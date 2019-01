Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Die Spannung im Bürgersaal des Rathauses stieg am Samstag von Stunde zu Stunde, doch 30 Minuten nach Mitternacht wurde das Geheimnis gelüftet: Ulrike (I.) und ihr Ehemann Mathias (II.) Schnetz sind das neue Prinzenpaar der Hirschhorner Ritter. Sie wurden in der ersten Prunksitzung der Carnevalgesellschaft feierlich inthronisiert. Ihnen zur Seite steht als Funkenmariechen Luisa Seib. Sie regieren nun die kommenden 52 Tage bis Aschermittwoch die "Perle des Neckartals", nachdem Bürgermeister Oliver Berthold ihnen auch noch den schmiedeeisernen Rathausschlüssel überreicht hatte. Unter dem aktuellen Ritter-Motto "Horst und Angie müssen geh’n, die Fastnacht aber bleibt besteh’n". Gleichzeitig wurden die seitherigen Regenten Manuel I. (Link) und Sandra I. (Kübler-Link) sowie Funkenmariechen Kristina Predikant mit Dankesworten verabschiedet. Zu Rittern der närrischen Tafelrunde geschlagen wurden Getränkelieferant Richard Knopf, Kameramann Haymo Thurnwald und Hausmusiker Werner Schifferdecker.

Der Showblock reiste auch nach Fernost. Foto: Marcus Deschner

Proppenvoll war der Bürgersaal, als pünktlich um 19.11 Uhr zum Auftakt des gut sechsstündigen Programms die Fahnenschwinger und Trommler einmarschierten. Nach der Begrüßung der Gäste, unter denen auch einige Abordnungen befreundeter Karnevalvereine waren, durch Ritter-Präsident Klaus-Jürgen Ehret ging’s karnevalistisch Schlag auf Schlag. Büttenreden, Gardetänze und Showeinlagen wechselten sich ab. Die kleinen Wonneproppen hatten bei ihrem Showtanz ganz nach dem Lied "Ghost Busters" mit Geistern zu kämpfen. "Man braucht mit mir halt viel Geduld, daran sind die Hormone schuld", bekannte Nachwuchstalent Bastian Zink. Denn die Pubertät sei die Zeit, in der die Eltern schwierig würden. Und für ihn sei’s schwierig, eine Freundin zu finden, da sein Gesicht das reinste Clerasil-Testgelände sei. Nach dem Gardetanz der Minigarde wurd’s wieder politisch. "Der deutsche Michel" in Gestalt von Dieter König teilte wieder verbal in alle möglichen (Partei-) Richtungen aus. Wenn Angie und Horst gehen müssten, habe er in der Bütt geradezu Existenzprobleme, stellte er nüchtern fest.

Die Rasselbande begeistert die Gäste. Foto: Marcus Deschner

Aber halt: Es gebe ja auch noch andere wie "den Scheuer", die man sich genüsslich vorknöpfen könne. Brexit, Kohlekraftwerke und Diesel-Skandal durften ebenso wenig fehlen wie Attacken auf Pegida und AfD. Häme hatte der Michel auch für die SPD parat. Denn Ex-Verfassungsschützer Maaßen habe das Fass zum Überlaufen gebracht. Nämlich mit seiner Feststellung, "linke Kräfte" in der SPD steckten hinter seinem Rauswurf. "Was für Kräfte", wollte Michel mit Blick auf den steilen Sinkflug der Sozialdemokraten wissen. Die "Solisten" als fester Bestandteil der Fastnacht begeisterten mit ihrem Auftritt. Der "Showblock" reiste mit Lukas und Jim Knopf stilecht mit einer Lokomotive vom Lummerland in die Welt. "Eine Insel mit zwei Bergen" hieß es da.

Der deutsche Michel Foto: Marcus Deschner

Da auch die Schulen zunehmend mit Personalmangel zu kämpfen haben, sorgte der Parodie-Express für Ersatz. Die Darsteller zeigten, dass auch Chirurgen, Kosmetikerinnen und Stewardessen für abwechslungsreichen Unterricht an der Neckartalschule sorgen können. Ebenso zwei Herren aus der Unterwelt. Da die Gruppe seit 22 Jahren aktiv ist, ziert ihr Konterfei den diesjährigen Kampagneorden, der an zahlreiche Ehrengäste verliehen wurde. Die "Rasselbande" glitt eloquent über die Bühne, "Da Capo" ließ sich sängerisch über den heißen Sommer 2018 aus. Auch die GroKo und die vergeigte Fußball-WM durften im Repertoire nicht fehlen. Musikalisch krachend ging’s nach der Pause in die zweite Halbzeit. "Die City Sound Group" mit Frontmann Michael Pascuzzi heizte ein.

Viele Besucher hielt’s nicht mehr auf den Stühlen. Die bekamen mit "Cordula Grün", die von Melina Czemmel im grünen Kleid dargestellt wurde, noch eine Zugabe. Der Showtanz von "Rhythmix" führte nach Mexiko. "Schon mein Urgroßvater hot g’sacht, ma muss nur wisse, wie mer’s macht", stellte Büttenass Uwe Fellhauer fest. Der war diesmal als "Nassauer" unterwegs und zeigte, wie man sich durchs Leben schnorrt. Grazil schwebte Funkenmariechen Luisa Seib als Schwan in den Saal ein, um dann flott über die Bühne zu wirbeln. Lästermaul Günther Gärtner aus Görlitz in Gestalt von Lutz Schmidt langte wieder in die Vollen. Der "Dauerarbeitslose" riss einen Kalauer nach dem anderen. Dass sie "zum Tanzen geboren" sind, zeigten die jungen Damen der Prinzengarde. Seine Schwierigkeiten mit dem Dativ hatte "Murat" Michael Pascuzzi beim Kurzauftritt mit Oliver Neuer. Das Männerballett hob den Deckel einer alten Spielzeugkiste. So mancher Schatz kam zum Vorschein. "Magie, mysterie and more boten die 52 Tänzerinnen der "Milleniums" bei ihrer Kombination von Schauspiel und Tanz zum Finale. Dann sang der ganze Saal "Fasnacht in Hirschhorn is wunderbar".