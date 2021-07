Schon jetzt durch Bauarbeiten gestört sind Anwohner der Ortsstraße in Hessisch Igelsbach. Foto: KK/privat

Hirschhorn/Eberbach (fhs) Die Beeinträchtigungen durch die Straßensanierungsarbeiten für Igelsbach werden durch einen Meinungsaustausch zwischen Kommunalpolitikern, Behörden und Bürgern begleitet.

Unterm Strich bleibt festzuhalten: es ist nicht angenehm, was auf die Bewohner des Eberbacher Ortsteils wie auf Bürger Hessisch-Igelsbachs zukommt oder bereits eingetreten ist. Aber um gerichtete Infrastruktur wie neue Fahrbahn oder Versorgungs-Hausanschlüsse zu erhalten, muss man die Umstände von Bauarbeiten nun mal aushalten und sich darauf einstellen. Die Beteiligten haben versucht, sich auf etwaige Härtefälle vorzubereiten.

"Die Bürger wurden nicht frühzeitig in Planungen eingebunden bzw. gehört bzw. detailliert informiert – was ich bei einer Baumaßnahme dieser Größe selbstverständlich finde und erwartet hätte", empört sich der (hessische) Hirschhorner Stadtverordnete Thomas Wilken (SPD).

Er hat im Mai und jetzt erneut Schriftwechsel mit dem Bauträger Rhein-Neckar-Kreis und Eberbachs Stadtverwaltung (beide Baden) gehabt wie auch Kontakt zur hessischen Verwaltung gesucht und in sozialen Netzwerken die anstehenden Einschränkungen für Igelsbacher aufgegriffen – vor allem die Komplettsperrung der Zufahrt an drei Samstag-auf-Sonntag-Terminen (wir berichteten gestern).

"Die Planungen, wie die drei Sperrungstage zu organisieren sind, auf die Bürger abzuwälzen, ohne Hilfestellung zu leisten, ist meiner Ansicht nach ein arrogantes Behördendenken von oben herab", antwortete Wilken auf die Schreiben, die er erhielt. Wilken hatte u.a. Zufahrtsprobleme, Versorgung durch Sozialdienste, Fahrten zu Schichtarbeit oder zu Terminen Selbstständiger, aber auch Einkaufsfahrten oder Besuch von Freizeiteinrichtungen wie Schwimmbädern problematisiert

Für das Straßenbauamt des Rhein-Neckar-Kreises legte Ralf Böhm von der Leitung dar, wie bei der Planung Abläufe zur Vergabe beeinflussten, wie schnell man Bürger informieren könne. Bei zahlreichen Umständen ließen sich durch geänderte Vorabplanung die Sperrzeiten umgehen bzw. ausgleichen; für die Sicherheit werden Rettungsfahrzeuge für diese Sperrzeiten im Ort postiert und erhält die Baufirma einen "Piepser" der Feuerwehr.

Böhm verwies darauf, dass Baufirmen Arbeitsschutz einzuhalten hätten sowie in der aktuellen Marktlage ohnehin nur schwer für Aufträge zu gewinnen seien. Dies war auch für Bürgermeister Peter Reichert ein wichtiges Argument. Seit Jahren setzte er sich für die Straßensanierung ein, auch im Kreistag, und beim Abwickeln der ersehnten Arbeiten wollte er nun vor allem wissen, ob und wie Unannehmlichkeiten für Igelsbacher vermieden oder erträglich gemacht werden können. Bezirksbeiratsvorsitzender Klaus Kappes habe ihm versichert, die Dorfgemeinschaft bekomme das in Griff.

Auf Nachfrage bestätigt Kappes, dass es für die Bewohner Selbsthilfemöglichkeiten gebe und dass auch die Nachbarschaftshilfe funktioniere. Besonders lange beeinträchtigt seien allerdings die Anwohner der Ortsstraße im hessischen Teil, die sich aber auch darauf einstellten. Beim Stammtisch am Donnerstag werde man die Arbeiten sicher auch noch mal durchsprechen.

Hirschhorns Bürgermeister Oliver Berthold gibt Wilken recht, dass kurzfristige Information über die konkreten Sperrzeiten ein altbekanntes Übel seien. Bei den Vorbesprechungen sei man aber schon auf die zu erwartenden Umstände eingegangen und habe praktikable Lösungsmöglichkeiten gesucht.

Update: Donnerstag, 8. Juli 2021, 10.58 Uhr

Igelsbach ist an drei Samstagen unzugänglich

Igelsbach. (RNZ) Umfangreiche Straßensanierungsarbeiten stehen für Hessisch Igelsbach sowie den Eberbacher Ortsteil an: Während der Bauzeit im Auftrag des Straßenbauamts des Rhein-Neckar-Kreises zwischen 19. Juli und voraussichtlich dem Ende der Sommerferien wird Igelsbach an drei Samstagen etwa einen Tag lang nicht erreichbar sein. Feuerwehr und Rettungsdienst werden für etwaige Noteinsätze in dieser Zeit im Ort stationiert.

Ab Montag, 19. Juli, werden die Fahrbahnen der Kreisstraßen K204 im Ort sowie der K4115 bis zum Anschluss an die Bundesstraße B37 saniert. Es gibt mehrere Abschnitte. Zuerst wird die K204 (Ortsstraße) zwischen Landesgrenze und Waldstraße/Sandweg voll gesperrt. Die Kabelverlegungen der Stadtwerke Eberbach sollen bis dahin soweit abgeschlossen sein, dass die Anliegergrundstücke zumindest zu Fuß erreichbar sind. Spätestens ab Samstag, 31. Juli, kann man die Ortsstraße wiederbefahren.

Anschließend werden in der gesamten Waldstraße unter anderem Schächte und Schieberkappen reguliert sowie Fräsarbeiten vorgenommen. Dazu wird die Straße in Abschnitten halbseitig gesperrt.

Zum Einbau der neuen Asphaltdecke müssen dann Orts- und die Waldstraße am Samstag/Sonntag 7./8. August, voll gesperrt werden. Beginn ist 10 Uhr morgens. Die Sperre gilt bis Sonntag um 6 Uhr morgens. Die Asphaltarbeiten sollen zwar Samstags gegen 20 Uhr beendet sein, aber der neue Belag muss noch auskühlen.

Keine Umleitungsmöglichkeit

Die anschließenden Vorarbeiten auf der K4115 finden ebenfalls unter abschnittsweiser halbseitiger Sperrung der Straße statt – zeitweise mit Ampel-Regelung. An den zwei Wochenenden 21./22. August sowie vom 4./5. September wird der Belag von der Landesgrenze bis zur B37 aufgebracht. Hier dauern die Vollsperrungen jeweils von samstags, gegen 11.30 Uhr, bis circa 6 Uhr morgens am Sonntag. Hier greift die Stationierung der Rettungskräfte im Ort.

Aufgrund der fehlenden Umleitungsmöglichkeit ist keine andere Verkehrsregelung während der Bauzeit möglich. Das Kreisstraßenbauamt bittet die Igelsbacher Bürger, Einwohner wie Anlieger, sich schon jetzt auf diese Sperrzeiten einzustellen, in denen kein Fahrzeugverkehr auf der Baustrecke möglich ist.

Sollten sich die festgelegten Termine ablaufbedingt ändern, werden die betroffenen Haushalte informiert.

Nach Angaben des Straßenbauamts wird das Vorhaben voraussichtlich bis zum Ende der Sommerferien in Baden-Württemberg abgeschlossen sein.

Die Erneuerung kostet 645.000 Euro – der Kreis Bergstraße trägt davon rund 200.000 Euro für den Teilabschnitt der K204 auf hessischem Gebiet.

Die Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis und um eine angepasste Fahrweise bei der Baustelle gebeten.