Den Rundgang durch das so gut wie fertig sanierte Schloss wollten 200 Interessierte mitmachen. Foto: jbd

Von Jutta Biener-Drews

Hirschhorn. "Die Leute hier haben eine ganz enge Beziehung zum Schloss", weiß die Hirschhornerin Aloisia Sauer. Aber mit zweihundert Anfragen für die Besichtigungstour im Rahmen der seit 2018 laufenden Sanierung hatte die Vorsitzende des Freundeskreises Langbeinsche Sammlung und Heimatmuseum nicht im Traum gerechnet. Bekannt und beliebt als eine der schönsten im Neckartal, macht das Interesse an der historischen Burganlage aber nicht an den Stadtmauern Halt.

Der Burgturm von Hirschhorn, Bergfried genannt, vom Innenhof aus gesehen. Rechts an der Zwingermauer der neugestaltete Palas hinter Holz, der öffentlich zugänglich sein wird. Foto: jbd

Drei Sanierungsverantwortliche des Landes Hessen hatte der Verein am Freitag für Führungen und sachkundige Erläuterungen der 2,8 Millionen Euro teuren Maßnahmen gewinnen können, krankheitsbedingt erschienen sind zwei: Denkmalpflegerin Dr. Anja Dötsch von der Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten, und Projektleiter Hermann Felleisen vom Landesbetrieb Bau und Immobilien (LBIH). Und die hatten ein straffes Programm zu bewältigen. Obwohl der Großteil der Interessierten schon aufgrund von Corona eine Absage erhielten, trafen doch 80 Personen im Verlauf des Nachmittags im Schlosshof ein. Im Abstand von 30 Minuten erhielten sie in Zehnergrüppchen Zutritt zu den neu gemachten Räumen. Auch Aloisia Sauer und Mitstreiterin Dr. Irmtrud Wagner, die draußen in der Kälte ausharren mussten, hatten mit dem Empfang und der Kontakterhebung aller Teilnehmer gut zu tun.

Hermann Felleisen, im Verlauf seiner zweijährigen Tätigkeit auf dem Schloss ebenfalls zum bekennenden Hirschhorn-Liebhaber geworden, gab eine Idee davon, wie weit der Weg war bis zum jetzt in Reichweite befindlichen Endzustand der Sanierung. Die an den Wänden freigelegten historischen Funde wie Architekturmalereien und Fresken schlummerten nämlich fast alle unter Schichten aus den 1960er- und 70er-Jahren, sogar Raufasertapete war darüber gekleistert worden. Ziel der Landesdenkmalpfleger war es, die "Unverwechselbarkeit des Schlosses wieder herauszuarbeiten", den Innenräumen ihren historischen Charakter zurückzugeben, das in dreihundert Jahren geschaffene Monument, seine Mitte des 13. Jahrhunderts beginnende Baugeschichte wieder erlebbar zu machen.

Aloisia Sauer (3.v.r.) und Dr. Irmtrud Wagner (r.) vom Museumsverein nahmen die Teilnehmer in Empfang, links vorne im Bild Projektleiter Hermann Felleisen. Das Bild links zeigt das Innere des Palas, das am einschneidendsten verändert wurde. Foto: jbd

Der Löwenanteil der Gesamtmaßnahme entfiel laut Felleisen auf die Mauersanierung: "Im Zwingerbereich mussten 2000 Quadratmeter Wandfläche komplett entkernt werden". Bergeweise Schutt wurde abgetragen bis hinunter zum tragenden Fels, die Mauersteine wurden neu verfugt, Stahltrosse wurden eingebaut. Am Ende sollen Besucher im Zuge von Führungen hier entlang wandeln dürfen.

Der Aufstieg zum Bergfried ist über eine Stahltreppe möglich, die im Innern des als Kubus wiedererstandenen Palas errichtet wurde. Der Palas, Hauptraum der mittelalterlichen Burg, von außen an der Holzverkleidung auszumachen, hat laut Felleisen die wesentlichste Veränderung erfahren. Der Saal wurde vollständig freigelegt und soll künftig für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Er wird damit aus dem geschlossenen Gastrobereich herausgenommen. Auf dem Weg zur Außentreppe ist im Dachraum die Einrichtung eines Lapidariums mit steinernen Fundstücken geplant; in Schaukästen daneben wird Schlossbesuchern dann die Geschichte des Baus dokumentiert.

Hochzeiter bekommen in der als Standesamtzimmer genutzten ehemaligen Burgkapelle ein echtes Schmuckstück geboten. Auch hier wurde die Decke abgetragen, die Malerei an der Stirnwand kommt wunderbar zur Geltung, auch der Fußboden aus dem 14. Jahrhundert.

Ansprechend in neuem alten Gewand, mit Stuckdecken und historischem Kalkanstrich präsentieren sich die Gasträume des Restaurants. Was jetzt noch fehlt, bis spätestens 2022, ist ein Pächter für Gastronomie und Schlosshotel. Ganz Hirschhorn wartet sehnsüchtig darauf.