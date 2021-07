Igelsbach. (MD) Zurückgebaut werden sollte der Igelsbacher Bolzplatz nach Auffassung des Hirschhorner Magistrats, da das Areal kaum noch genutzt werde. Dagegen formierte sich im Höhendorf Widerstand. Um den Neubürger Bastian Lutz wurde eine "Sportplatzgruppe" gegründet, die mittlerweile neun Mitglieder zählt und sich bereits einmal zusammensetzte.

Nun soll der auf hessischem Terrain gelegene Platz doch erhalten bleiben, zeigte sich in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung im Bürgersaal. "Toll, dass sich mehrere Leute zur Pflege des Platzes bereit erklärt haben", sagte Bürgermeister Oliver Berthold. "Es wäre schön, wenn auch das Häuschen wieder hergerichtet würde".

Lutz trug in der Sitzung vor, dass der "Kernsportplatz" in der Vegetationsperiode vierzehntägig gemäht werden sollte, die Randbereiche weniger. Doch dafür brauche man Geräte. Zudem solle ein junger Mann, der in Igelsbach wohnt und für die Stadt tätig ist, in die Arbeiten eingebunden und entlohnt werden. Auf "rund 500 Euro jährlich", schätzte Lutz den Aufwand dafür. "Das sollte aus dem städtischen Haushalt finanzierbar sein".

Das Gelände biete vielfältige Nutzungsmöglichkeiten und sei nicht nur zum Fußballspielen, sondern auch als Grill- und Festplatz geeignet. Ulrich Silberzahn regte an, dass auch die Stadt Eberbach Geld zur Platzpflege beisteuert, da dieser auch von Bürgern aus dem badischen Teil genutzt werde. Mit der Sportplatzgruppe wolle man "eine knappe Vereinbarung" schließen, damit Klarheit herrsche, erläuterte Berthold.