Die besonderen Bedingungen der Coronakrise konnten Ina Rodewald und Helene Schibel ninicht davon abhalten, in Hirschhorn einen Verlag zu gründen. Foto: privat/Helina Verlag

Von Elisabeth Murr-Brück

Hirschhorn. Lockdown, light und verschärft: Die Weihnachtszeit war auch schon schöner, selbst ohne Existenzsorgen. Aber auch ganz ohne das Virus gibt es Tage und Zeiten, wo die Laune im Keller ist. Doch gibt es Möglichkeiten, sich aus einem Tief aus eigener Kraft zu befreien. Es gibt keine Verordnung, sich schlecht zu fühlen. Nur: Wie legt man den Schalter um?

"Mit Lachen", sagen Ina Rodewald und Helene Schibel. Die beiden Frauen – Mutter und Tochter – haben in Hirschhorn einen Verlag gegründet. Themenbereich: Ratgeber für Alltagsprobleme, Geschäftsidee: Statt in einem Buch sind alle Infos übersichtlich auf Karten in einer Box, kompakt, konzentriert, handlich. Kleine Helfer im Alltag, immer griffbereit, jederzeit einsetzbar.

Ihr jüngstes Produkt und brandneu: eine Anleitung zu Lachyoga. "Wer lacht, kann nicht wütend sein", sagt Helene Schibel. Lachen setzt Endorphine (körpereigene Glückshormone) im Gehirn frei, dadurch spürt man auch Schmerzen weniger, es stärkt das Immunsystem, verspricht die Autorin, eine Yoga-Lehrerin. Dabei ist es erst mal egal, ob es etwas zu Lachen gibt: Einfach damit anfangen, am besten in einer Gruppe, das echte Lachen stellt sich von alleine ein.

Die Karten animieren dazu und sollen helfen, eigene Stärken herauszufinden und zu trainieren. Nach dem Lach-Yoga fühle ich mich kräftig und voller Energie", sagt Helene Schibel, Alltags-Ärgernisse sind für sie dann nicht mehr wichtig genug, um sich darüber aufzuregen. Auch chronisch Kranken und Schmerzpatienten tut Lachen gut. Eltern, Lehrer, Kursleiter können damit in der Gruppenarbeit neue Impulse setzen, zu beachten ist dabei allerdings, dass einige definierte Krankheitsbilder sowie Schwangerschaft eine Gegen-Indikation darstellen. Einen ersten Eindruck gibt ein Video auf der Verlags-Homepage.

Ina Rodewald ist Trainerin für gewaltfreie Kommunikation und hat, basierend auf ihren Erfahrungen, das Kartenset "Wertschätzende Kommunikation" entwickelt. In vielen Bereichen ist das bereits Teil der Ausbildung, privat und im Alltag aber führen altgewohnte Muster zu Missverständnissen und Konflikten. "Inas Helpies" geben Anregungen, wie man schwierige Situationen bewältigen oder Andere unterstützen kann. Jede Karte behandelt ein Thema, oft mit Beispielen aus dem Alltag: Bitten und Nein-Sagen, aktives Zuhören und Feedback, wie kann man Ärger verarbeiten, Anteilnahme für sich selbst wie für Andere entwickeln und sein "inneres Team" erkennen.

Für Kinder (ab 10) hat Ina Rodewald das Buch "Mut ist keine Zauberei!" geschrieben, das auch von Erwachsenen gerne gelesen werde, weil es kein Fachbuch sei, sondern eine rührende und spannende Geschichte, die in ihrer Geburtsstadt Heidelberg spiele.

Einen unmittelbar alltagspraktischen Bezug haben die "Veganen Helpies". Es gibt einige gute Gründe, weniger tierische Produkte zu essen, zunehmend mehr Menschen wollen ganz darauf verzichten. Die Gefahr: Als Laie kann man unversehens in einen Zustand der Mangelernährung rutschen. Helene Schibel ist Ernährungswissenschaftlerin, das von ihr konzipierte Kartenset listet 24 Punkte auf, auf die zu achten ist, wenn man sich vegetarisch oder vegan ernähren möchte, und gibt allgemeine Informationen auch als Planungs- und Einkaufshilfe.

Info: Weitere Informationen unter www.helina-verlag.de, Telefon 49 163 278 56 63.