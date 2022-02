Von Jutta Biener-Drews

Hirschhorn. Der Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) legt nach. Die seit 2018 laufende Sanierung von Schloss Hirschhorn, im Zuge von öffentlichen Führungen im letzten November als so gut wie abgeschlossen apostrophiert, wird sich noch über das ganze Jahr 2022 hin ausdehnen. Dafür lässt das Land zusätzlich 270.000 Euro springen. Ein Nachschlag, der bemerkenswert nicht zuletzt im Blick auf die nun vom LBIH genannten Gesamtkosten der Maßnahme erscheint. Die liegen jetzt offiziell nämlich bei 4,5 Millionen Euro. Vor zwei Monaten wurden sie noch mit 2,8 Millionen beziffert. Wie sich eine Differenz in der Größenordnung von immerhin 1,7 Millionen Euro in so kurzer Zeit erklärt, darüber gab auf Nachfrage Pressesprecher Alexander Hoffmann-Glassneck Auskunft.

Sowohl die Mauersanierung als auch die Arbeiten an der ehemaligen Kapelle seien wesentlich umfangreicher ausgefallen, als gedacht, lässt Hoffmann-Glassneck wissen. So sollte die Kapelle zwar neu eingedeckt werden, doch als die Denkmalschützer beim Öffnen des Dachs erstmals in ihren Dachraum hineinsehen konnten, entschieden sie sich dafür, die dort vorhandene Zwischendecke zu entfernen. Auf diese Weise sei man jetzt wieder näher dran am ursprünglichen Zustand des Bauwerks.

Öffentlichkeit erfuhr alte Zahl

Auch der Umfang der Mauersanierung, die nach Darstellung von Projektleiter Hermann Felleisen den Löwenanteil der Gesamtmaßnahme ausmachte, ging weit über das beabsichtigte Maß hinaus. So wurden im Zwingerbereich 2000 Quadratmeter Wandfläche komplett entkernt, bis hinunter zum tragenden Fels wurden die Mauersteine neu verfugt und Stahltrosse eingebaut, berichtete Felleisen bei der öffentlichen Führung.

Was Projektleiter Felleisen da allerdings nicht auf dem Schirm hatte, war dem Pressesprecher zufolge dies: Obwohl die genannten Mehrarbeiten weitgehend abgeschlossen waren und der interessierten Öffentlichkeit im Ergebnis präsentiert werden konnten, stand ihre Abrechnung noch aus. Laut Hoffmann-Grossneck misslich auch deshalb, weil der Öffentlichkeit so noch die vor den Erweiterungen kalkulierten Gesamtkosten von 2,8 Millionen Euro genannt wurden, obwohl im LBIH längst klar war, "dass diese Zahl nicht zu halten war".

Ziel der beträchtlichen Mehrinvestitionen ist es Alexander Hoffmann-Glassneck zufolge, vor der dringend angestrebten Neuverpachtung des Gastronomie- und Hotelbetriebs im Schloss mit allen Arbeiten fertig zu sein und nicht in naher Zukunft noch einmal störend nachfassen zu müssen. Denn der vom Land Hessen ebenso wie von der Stadt Hirschhorn herbeigewünschte neue Schloss-Betreiber lässt weiter auf sich warten. "Den Gastronomen erschwert die andauernde Pandemielage derzeit ihre Planungen", heißt es. Die Bereitschaft, neue Projekte zu beginnen, sei eingeschränkt. Als Vertragspartner gesucht werde ein "langfristig orientierter, erfahrener Hotel- und Gastronomiebetreiber".

Deshalb werden jetzt im bereits weitgehend instandgesetzten Hatzfeldbau noch zusätzlich acht Gästezimmer und Sanitäreinrichtungen aufgemöbelt und das Objekt dadurch noch attraktiver gemacht. Die nötigen Mittel wurden bewilligt. Die Ausschreibung zur Neuverpachtung dieses bekanntlich auch als Tourismus- und Ausflugsziel bedeutenden kulturellen Kleinods soll in Abstimmung mit der Sanierung erfolgen.