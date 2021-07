Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Rick Lowag, Polizeibeamter in Mosbach und ehrenamtlich Vorsitzender der "Rennleitung 110" mit Sitz in Östringen, referierte in Hirschhorn gemeinsam mit Nabil el Kadi, kommunaler Ordnungshüter der Stadt Beerfelden, im Ausschuss für Stadtentwicklung zum Thema Motorradlärm. In einer Sitzung der Stadtverordneten im Mai hatte das Parlament einstimmig einen Antrag gebilligt, mit dem die "Profil"-Fraktion ein Verkehrs- und Lärmreduzierungskonzept angemahnt hatte. Das soll von der Verwaltung erarbeitet werden.

Schwerpunkt soll dabei auf die Lärmreduzierung des Schallpegels durch Motorräder am Wochenende gelegt werden. Speziell im Sommerhalbjahr seien wochenends viele Motorräder unterwegs. "Ein Teil dieser Fahrer scheint es darauf abgesehen zu haben, hierbei möglichst viel Lärm zu produzieren", führte "Profil" unter anderem zur Begründung aus. Den Antrag habe man eingereicht, da von etlichen Bürgern Klagen über den Motorradlärm sowie absichtlich herbeigeführte Fehlzündungen von Autos laut geworden seien, sagte Fraktionsmitglied Kai Münch. Das Ganze sei aber ein Problem, das sich nicht auf Hirschhorn beschränke.

Der Verein "Rennleitung 110" beschäftige sich hauptsächlich mit Unfallprävention bei Motorradfahrern, erläuterte Rick Lowag, gemäß dem Motto "Anständig fahren". Das Fahrverhalten sei in den letzten Jahren anders geworden, aber auch die Wahrnehmung bei den Bürgern. "Schnelle Lösungen" für die Probleme könne er nicht bieten, stellte Lowag klar.

Nabil el Kadi, seit 2019 Stadtpolizist in Oberzent, ist auch tätig in der Arbeitsgemeinschaft "Motorradlärm" im Odenwaldkreis, in der sich Kommunen zusammengeschlossen haben. Die Polizei habe die Motorradkontrollen kreisweit verstärkt. So seien 2019.3200 Biker kontrolliert worden. Zudem habe man Lärmdisplays beschafft. Die erkennen Geschwindigkeit und Schall der Maschinen und sprechen Fahrer direkt an, damit diese leise und rücksichtsvoll fahren. Eines stehe bereits bei Mossautal-Hüttenthal. Überdies habe man in Zusammenarbeit mit dem ADAC 20 gelbe Hinweisschilder angeschafft. "Das Problem kriegt man allerdings nicht von heute auf morgen in den Griff", räumte auch el Kadi ein.

Lowag ergänzte, dass eine Vorschrift in der Straßenverkehrsordnung, die übermäßigen Lärm verbietet, geändert worden sei. Künftig würden Verstöße dagegen statt mit zehn dann mit 80 Euro Strafe geahndet. Dennoch: "Die Lösung liegt im Verhalten jedes einzelnen Verkehrsteilnehmers". Er sprach sich auch gegen unterschiedliche Höchstgeschwindigkeiten für Autofahrer und Biker aus, denn die würden nicht akzeptiert.

Konkret hält Lowag Dialogdisplays für sinnvoll. Begleitend müsse man deren Wirkung aber auch überwachen. El Kadi regte an, dass Hirschhorn in die AG "Motorradlärm" eintrete, da die Stadt "das Einfallstor für Motorradfahrer in den Odenwaldkreis" sei. Man solle die gemeinsam mit Neckarsteinach bestehende Ordnungsbehörde für Motorradlärm sensibilisieren, schlug Ausschussvorsitzender Carsten Ahlers (SPD) vor.

Gefallen fand auch der Vorschlag Lowags, zusammen mit dem Verein einen Aktionstag zu dem Thema am Neckarlauer zu veranstalten. Der soll eventuell Ende August stattfinden.