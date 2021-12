Hirschhorn. (MD) Pandemiebedingt musste die für den gestrigen Sonntag angesetzte gemeinsame Hauptversammlung der Hirschhorner Wehren kurzfristig abgesetzt werden. Ein Ersatztermin ist für Februar kommenden Jahres angedacht. Wie Stadtbrandinspektor Marco Albert mitteilte, verzeichnete man dieses Jahr bislang 23 Brandeinsätze und 36 technische Hilfeleistungen.

Er macht darauf aufmerksam, dass sich in der Adventszeit zahlreiche Brände ereignen, die vermeidbar gewesen wären, und gibt daher Tipps des Deutschen Feuerwehrverbandes für sicheren Umgang mit Kerzen weiter. Diese sollten niemals unbeaufsichtigt brennen.

Vor allem Kinder dürften nicht mit offenen Flammen alleine gelassen werden. Vielfach habe keine Brandschutzerziehung in Präsenz etwa in Kindergärten durchgeführt werden können. Daher sollten die Eltern mit ihren Kleinen über das richtige Verhalten im Umgang mit Kerzen sprechen.

Streichhölzer und Feuerzeuge sollten an einem kindersicheren Platz aufbewahrt werden. Kerzen dürfe man nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen aufstellen. Kerzen gehörten immer in eine standfeste, nicht brennbare Halterung.

Auch beim Lüften sollte der Standort sicher sein. Entzünden sollte man die Kerzen am Weihnachtsbaum von oben nach unten, löschen in umgekehrter Reihenfolge. Am Baum und am Adventskranz sollten diese rechtzeitig gelöscht werden, bevor sie heruntergebrannt sind. Entzünde man echte Kerzen, sollte ein geeignetes Löschmittel bereitstehen. Bei elektrischen Lichterketten sollte darauf geachtet werden, dass Steckdosen nicht überlastet werden. Zudem sollten diese Kerzen ein VDE-Prüfsiegel tragen.

Komme es doch zum Brandfall, solle man nur dann Löschversuche starten, wenn dies ohne Eigengefährdung möglich ist. Ansonsten gelte: Möglichst die Tür zum Brandraum schließen, die Wohnung verlassen und die Feuerwehr mittels Notruf 112 alarmieren. Und es wird dringend empfohlen, in der Wohnung Rauchwarnmelder zu installieren.