Von Jutta Biener-Drews

Hirschhorn. Wenn diese Runde meist hoch betagter Männer und Frauen alljährlich um den 6. Dezember herum dem Heiligen Nikolaus huldigt, werden alte Zeiten wach. Man singt „Lasst uns froh und munter sein“, sagt „Von drauß’ vom Walde“ auf, Pater Joshi stimmt „Wir danken dir St. Nikolaus an“ und Ernst Konradi (83) wird feierlich.

Der Hirschhorner ist seit 32 Jahren Vorsitzender des örtlichen Schiffervereins, der den St. Nikolaus im Namen trägt und deswegen immer am ersten Samstag nach dem Nikolaustag zum Patronatsfest lädt. In einer Mischung aus gläubiger Verehrung, dankbarer Erinnerung und kindlicher Freude kommt der populäre Heilige hier natürlich auch als Schutzpatron des eigenen Berufsstands zu Ehren. Wobei der Pater nicht nur die Messe zelebriert, sondern auch als Präses des St.-Nikolaus-Schiffervereins zugegen ist, denn der gehört zur katholischen Kirchengemeinde Neckartal.

Die besondere Beziehung der Schiffer zu diesem Heiligen, der im 4. Jahrhundert Bischof in der Stadt Myra in Kleinasien war und der Legende nach in Seenot geratene Seefahrer errettet hat: Wie muss man sich die vorstellen? Und was bedeutet der Nikolaus einem Mann wie Ernst Konradi? „Vor allem war der Nikolaus ein richtiger Bischof und kein Weihnachtsmann aus der Coca-Cola-Werbung!“ stellt Konradi fest und blickt sehr ernst. Er nennt ihn die „eindrucksvollste Gestalt der Vorweihnachtszeit“, er nennt ihn einen „großen Mann“, und er erzählt, wie es in seinem Schifferleben reichlich Gelegenheit gab, sich seinem Schutzpatron anzuempfehlen.

Ernst Konradi kam 1936 als Spross einer Schifferfamilie in der Neckarstraße in Eberbach zur Welt. Sein Vater war Schiffsführer in Diensten der Reederei Fendel in Mannheim, und der kleine Ernst, der später in seine Fußstapfen treten sollte, wurde auf dem Schiff groß. Als er die Schulpflicht erreichte, kam er ins Schifferkinderheim in Mannheim-Seckenheim, begann nach acht Schuljahren eine Lehre auf dem Schiff, erwarb nach drei Jahren den Matrosenbrief, dann das Rheinschifferpatent und wurde seinerseits Schiffsführer. Erst auf dem Frachtschiff, steuerte Ernst Konradi später zehn Jahre lang ein Motorgüterschiff, war überall auf dem Rhein und seinen Nebenflüssen unterwegs. Bis er, der mit 23 geheiratet hatte und Vater von zwei Söhnen war, mit seiner Familie in Hirschhorn dauerhaft an Land ging und einen Job bei einer Versicherung übernahm.

Foto: pa

Während des Kriegs, als kleiner Bub, erlebte Ernst Konradi vom Schiff aus die Großangriffe auf Köln und Düsseldorf. Musste mitten auf dem Rhein mit ansehen, wie sich der Himmel über der Domstadt glutrot verfärbte, wie es Bomben hagelte und wie „vor und hinter uns Schiffe gesunken sind“. Ein Lage, so aussichtslos, dass er zweifelte, „in dieser Nacht nochmal davonzukommen“ – und blieb doch am Ende verschont!

Aus seiner Zeit als Schiffsführer haben sich Ernst Konradi besonders die Passagen des Binger Lochs ins Gedächtnis eingebrannt. Die Engstelle im Rheintal unweit des Binger Mäuseturms und der Burg Ehrenfels war für Schiffer damals noch hoch gefährlich. „Wenn wir durch waren, kamen immer alle Mann an Deck, nahmen die Mützen ab und sprachen den Schiffergruß: In Gottes Namen!“

Ein Augenblick der kollektiven Dankbarkeit, der das Gesicht des 83-Jährigen bis heute zum Strahlen bringt. 1958 trat Ernst Konradi dem katholischen St.-Nikolaus-Schifferverein bei, der in Hirschhorn mittlerweile seit 70 Jahren existiert. In den Anfangsjahren habe dessen kirchliche Bindung vielen Schiffern nicht behagt, weiß Konradi, „in manchen Ortschaften gab es da sogar noch einen zweiten, freien Schifferverein“. Der Kirche war es ursprünglich besonders um die Seelsorge der Binnenschiffer zu tun, aber sie kümmerte sich mit speziellen Kinderheimen auch um den Nachwuchs dieses ständig auf und im Fluss befindlichen Berufsstands. Dass der seit 1987 quasi Dauervorsitzende Konradi kein Katholik, sondern evangelisch ist, trug ihm bei einer Auszeichnung durch den damals zuständigen Mainzer Bischof Karl Lehmann das scherzhaft verliehene Prädikat „großer Vertreter der Ökumene“ ein.

Heute kämpft der traditionsreiche St.-Nikolaus-Schifferverein in besonderem Maße mit Mitgliederschwund und Überalterung. In den dreißig Jahren von Ernst Konradis Vorsitz hat sich die Zahl der Mitglieder glatt halbiert, 52 sind ihm geblieben. Und dass der Verein zum Patronatsfest einen eigenen Nikolaus für die Kleinen aufbietet, ist längst Geschichte. Konradi schlüpfte seinerzeit selbst mal in das Kostüm – roter, weiß verbrämter Mantel, Maske, Bart und Stab –, „das wird wohl 15 Jahre her sein“. Schön war’s. Die Sachen liegen heute aber irgendwo bei ihm im Keller, keine Verwendung mehr. Trotzdem: Ein stimmungsvoller Abschluss des Vereinsjahrs ist das Fest des Heiligen Nikolaus nach wie vor.

Info: Patronatsfest Samstag, 7. Dezember. 17 Uhr Messe in der katholischen Pfarrkirche, davor, ab 16 Uhr, Kaffee und Kuchen im Vereinsheim, ab 18.30 Uhr Adventsfeier.