konstantes Kräfteverhältnis bei deutlichem Zugewinn für die Freien Wähler. Sie gingen als stärkste Kraft hervor und lösten damit die SPD ab. Mit 29,8 Prozent Stimmenanteil hielten sie die Sozialdemokraten mit 26,4 sowie die CDU mit 25,3 Prozent auf Abstand. Ob es ihnen damit gelungen war, der CDU, die schon bei der letzten Wahl ein Mandat verloren hatte, ein weiteres abzujagen, diese Frage machte die Auszählung spannend bis zuletzt.

Am Ende entfielen aber von den 22 Sitzen im Ratsrund wie gehabt je sechs an Freie Wähler, SPD und CDU sowie vier an die AGL. Neu im Gemeindeparlament vertreten sind jetzt der frühere CDU-Mann Udo Geilsdörfer und Patrick Schottmüller für die Freien Wähler, Susanne Heimpel für die SPD und Bettina Greif für die CDU.

Verloren hat die Region zwei ihrer ehemals vier Vertreter im Kreistag: Peter Reichert (FW) und Rolf Schieck (SPD). Für den Schönbrunner Bürgermeister Jan Frey (CDU) sowie Jens Thomson (AGL) reichte es nicht.

Im Gemeinderat von Schönbrunn sorgte der Urnengang mit dem Einzug der SPD für ein echtes Novum. Sie holte sich aus dem Stand zwei der zwölf Sitze. Die Freien Wähler als stärkste Fraktion und die CDU büßten mit sechs bzw. vier Mandaten je eines ein.

In Heddesbach gingen mangels Alternative alle acht Sitze an eine Wählervereinigung. Allerdings sind vier der gewählten Räte neu dabei: Joey Schneider, Stefanie Kohlert, Christian Frank und Birgit Hauck. Sie alle stellten sich erstmals zur Wahl und ließen bekannten Gesichtern das Nachsehen. Als neuer Bürgermeister von Heddesbach ging aus der Stichwahl am 8. Dezember der langjährige Gemeinderat Volker Reibold hervor. Unerwartet viele, nämlich vier Kandidaten hatten sich diesmal um das Amt beworben. (jbd)

Schöne neue Zeit

Die neue App Pinvisit war noch gar nicht auf dem Markt, da durfte sich das Start-up des Eberbachers Dominik Seibert dafür in Höchst schon einen Gründerpreis abholen. Auch vor Ort und in der Region gab es nicht nur reichlich Interesse und Vorschusslorbeeren für die innovative, jahrelanger Tüftelei entsprungene Idee, sondern auch Partner aus Kommunen, Handel, Gewerbe und von Veranstaltern, die sich für sich und ihre Angebote davon mehr Aufmerksamkeit versprechen dürfen – von Menschen, die sich und ihren Alltag inzwischen vorzugsweise übers Handy organisieren. Um sie geht es, sie will Pinvisit spielerisch zu örtlichen Sehenswürdigkeiten, Events und Angeboten lotsen und damit auch was zur Stärkung von Tourismus und stationärem Handel tun. Seit Oktober lässt sich die App kostenlos herunterladen.

Emmas App ging 2019 in Schönbrunn in den Testlauf. Bis Jahresende wurde signalisiert, dass sich die digitale Plattform zur Versorgung des ländlichen Raums gut gemacht habe.

Ambitioniert zeigte sich die Region auch in punkto CO2-Einsparung per Muskelkraft. Die Stadt Eberbach beteiligte sich erstmals an der bundesweiten Aktion Stadtradeln. 214 Teilnehmer, darunter 15 Kommunalparlamentarier und der Bürgermeister, traten drei Wochen lang in die Pedale, um klimaschonend möglichst viele Kilometer runterzureißen. Am Ende hatte Eberbach 47 605 Kilometer auf dem Tacho, auf diese Weise sieben Tonnen Treibhausgas nicht in die Atmosphäre entlassen und ihr Scherflein dazu beigetragen, dass es der Rhein-Neckar-Kreis im Ländle auf Platz 1 der radelnden Klimaschützer brachte. Ein paar Aktive durften sich vermutlich auch über stärkere Waden freuen.

Öffentlichkeitswirksam aufs Rad schwang sich auch die VHS. Sie zeigte sich damit zum 100-jährigen Bestehen der Volkshochschulen sportlich.

Umweltfreundliche Mobilität: Dazu bekannten sich Stadt und Stadtwerke auch bei der Erweiterung ihres Fuhrparks– und stellten dabei flexible Denke unter Beweis. Wurde bei der Anschaffung der ersten zwei E-Mobile auf Stromantrieb gesetzt, läuft der neue, zum "Schnäppchenpreis" erworbene Bus, wie der alte mit Diesel. Bei der Jungfernfahrt war er aber wenigstens gut besetzt.(jbd)

Vom Feuerwehrneubau-Pech, das sich als Glücksfall erwies

Denn erstens kommt es anders als man zweitens denkt: beim Feuerwehrgerätehausneubau fing das noch vor dem Jahreswechsel 2018 auf ’19 mit der Baugenehmigung an. Zu Weihnachten 2018 hätte sie bereits vorliegen sollen, traf aber erst im Januar ’19 ein. Für März wurden die Abbrucharbeitenangesetzt, im April sollte Baubeginn sein.

Dem Abriss der ehemaligen THW-Unterkunftsreste Mitte März folgte am 26. April bei Regen der offizielle Spatenstich für den ursprünglich auf 6,4-Millionen-Euro veranschlagten Neubau, immerhin Eberbachs größtes Investitionsvorhaben der neueren Zeit.

Just ein paar Tage später gab das beauftragte Mannheimer Unternehmen den Auftrag zurück und meldete Konkurs an. Am 17. Mai schrieb der Gemeinderat den Auftrag erneut aus und vergab am 24. Juni die Rohbauarbeiten an die ebenfalls aus Mannheim kommende Firma Streib.

Nach Vorarbeiten im Inneren waren Ende Juli nach Monaten des Stillstands dann auch wieder außen deutlich sichtbar weitere Abbrucharbeiten wahrzunehmen. Die Arbeitskolonnen von Streib kleckerten nicht, sondern klotzten richtig ran. Sie arbeiten sogar samstags, um die Lücken im Zeitplan aufzuholen. Und es gelang! Beim Richtfest am 22. November freuten sich Bürgermeister Peter Reichert, Feuerwehrkommandant Markus Lenk sowie die Architekten Kay Willisch und Andreas Dech, dass zwei verlorene Monate wett gemacht wurden.

Ungeachtet aller Unkenrufe, ob der Neubau noch die Sieben-Millionen-Euro-Marke überschreiten wird, erwähnte Reichert beim Richtfest, man liege aktuell knapp 5,5 Prozent über der Kostenberechnung. Nun soll bis 20. Januar 2020 die neue Halle so weit sein, dass die im Freien stehenden Fahrzeuge eingestellt werden können. Der Einweihungstermin des Neubaus wurde in November mit September 2020 angegeben.

Einen Baustellen-Besichtigungstag der offenen Tür Anfang Dezember nutzen zahlreiche Eberbacher Bürger, um sich selbst ein Bild vom Bau zu machen. (fhs)

Abschied von "alten" Bekannten

Im öffentlichen Leben waren sie hier teils über lange Zeit dauerpräsent. Mit dem Jahr 2019 haben sich die vier Männer und zwei Frauen, von denen hier die Rede ist, verabschiedet oder sie sind gerade auf dem Absprung.

Auf die längste Amtszeit gebracht hat es der Historiker Dr. Rüdiger Lenz gebracht, der fast 30 Jahre lang in städtischen Diensten stand. Für den Eberbacher Stadtarchivar, Leiter des kommunalen Verbundarchivs in Pleutersbach und Schriftleiter des "Eberbacher Geschichtsblatts" schlug Ende August die Stunde seines Ruhestands. Knapp zehn Jahre lang war Steffen Koch Stadtbaumeister von Eberbach und Chef der Bauverwaltung. Der 50-Jährige ist seit 1. Oktober Verbandsbaumeister im südbadischen Denzlingen, Vörstetten und Reute. Die neu geschaffene Stelle des Landessingwarts bzw. Landeskantors für Chorarbeit der evangelischen Landeskirche Baden tritt 2020 der Eberbacher Kirchenmusikdirektor Achim Plagge an. Er war zwanzig Jahre lang als Bezirkskantor in der evangelischen Kirchengemeinde tätig. Sein neuer Dienstsitz ist in Heidelberg. Auf über elf Jahre an der Spitze der Volkshochschule Eberbach-Neckargemünd brachte es Barbara Coors. Sie legt diese Aufgabe Ende des nächsten Quartals nieder, um sich mit ihren dann 55 Jahren neu zu orientieren. Cordula Samuleit verabschiedet sich zum Jahreswechsel nach fast sieben Jahren als Geschäftsführerin des Naturparks Neckartal-Odenwald und wechselt als Leiterin der dortigen Unteren Forstbehörde ins Landratsamt Esslingen. Seinen Ruhestand steuert in Heddesbach Hermann Roth an. An der Schwelle zur 68 macht er als Bürgermeister nach einer Wahlperiode Schluss. (jbd)

Tiefgarage ist saniert

Fast das ganze Jahr stand die Tiefgarage am Leopoldsplatz nicht zum Parken zur Verfügung. Die am 4. Februar begonnene Sanierung wurde am 29. November abgeschlossen, die Tiefgarage wieder eröffnet. Der Zeitplan wurde damit eingehalten, der Kostenplan nicht. Aus veranschlagten 1,2 wurden letztlich 1,7 Millionen Euro. (by)

"Krone-Post" ist Geschichte

Eberbach hat eins seiner ältesten und traditionsreichsten Gasthäuser verloren: die "Krone-Post". Das seit 1959 im Besitz der Familie Jung befindliche Haus von anno 1564 ist als Kulturdenkmal gelistet. Der Betrieb musste eingestellt werden, das Haus stand zum Verkauf und wird künftig anders genutzt. (jbd)

Sie klafft und klafft und klafft

Mitten in der Stadt eine unansehnliche Lücke. In der Bahnhofstraße 2, gleich gegenüber der Michaelskirche. Und es ist die Lücke mit dem in der Erinnerung längsten Stillstand einer an sich aktiven Baustelle.

Im Januar jährt sich zum zweiten Mal, dass das Landratsamt dem Bauherrn Necmeddin Aydemir eine Baugenehmigung erteilt hat. Ein Wohnhaus mit Gaststätte im Erdgeschoss ist geplant. Mehr als der Abriss des alten Eckhauses und der teilweise Aushub des Kellers ist bis jetzt nicht draus geworden.

Zwischendurch gab es wenigstens einen Blick in die Eberbacher Stadtgeschichte, als im Frühjahr ein Stück Fundament der aus dem 14. Jahrhundert stammenden Stadtmauer zum Vorschein kam. Mit der Übernahme der Kosten für die Sicherung des Mauerstücks hat die Stadt quasi einen Teil Vergangenheit der Neckarstadt aufgekauft. Dass sie gleich das ganze Grundstück übernommen hätte, um selbst das Bild der Innenstadt an der betreffenden Ecke wieder ansehnlicher zu gestalten, ist lediglich ein Gerücht.

Dass in absehbarer Zeit einmal richtig nach oben gebaut wird, ist nicht zu erwarten. Schließlich liegt immer noch keine Baufreigabe vor. Dazu müsste auch die Prüfstatik eines Mannheimer Büros erstellt sein, die seit über anderthalb Jahren aussteht. Auch fehlt noch die Baugenehmigung für Stellplätze am Scheuerberg, die vom Bauherrn eigentlich vor Ort nachzuweisen oder als Ausgleich finanziell abgelöst werden könnten. Eberbachs im übertragenen Sinne längste Lücke dürfte also im neuen Jahr noch länger offenbleiben. (rho)

Wo Erdklüfte als Trinkwasserfilter ausfallen

Dossenheim liegt an Fahrtstrecke 37 Kilometer von Eberbach entfernt. Was Trinkwasser anbetrifft, hatte es zu Jahresanfang 2019 aber die am Neckarknie längst bekannten Probleme: Trinkwasserverunreinigung. Anders als in Eberbach hatte in Dossenheim eine blaue Färbung von Leitungswasser Überprüfungen ausgelöst. Aber wie in Eberbach waren Verunsicherung der Bevölkerung und hektische Aktivitäten die Folge, in Dossenheim war das Anfang Februar.

Die auch in Eberbach bekannten Abkochgebote, Mineralwasserflaschenkäufe und Bulletins von Verwaltungen und Gesundheitsamt fanden auch in Eberbach Beachtung, bis im März ungefährliche kleinste Kalkteilchen als Verursacher feststanden.

Im August traf es erneut das Eberbacher Leitungsnetz: als Vorsichtsmaßnahme wurde zwischen 21. und 30. August Chlor zugesetzt, um eine Gefährdung auszuschließen. Die Hoffnung auf Keimfreiheit erfüllte sich leider nicht, bereits am 5. September wurde erneut Chlorzugabe angeordnet. Und am 27. November teilten die Stadtwerke Eberbach mit, dass es sich nicht mehr ausschließen lasse, dass die anhaltende Verunreinigung des Trinkwassers aus den stadteigenen Quellen selbst komme.

Die warmen Sommer führten dazu, dass Veränderungen im Erdreich Niederschlagswasser nicht mehr so filterten wie früher und dass Trübstoffe wie Keime leichter in die Trinkwasserversorgung gelangen könnten. Dies sei eine Folge der Klimaveränderung. Es müsse auf Dauer das Eberbacher Leitungswasser mit einer niedrigen Konzentration von 0.1 bis 0,3 mg/l gechlort werden. Zuvor hatten die Stadtwerke ihr Leitungsnetz wiederholt gereinigt: von September bis November wurden die Hydranten der Ortsnetze gespült, die Hochbehälter gereinigt und die Hausleitungen in öffentlichen Gebäuden wie zum Beispiel in Kindergärten und Schulen ebenfalls gespült, ohne der coliformen Keimspuren Herr zu werden.

Nach der ersten größeren Eberbacher Trinkwasserverunreinigung im September/Oktober 2014 hatte der Eberbacher Gemeinderat 2017 das Sanierungsprojekt "Trinkwasserversorgung 2025" beschlossen. Das Projektgesamtvolumen wurde mit 9,4 Millionen Euro kalkuliert.

Stadtwerkeleiter Günter Haag erklärte jetzt im November, dass nach Bewilligen der Zuschüsse Anfang 2020 die ersten Arbeiten am Wasserwerk Dürrhebstahl beginnen sollen. Und es werden die Planungen für die Anlagen in Gaimühle aufgenommen.

Trinkwasseralarm gab es übrigens im August auch in Heiligkreuzsteinach-Eiterbach sowie Ende September im benachbarten Ortsteil Schönbrunn der gleichnamigen Gesamtgemeinde. (fhs)

Die Hundewaschanlage in Eberbach Kamera, Redaktion: Martina Birkelbach / Produktion: Anna Manceron, Selma Badawi

Waschen, föhnen und Flohschutz

"ProDogwash" ist die erste Hundewaschanlage im gesamten Rhein-Neckar- und Neckar-Odenwald-Kreis. Betreiber ist Karin Lenz, Geschäftsführerin des Autohaus Lenz in der Friedrichsdorfer-Landstraße 38. Im September wurde die Anlage geliefert, aufgebaut und gemeinsam mit Betriebsleiter Sebastian Lenz eröffnet. 36 Grad warm kommt das Wasser aus der Brause, mit der sein Herrchen oder Frauschen sanft das Fell einweichen kann. Danach gibt’s ein mildes Hunde-Pflegeshampoo und Conditioner sowie wahlweise extra Shampoo für weißes Fell, Floh- und Zeckenschutz. Zum Abschluss kommt der Föhn zum Einsatz. Der Hersteller empfiehlt, etwa alle drei Wochen die Waschanlage zu nutzen. Protest gab’s darauf vom Eberbacher Tierarzt Bernd A. Podesta: Alle drei Wochen sei völlig sinnlos und sogar hochgradig gesundheitsschädlich für die Hunde. (mabi)

Ein Arbeitskreis soll’s richten

Noch keine Entscheidung getroffen wurde über den Fortbestand des 45 Jahre alten Eberbacher Hallenbades. Alle Gemeinderäte sind sich einig, dass das Bad für Eberbach sehr wichtig ist. Einzig geht es um die Frage der Finanzierung eines potenziellen Neubaus. Nachdem Bürgermeister Peter Reichert in der November-Sitzung seine Verzweiflung in der Angelegenheit kundtat, einigte man sich darauf, dass ein Arbeitskreis gegründet werden soll, der sich nochmal ausgiebig mit dem Thema beschäftigt. Diskutiert wurden im Laufe des Jahres verschiedene Variationen, vom Neubau mit verkürztem Becken, bis hin zu einer Traglufthalle; diverse Gutachten wurden geprüft, ebenso eine Teilsanierung. (mabi)

Fußballer sind jetzt vereint

Die beiden Fußballvereine SV 1924 und VfB 1911 Eberbach sind Vergangenheit, die Zukunft gehört dem Eberbacher Sport Club 2019. Am 12. Dezember wurde die letzte Hürde genommen, der Verein im Vereinsregister eingetragen. Am 31. Januar soll in der Gründungsversammlung die neue Vorstandschaft gewählt werden. Die Mitglieder von SV und VfB werden automatisch Mitglied im neuen Verein Eberbacher Sport Club (ESC).

Der Verschmelzung vorausgegangen waren lange und intensive Gespräche zwischen den Vorstandschaften beider Vereine, nachdem man in den letzten Jahren auf beiden Seiten zu der Erkenntnis gekommen war, dass jeder Verein für sich vor einer schweren Zeit stehen würde. Die Führungsteams beider Vereine brachten Argumente vor, welche die Mitglieder überzeugten. Nachdem der erste Anlauf mangels der erforderlichen Zahl anwesender Mitglieder noch gescheitert war, stimmte in den beiden getrennten Versammlungen am 28. Juni kein einziges Mitglied gegen den Verschmelzungsvertrag. Von dem Zusammenschluss verspricht man sich vor allem, leichter Personen für ein Ehrenamt zu finden. Nach dem Eintrag ins Vereinsregister werden die Senioren ab 1. März bereits unter dem neuen Namen Eberbacher SC spielen. (by)

Hannes-Käfer feiert seinen 50.

Der rote Käfer von Hans (Hannes) Beier (am Steuer) feiert mit Freunden seinen 50. vor der Garage in der Itterstraße. Foto: Martina Birkelbach

Stolz streckt er sein poliertes rotes Hinterteil in die Sonne. Er hat sich richtig rausgeputzt: Die "Herzlichen Glückwunsch"-Buchstaben-Kette wedelt im Sommerwind, die vielen "50.-Schilder" hat sein ebenso stolzer Besitzer und Restaurator Hans Beier mit viel Liebe angebracht. Zahlreiche geladene Gäste kommen zu der Geburtstagsfeier zum 50. des VW-Käfers Ende Juni. Unter den Gratulanten sind Freunde, Bandkollegen und der Käfer-Vorbesitzer und Klassenkamerad von Beier, Klaus Damm, in die Garage in der Itterstraße gekommen, in der vor Jahren der Käfer zu seinem zweiten Leben restauriert wurde. (mabi)

Eberbach hat Weltmeisterin

Es war zweifelsohne das Jahr der Angelika Merkel. Sie war in ihrer 30 Jahre langen sportlichen Karriere schon vieles: unzählige Male Deutsche Meisterin, auch schon Europameisterin und "gefühlt hundert Mal" Zweite bei Weltmeisterschaften.

Christof Diehl und Angelika Merkel freuen sich über Silber und Gold bei der WM. Foto: privat

Im Februar diesen Jahres hat es dann endlich geklappt: Im Dreiländereck Bayrischer Wald wurde die 50-jährige Lindacherin mit ihren Schlittenhunden zum ersten Mal Weltmeisterin. Es war nicht nur die Krönung des Sportjahres, nachdem sie zuvor bereits gegen die, wie sie sagt, "überschaubare nationale Konkurrenz" wieder einmal Deutsche Meisterin geworden war. Der WM-Titel ist auch der Höhepunkt ihrer Karriere.

Dabei sah es zunächst so aus, als sollte der vielfache tschechische Weltmeister Stepan Krkoska erneut triumphieren, nahm er ihr am zweiten von drei Renntagen doch über eine Minute ab. Doch die vorsichtigere und Kräfte schonendere Fahrt zahlte sich am letzten Tag aus. Während die acht Hunde ihres Konkurrenten platt waren, konnte Merkel mit ihrem Gespann noch zulegen und siegte erstmals vor ihrem Dauerrivalen. Den dritten Titel in diesem Jahr gewann sie bei der Sportlerehrung der Stadt. (by)