Von Marcus Deschner

Hirschhorn. In einer teils von heftigen Emotionen geprägten Sitzung verabschiedeten die Hirschhorner Stadtverordneten am Donnerstag im Bürgersaal den Haushaltsplan für das Jahr 2020. Untrennbar damit verbunden waren die finale Diskussion und Abstimmung über die Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuerhebesätze. Um es vorwegzunehmen: Eine von der Verwaltung favorisierte Erhöhung der Grundsteuer B für bebaute Grundstücke in Höhe von 1035 Punkten und eine um zehn auf dann 400 Punkte erhöhte Gewerbesteuer wird es nicht geben. Die Fraktionen von CDU und Profil verständigten sich stattdessen darauf, die Grundsteuer B auf 700 Punkte zu erhöhen. Die SPD lehnte auch diese Erhöhung ab. Belassen werden sollen die Grundsteuer A für landwirtschaftliche Grundstücke und die Gewerbesteuer bei 390 Punkten, worüber Einmütigkeit herrschte. Eine ganze Reihe von Änderungsanträgen hatten die Fraktionen zum Haushalt gestellt, um Geld einzusparen.

"Der Haushalt 2020 ist wohl der schwierigste, an den ich mich als Hirschhorner Stadtverordneter erinnern kann", eröffnete CDU-Fraktionsvorsitzender Wolfgang Schilling den Reigen der Haushaltsreden. Er kritisierte, dass sich die SPD entgegen der getroffenen Absprachen nicht daran gehalten habe, ihre Fragen und Einsparvorschläge rechtzeitig im Vorfeld mit den beiden anderen Fraktionen und der Verwaltung auszutauschen. Schilling ging auf die Anträge der CDU ein und erwähnte dabei auch, dass man sich mit der Streichung von Mitteln für die Feuerwehr schwer getan habe. Aber in diesem schwierigen Haushaltsjahr müsse man einige Investitionen ins Folgejahr verschieben. Zwecks Haushaltsausgleich solle man auch 319.000 Euro freie Finanzmittel einsetzen. Man wolle gerade in der momentanen Krisenzeit die privaten Haushalte "nicht über Gebühr" belasten, schlucke aber "die schwere Kröte der Erhöhung der Grundsteuer B um hundert Punkte".

"Es ist gerade keine besonders gute Zeit", betonte Profil-Fraktionssprecher Martin Hölz. Er wies darauf hin, dass man in mehreren Sitzungen und Treffen während der vergangenen Wochen, "online, in Telefonkonferenzen oder auch mit dem gebührenden Abstand live, fraktionsintern, fraktionsübergreifend und zusammen mit der Verwaltung den Plan durchforstet und versucht hatte, mit Änderungsanträgen den Fehlbedarf zu senken. Die Tatsache, dass sich Mitglieder der SPD-Fraktion in der RNZ und auf sozialen Medien als absolute Gegner einer Grundsteuererhöhung positioniert hätten, "macht uns nicht automatisch zu Befürwortern", kritisierte Hölz. "Aber es polarisiert einfach so schön". Ein "Zusammen" werde dadurch nicht einfacher. Profil sei mit Sicherheit nicht begeistert, die Steuern zu erhöhen.

Die SPD sei "als eine kritisch hinterfragende Fraktion" heftig angegangen worden, sagte Sprecher Thomas Wilken in seiner ersten Haushaltsrede. Insgesamt 37 Fragen habe man im Vorfeld an die Verwaltung gerichtet, dankte Wilken "für die schnelle Erledigung". "Wir haben uns gründlich Gedanken über alles gemacht" und "vieles hinterfragt, was bisher überhaupt noch nicht hinterfragt wurde". Aber wenn es darum gehe, dass alle Bürger von einer Grundsteuererhöhung betroffen wären, dann hätte man doch überlegen sollen, welche freiwilligen Leistungen wenigen Bürgern zugutekommen und ob die nicht vielleicht darauf zugunsten aller verzichten könnten. Man hätte auch in der Verwaltung weiterdenken können und angesichts der Finanznot den neuen Bauamtsleiter erst zum Januar 2021 einstellen könne, übte er Kritik: "Damit hätte man einen Haufen Geld gespart".

Kevin Jung von der Finanzabteilung wies darauf hin, dass die gesamten freien Finanzmittel, die sich auf 681.000 Euro belaufen, in den Haushalt fließen müssen, oder gar nichts davon eingesetzt werden darf. Unter diesem Titel versteht man Gelder aus früheren Haushalten, die bislang nicht ausgegeben wurden. Auf Nachfrage erläuterte Jung, dass trotz dieser Mittel im neuen Haushalt noch rund 65.000 Euro fehlen.