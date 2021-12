Hirschhorn. (MD) Das Frühjahr war im hessischen Neckartal von den Kommunalwahlen geprägt. Mitte März ging’s für die Bürger an die Urnen. Dabei ging in Hirschhorn die CDU mit sechs Sitzen in der Stadtverordnetenversammlung als stärkste Kraft hervor, gefolgt von Profil Hirschhorn mit fünf Mandaten und der SPD mit vier Sitzen.

Zuvor war die Zahl der StaVo-Sitze um zwei auf 15 reduziert worden. Gleichwohl war es im Vorfeld allen zur Wahl angetretenen Gruppen nicht gelungen, ihre Listen mit Kandidaten vollständig zu füllen. Bürgermeister Oliver Berthold verfehlte auf der CDU-Liste zunächst knapp den Sprung in den Bergsträßer Kreistag, rückte aber kurz darauf für einen verstorbenen Kollegen nach.

Erhöht wurde die Zahl der Stadträte auf sechs. Jede Partei oder Gruppe erhielt zwei Sitze im Magistrat. Dabei kehrten mit der früheren Bürgermeisterin Ute Stenger (SPD) und dem ehemaligen Stadtverordnetenvorsteher Harald Heiß (CDU) zwei langjährige kommunalpolitische Urgesteine in das Gremium zurück. Heiß, Willi Dreher und Ursula Lischer (alle CDU) waren zuvor aus der StaVo oder dem Magistrat verabschiedet und zu Ehrenstadträten oder Stadtältesten ernannt worden.

Einstimmig verabschiedet wurde noch vom alten Stadtparlament Ende März der Haushaltsplan der Stadt. Der Entwurf war erstmals nach zwei Jahren wieder genehmigungsfähig. Die Gremien tagten wegen der Pandemie statt in der Mark-Twain-Stube im Bürgersaal.

Von der Deutschen Bahn AG für fünf Millionen Euro neu gebaut wurde die Bahnbrücke in der Hainbrunner Straße. Die ist bis auf Restarbeiten auch fertig gestellt. Bahnreisende mussten wegen der dafür notwendigen Streckensperrung rund drei Monate lang auf den Schienenersatzverkehr ausweichen. Die im gleichen Zuge geplante Erneuerung der Brücke in der Langenthaler Straße wurde von der Bahn aufs Jahr 2023 verschoben. Das verschafft der Stadt Hirschhorn haushaltstechnisch etwas Luft. Sie wollte die Michelberg-Brücke gleich mitsanieren, damit die Bahnstrecke dafür nicht noch ein weiteres Mal dicht gemacht werden muss. Die Zufahrt zum Michelberg wird so nun auch erst 2023 saniert.

Deutlich teurer kommt die Erweiterung ihrer Kindertagesstätte in der Klingenstraße. Foto: MD

Motorradlärm und kein Ende: Weil die Perle des Neckartals als "Einfallstor" in Richtung Odenwald für Zweiradfahrer dient, rauschen besonders an Wochenenden jede Menge Biker hier durch. Meist mit entsprechendem Krach. Das will man nicht länger hinnehmen und plant daher verschiedene Maßnahmen, unter anderem einen Motorrad-Aktionstag im Frühjahr.

Wieder freigegeben wurde der Stöckbergweg, nachdem ihn Hessen Forst von für Spaziergänger zur Gefahr werdenden Bäumen befreit hatte.

Immer noch gesperrt ist die linke Schleusenkammer, die schon seit Jahren fertig saniert sein sollte.

Mit Überlegungen für ein neues Feuerwehrhaus in Langenthal beschäftigten sich die Gremien, da das bisherige Gebäude längst nicht mehr zeitgemäß ist.

Riesenzoff gab’s in der Stadtverordnetenversammlung wegen dem Umbau und der Erweiterung der Kindertagesstätte in der Klingenstraße. Das Projekt wird nämlich deutlich teurer als ursprünglich veranschlagt.

Schloss Hirschhorn wurde in zwei Jahren aufwendig saniert

Sie gilt nicht nur in Hirschhorn als schönste der im Neckartal so zahlreichen Burganlagen. Aber in der "Neckarperle" gehört das einzigartige Bauwerk, dessen Grundmauern zeitlich bis ins 13. Jahrhundert zurückreichen, auch zum kostbaren Inventar.

Hier kennt vermutlich jeder oder jede der Ortsbewohner jemanden, der sich zu den eigenen Lebzeiten da oben schon verliebt oder verheiratet oder der vielleicht sogar da gewohnt und die mittelalterlichen Mauern mit Raufaser tapeziert hat.

So sieht der Eingang zur ehemaligen Burgkapelle auf Schloss Hirschhorn jetzt aus. Foto: jbd

Zeugnisse solcher familiären Beziehungen zu diesem Denkmal wird man jetzt allerdings nicht mehr finden. Das Land Hessen hat in zweijähriger Sanierung für 2,8 Millionen Euro dafür gesorgt, dass an den Wänden historische Kostbarkeiten wie Architekturmalereien und Fresken wieder zum Vorschein kamen, die man in den 1960er- und 70er-Jahren achtlos überdeckt hatte.

Ziel der Denkmalpfleger war es, die "Unverwechselbarkeit dieses Schlosses wieder herauszuarbeiten", den Innenräumen ihren historischen Charakter zurückzugeben und die jahrhundertelange Baugeschichte wieder erlebbar zu machen. 2021 ist dieses Werk so gut wie vollbracht. Besuchern wird in Zukunft mehr Einblick in die Anlage, ihre Baugeschichte und ihre Schätze gewährt, als dies je der Fall war.

Der Palas, Hauptraum der mittelalterlichen Burg, von außen jetzt als Kubus an der Holzverkleidung auszumachen, wurde am stärksten verändert. Der vollständig freigelegte Saal ist künftig für die Öffentlichkeit zugänglich.

Dass im Zwingerbereich 2000 Quadratmeter Wandfläche komplett entkernt und bergeweise Schutt abgetragen wurde, gehörte zum grobstofflichen Teil der Maßnahme. Jetzt fehlt nur noch ein Pächter für Restaurant und Hotel. (jbd)