Hirschhorn. (RNZ) "Stell Dir vor, es ist Fastnacht und keiner geht hin …" Was einst als Running Gag mal irgendwo auftauchte, wird in diesem Jahr traurige Realität. Ein Mittel gegen diesen Fast-nachtsfrust lautet "Scherzhafter Flügel". Die musikalischen Scherze entlockt die Pianistin Atsuko Kinoshita dem mehr als 110 Jahre alten Bechsteinflügel im Kapitelsaal des Hirschhorner Karmeliterklosters anlässlich des nächsten Karmelabends am kommenden Sonntag, 20. Februar.

Es ist der zweite Karmelabend in diesem Jahr. Nach einem schwungvollen Harfenkonzert mit Jelena Sophia Engelhardt und Maria Scelsi geht es heiter weiter. Es ist Fastnachtszeit und das sollte man hören, findet Atsuko Kinoshita und hat daher ein Programm zusammengestellt, das gerade richtig in die fünfte Jahreszeit passt.

Die Klaviersonate in C-Dur KV 330 von W. A. Mozart, die er im Alter von 27 Jahren komponierte, wird der Auftakt sein. Mit Beethovens Fantasie Op. 77 steht als nächstes eines der seltenen Stücke dieses Komponisten auf dem Programm, die in zeitgenössischen Fachkreisen als "ein getreues Bild von der Art, wie er zu improvisieren pflegte" gelobt wurde.

Von einem Maskenball erzählt Robert Schumanns Carnaval Op.9. Er wollte dieser Komposition eigentlich den deutschen Titel "Fasching" geben, doch Schumann fügte sich den Wünschen seines Verlegers, der die französische Variante bevorzugte. In dieser Komposition hat Schumann Figuren aus der Comedia del Arte integriert, von denen er und seine spätere Frau Clara selbst einige verkörperten.

Also namentlich, doch vor allem musikalisch dreht sich der Abend um dreht sich der Abend um den Karneval, und Pianistin Atsuko Kinoshita will zeigen, wie anspruchs- und doch schwungvoll diese Musik sein kann.

Die Künstlerin dürfte dem regelmäßigen Publikum schon bekannt sein: sie trat bereits zweimal bei den AusKlang-Konzerten auf. Kinoshita studierte Musik in Kioto und erwarb ihren Master of Music in Mannheim. Zusätzlich absolvierte sie eine "Solistische Ausbildung". Schon während ihres Studiums gewann sie Wettbewerbe und Preise. Neben ihrer Tätigkeit als Solistin mit Orchesterbegleitung ist sie auch eine gefragte Partnerin in der Kammermusik und bei Liederabenden. Seit 2018 ist sie Korrepetitorin für Blasinstrumente an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim.

Auch für dieses Konzert gelten strenge Corona-Auflagen. Eine Anmeldung per Mail ist nach wie vor dringend empfohlen. Interessierte sollten die neue E-Mail-Adresse klosterkonzerte@gmx.de beachten.

Die Platzzahl ist weiterhin begrenzt. Doch auch dieses Konzert wird live gestreamt und kann online auf der Webseite www.ceol.studio verfolgt werden.

Info: Atsuko Kinoshita tritt beim nächsten Karmelabend am Sonntag, 20.Februar, ab 17 Uhr im Kapitelsaal im Karmeliterkloster Hirschhorn auf. (Anmeldung: klosterkonzerte@gmx.de) Online: www.ceol.studio (den Hinweisen zum AusKlang-Konzert folgen) Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.