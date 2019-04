Von Barbara Nolten-Casado

Hirschhorn. Im "Alten Amtsgericht" in der Unteren Gasse 1 tut sich was: Die Räume im Erdgeschoss werden derzeit hergerichtet für ihre künftige Nutzung als "Orphisch-Musischer Kindergarten". Nach den Sommerferien soll es losgehen. Über einige Details sprachen wir mit der künftigen Leiterin der Einrichtung, Alexandra Graf. Die Waldorf-Erzieherin ist aus Nürnberg ins Neckartal gekommen, hat in der Franken-Metropole bereits einen Waldorf-Kindergarten mitgegründet. Auch die anderen beiden Erzieher, die gemeinsam mit ihr im neuen Hirschhorner Kindergarten tätig sein werden, haben eine Waldorf-Ausbildung.

Dennoch werde sich das pädagogische Konzept in Hirschhorn von der Waldorf-Pädagogik unterscheiden, macht Graf deutlich. "Unsere gemeinsame Quelle ist die Menschenkunde Rudolf Steiners", erläutert sie. Darüber hinaus wolle man jedoch noch stärker musikalisch-künstlerische und handwerkliche Akzente in den Mittelpunkt stellen. "Jegliche Arten von Ur-Handwerk wie etwa Schnitzen, Drechseln, Textil- oder Hausarbeit regen Kinder zu eigenem Tun an", weiß sie. Daher wolle man auch Menschen, die in derlei Handwerksarten tätig seien, oder auch eine Malerin, einen Musiker einladen, damit sie gelegentlich in den Räumen oder im Hof des Kindergartens ihrer Tätigkeit nachgingen.

"Diese Leute leiten die Kinder nicht an. Sie machen vielmehr erlebbar, wie etwas entsteht, die Kinder lernen durch Nachahmung." Auch ein wöchentlicher Waldtag steht auf dem Programm, ebenso wie etwa gemeinsames Brotbacken, das Feiern christlicher Jahresfeste, Märchen und Puppenspiel oder das tägliche Spielen im Hof. "Einen Garten hätten wir noch gerne, den wir gemeinsam mit den Kindern bearbeiten können", sagt Alexandra Graf und hofft auf entsprechende Angebote aus der Hirschhorner Bevölkerung.

Einen wichtigen Stellenwert wird die Musik im pädagogischen Konzept des Kindergartens einnehmen. Darauf verweist bereits die Bezeichnung "orphisch-musisch". "Orphisch" leite sich von Orpheus ab, dem Sänger aus der griechischen Mythologie, erläutert Graf. So sei einer der Erzieher zugleich studierter Violinist. Und auch sie und eine weitere Kollegin schulten sich ständig weiter in Musik und Gesang, unter anderem im Hirschhorner "Haus des Gesangs" in der Hauptstraße.

Überhaupt steht der Kindergarten in enger Verbindung zu diesem und dem dort lebenden Künstler und Forscher Atmani. Dessen Mitarbeiter, der Ingenieur und Informatiker Dr. Ralf Tita, kaufte vor Kurzem das "Alte Amtsgericht" von der Stadt Hirschhorn und vermietet nun drei Räume samt Küche, Toiletten und Büro an den Kindergarten. Bürgermeister Oliver Berthold habe sich sehr offen für einen alternativen Kindergarten gezeigt, sagt Graf. Träger der Einrichtung wird der gemeinnützige "Verein zur Förderung der Orphisch-Musischen Erziehung e.V." sein, dessen Vorstände und Mitglieder ebenfalls dem "Haus des Gesangs" verbunden sind. Seine Gründung soll im Mai erfolgen.

Finanzieren soll sich die Einrichtung durch den Landeszuschuss in Höhe von derzeit 135 Euro pro Kind und Monat und noch festzulegende Elternbeiträge. Offen stehe sie jedem Kind, gleich welcher Herkunft. "Allerdings sollten die Eltern Offenheit und Interesse für unsere Pädagogik und die Bereitschaft zur Mitarbeit in Belangen des Kindergartens mitbringen", so Graf.

Seine Arbeit aufnehmen wird der Kindergarten im Herbst mit einer Gruppe von idealerweise 18 bis 23 Kindern. "Wir würden aber auch schon mit acht Kindern starten", sagt Graf. Vorerst ist ein Betrieb zwischen 7.30 und 13.30 Uhr geplant. Mittelfristig sei allerdings eine Öffnung bis in den frühen Nachmittag angedacht, einschließlich Mittagessen.

Info: Der Orphisch-Musische Kindergarten lädt am Sonntag, 28. April, von 14.30 bis 16.30 Uhr zu einem Kennenlern-Nachmittag ein. Um 15.30 Uhr wird ein Märchen-Puppenspiel gezeigt.