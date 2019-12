Von Marcus Deschner

Hirschhorn. In Hirschhorn war 2019 viel los. Der Januar startete mit einem Neujahrsempfang der Stadt in der Mark-Twain-Stube. Dabei wurden zahlreiche verdiente Bürger geehrt. Gleichzeitig wurde gemahnt, "die Stadtverordnetenversammlung nicht als Wunschzettel zu sehen", sprich: die Ansprüche nicht zu hoch zu schrauben. Das erste Neujahrshochwasser trat über die Ufer. Bei der Proklamationssitzung der Hirschhorner Ritter wurden Ulrike und Mathias Schnetz zum neuen Prinzenpaar gekürt. Die Pläne für die Erweiterung der Kindertagesstätte Klingenstraße wurden vorgestellt. "Der Umbau soll im Sommer beginnen", hieß es damals.

Größtes Investitionsvorhaben war die Erweiterung des Kindergartens. Foto: MD

Im Februar ärgerte sich der Hauptausschuss über die Verteuerung der Stützwand in der Neckarsteinacher Straße. Deutlich wurde auch, dass es mit dem neuen Haushaltsplan "eng" wird.Die Lachsbachperlen nahmen sich in ihren Sitzungen auch der Erderwärmung an. Die IG Metall bezichtigte in einer Betriebsversammlung die Firma Meto der "Tarifflucht".

Ein großer Gaudiwurm zog zum Höhepunkt der Fastnacht Anfang März durch Hirschhorns Straßen. Zum Abschluss der Kampagne wuschen die HCV’ler ihre Geldbeutel am Fastnachtsbrunnen in der Hermannsgasse. Auch in Hirschhorn wurde Weltgebetstag gefeiert Die Stadtverordnetenversammlung stellte beim Einbringen des Haushaltsplans fest, "dass der Etat nach wie vor nicht genehmigungsfähig ist". Der Kindergartenumbau wurde vorerst zurückgestellt.

Diskutiert wurde die Zukunft des Waldkindergartens im April. Dem droht wegen Defizits die Schließung.

Die Feuerwehr hatte letztes Jahr viel zu tun, hieß es in der Hauptversammlung. Die Zahl der Einsätze stieg merklich an. Im Mai besuchte Europaabgeordneter Michael Gahler das Langbein-Museum und klärte über EU-Zuschüsse auf. Die Stadtverordneten berieten zwecks Haushaltskonsolidierung "eine Liste der Grausamkeiten". Die Neckarsteinacher Straße wurde wegen des Stützmauerbaus gesperrt.

Die deutsch-französische Freundschaft mit Chateau-Landon wurde im Juni mit dem 38. Partnerschaftstreffen gefeiert. Die "Ausklang"-Reihe 2019 startete. In der Bürgerversammlung wurde kritisiert, "dass Hirschhorn teurer als München ist", womit die Grundsteuer gemeint war. Heftig debattierten die Stadtverordneten über den gemeinsamen Standesamtsbezirk "Hessisches Neckartal" mit Neckarsteinach.

"Die aktuelle Haushaltsentwicklung erfordert kein Eingreifen", war Kevin Jung im Juli im Hauptausschuss zufrieden. Das erstmals gefeierte Schlossfest lockte bei bestem Wetter Menschenmassen an und Ersheim feiert Kerwe.

Ritterfest in Hirschhorn 2019 - Die Fotogalerie











































Am Tag des offenen Denkmals im August wurde der Wedekind-Gedenkstein beim Schloss eingeweiht. Zehn Jahre war’s im September her, dass junge indische Mönche das verwaiste Karmeliten-Kloster wieder zum Leben erweckten. Einen unterhaltsamen Mittelaltertrip gab’s wieder beim Ritterfest, das zum 43. Mal stattfand. Die neue DGB-Geschäftsstelle in der Hauptstraße wurde eröffnet. Der Ausschuss für Stadtentwicklung diskutierte den Punkt "Öffentlichkeitsarbeit und Internetauftritt der Stadt Hirschhorn" ausgiebig. Zudem überlegte man, an der Sporthalle einen Zebrastreifen anzulegen. Die Stadt erhöhte die Gebühren für Verwaltungsdienstleistungen. Der Naturschutzbund will auf vernachlässigten Grundstücken in der Weidenau den Zustand verbessern. Daher traf man sich mit Grundstücksbesitzern zu einem "Vor-Ort-Termin". Auf großes Interesse stieß der bunte "Venezianische Abend" im Kapitelsaal des Karmeliterklosters.

Andreas "Ätsche" Körber, langjähriger Gewerkschafter und Sportheimwirt, starb überraschend. Der Sportbootverein feierte sein 40-jähriges Bestehen.

Bundestagsabgeordneter Dr. Michael Meister referierte im Oktober bei der CDU zur Grundsteuerreform. Die Kunstpflege Hirschhorn eröffnete die Ausstellung "Auslöser". Die Karmelabende starteten in die neue Saison. Die StaVo beschloss im November, dass die Friedhofs- und Müllgebühren zum 1. Januar steigen. Lachsbachperlen und Ritter eröffneten die neue Kampagne.

Der Freundeskreis Langbein’sche Sammlung plant den Ausbau des Museumsangebots. Dank städtischer Unterstützung wurde der Waldkindergarten im Dezember gerettet. Der Weihnachtsmarkt in der Altstadt zog viele Besucher an. Protest regte sich gegen das Verlagern von Meto-Arbeitsplätzen nach Rumänien. Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz überbrachte einen 170.000-Euro-Förderbescheid für den Umbau der Kindertagesstätte Klingenstraße. Die Zusammenarbeit mit Neckarsteinach im gemeinsamen Standesamtsbezirk wurde nun aufgekündigt. Man will aber über einen neuen Vertrag verhandeln.