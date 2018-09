Zum Jagen tragen musste Falkner Thomas Schneider das Hirschhorner Wanderfalkenjunge, das aus dem Nest gefallen war und von Menschenhand aufgepäppelt werden musste. Am Mittwochabend konnte das Tier nun am Neckar ausgewildert werden. Foto: Biener-Drews

Von Jutta Biener-Drews

Hirschhorn. Vor zehn Wochen aus dem Ei geschlüpft, hat er in dieser Zeit einen ganzen Stab an Naturschützern, Fachleuten, Wissenschaftlern, Studenten, Zufallsbeteiligten und Helfern beschäftigt und hunderte Kilometer im Auto zurückgelegt. Zehn Wochen, an deren Anfang ein tiefer Fall aus der Felswand steht und die am Mittwoch Abend mit dem Aufstieg des jungen Wanderfalken in den Himmel über dem Neckartal ihr Happyend finden sollen.

Es ist davon auszugehen, dass nicht nur Dominik Fischer und seine Studentinnen diese Wochen als "wahnsinnig spannend!" erlebt haben. Fischer ist Veterinärmediziner, stellvertretender Leiter der Poliklinik am Veterinär-Klinikum der Uni Gießen, sitzt dem hessischen Landesverband des "Deutschen Falkenordens" vor und arbeitet im Verein zur Förderung der Vogelmedizin in Gießen mit. Und er ist einer der Hauptakteure in dieser Geschichte, die Vogelbeobachter Andreas Quell aus Neckarhausen penibel dokumentiert hat.

Andreas Quell und Erwin Binder sind Vorsitzende der Nabu-Gruppe Hessisches Neckartal, die daran mitwirkt, das Vorkommen des Wanderfalken zwischen Eberbach und Neckargemünd zu beobachten.

Jagen muss er erst lernen

Am 1. März entdeckt Quell mit seinem Fernglas ein unberingtes Vogelpaar an der Felswand überm Neckar, das dann zum Monatsende in einer "neuen Felsspalte", wie Quell festhält, zu brüten anfängt. Vier Wochen später schlüpft ein einziges Junges. Doch der Kleine, ein Terzel, wie die männlichen Greifvögel heißen, verschwindet nach fünf Wochen spurlos aus dem Nest. "Altvögel sitzen tatenlos am Fels, keine Bettelrufe", protokolliert der Nabu-Mann. Wahrscheinlich hat ihn der Marder geholt.

Der Wanderfalke war 1971 der erste "Vogel des Jahres". Zu dieser Zeit war der Greifvogel in Deutschland nahezu ausgestorben. Dank intensiver Artenschutzmaßnahmen konnte sich die Population inzwischen erholen, aber er gehört noch immer zu den besonders geschützten Vogelarten. Das Tier ist mit seinen 38 bis 45 Zentimern Körperlänge und einer Flügelspannweite bis über einen Meter einer größten heimischen Falken. Er ernährt sich fast ausschließlich von Vögeln bis Tauben- oder Drosselgröße, in unseren Breiten stehen Tauben als Beutetiere an erster Stelle. Die größte Gefahr für den Wanderfalken stellt die gezielte Bejagung und Verfolgung durch den Menschen dar. Jungvögel fallen an ihren Brutplätzen im Felswänden und Nischen auch Mardern oder Uhus zum Opfer, die häufig an denselben Stellen brüten und der bedeutendste natürliche Feind des Wanderfalken sind.

Vier Tage später findet eine Frau den Jungfalken 400 Meter entfernt auf der Straße und packt ihn mit ihrer Hundedecke ins Auto. Der Nabu zögert keine Sekunde und bringt das Tier seinerseits zum Aufpäppeln in die Rettungsstation Odenwald in Wald-Michelbach.

Das Päppeln schlägt an, der kleine Wanderfalke entwickelt sich gut und wird deshalb Anfang Juli zum Auswildern in der Veterinärmedizinischen Klinik Gießen angemeldet. Erwin Binder übernimmt den Transport zu Dr. Dominik Fischer, in Hessen d i e Anlaufstelle für Wildvögel, wie er weiß. Der junge Greifvogel ist aber noch nicht so weit. Fischer stellt Mitte Juli fest, dass das Tier etwas ganz Elementares nie gelernt hat: das Jagen. Weil er in seinem kurzen Leben bislang nur tote Nahrung zu sich genommen hat.

Der jetzt folgende Teil der Geschichte muss zumindest den Laien bass erstaunen: Der kleine Raubvogel wird einem aufwendigen "falknerischen Überlebenstraining" unterzogen und lernt das Beutemachen mittels Drohne.

Hier kommt Thomas Schneider und der Verein zur Förderung der Vogelmedizin ins Spiel, welcher sich auf die Rehabilitation verletzter Wildvögel spezialisiert hat. Schneider lebt im Limburger Raum, ist wie Dominik Fischer im Naturschutzverband Deutscher Falkenorden engagiert und als erfahrener Falkner bekannt.

Für alle, die jetzt Schlimmes befürchten: Nein, das Training kommt ohne lebende Beutetiere aus. Es funktioniert mittels Federspiel mit Fleisch in der Mitte. An einer Drohne befestigt, simuliert dies jagbare Beute, die ausgeklinkt wird, sobald sie der Greifvogel packt.

Blick auf die Felswand an der Neckarschleife: Veterinär Dr. Dominik Fischer, dahinter Andreas Quell (r.) und Erwin Binder (M.) mit Nabu-Leuten sowie Studentinnen aus Gießen. Foto: Biener-Drews

Schnell hat er gelernt, der Nabu-Schützling aus Hirschhorn, "er war von Anfang an cool", freut sich Fischer, der es in seinem Job mit bis zu 1200 Wildvögeln pro Jahr zu tun hat und dabei "30 bis 50 Prozent in der Wildbahn nicht überlebensfähige" auch einschläfern muss, wie er sagt.

Und er ist mit allem klargekommen, auch mit der Roboterkrähe aus Styropormaterial. Kühn genug, um sich während des Trainings zwei Tage lang selbstständig zu machen, war er außerdem. "20 Kilometer weit ist er geflogen", lacht Falkner Schneider. Zum Glück trug er einen Sender und war wieder zu orten.

Auf den letzten Drücker ist schließlich auch die Beringung geglückt, die Staatliche Vogelschutzwarte in Frankfurt sorgte noch rechtzeitig dafür, dass der kleine Wanderfalke für Forschungszwecke gekennzeichnet wurde. Registriert ist er jetzt wie seine anderen Artgenossen aus Hessen in der Vogelwarte Helgoland.

Jetzt sitzt er da auf Schneiders Lederhandschuh, trägt noch die rote Haube über den Augen und die Fesseln an den Füßen. Und wirkt irgendwie ruhiger, als die vielen aufgeregten Menschen außenrum, die gespannt sind auf seine Freilassung. Sobald er los ist, "wird er sich einen Schlafplatz suchen und am andern Morgen starten", erklärt Erwin Binder. "Und wenn er jetzt zwei Tage nichts fängt, ist das auch kein Problem." Und wie sind seine Überlebenschancen? "Maximal 10 Prozent", sagt Binder.

Der Falkner stellt sich ans Ufer und streckt den Arm aus wie die New Yorker Freiheitsstatue. Zweimal schlägt der Wanderfalke mit den Flügeln, dann erhebt sich in die Luft und fliegt über die Dächer von Ersheim flussaufwärts davon.