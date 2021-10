Hirschhorn. (RNZ) Die drei Baustellen sind da: Wegen Wartungsarbeiten ist der Bundesstraßen-Tunnel bei Hirschhorn am Montag und Dienstag, 25./26. Oktober, zwischen 9 und 15 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wird über die L3105 entlang der Neckarschleife umgeleitet.

Außerdem erwartet Autofahrer auf der B37 Richtung Heidelberg auf einer Querung der Bahnstrecke bei Neckarsteinach ab Montag eine Engstelle. Hessen Mobil setzt hier zu einer zeitaufwendigen Sanierung der Gleisüberführung in mehreren Bauabschnitten an.

In Neckargemünd ist auch die Kleingemünder Ortsdurchfahrt verengt. An der Einmündung Saarstraße wird per Ampel eine halbseitige Sperrung geregelt.