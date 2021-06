In zwei Wochen soll die Erweiterung der Kindertagesstätte in der Klingenstraße abgeschlossen sein. Bis auf die Gestaltung des Außengeländes. Foto: Marcus Deschner

Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Zuerst hatte Bürgermeister Oliver Berthold zum Auftakt der jüngsten Stadtverordnetenversammlung eine gute Nachricht zu verkünden: "Die Bauzeitverzögerung von 16 bis 18 Wochen bei der Kindergartenerweiterung haben wir wieder ‚reingeholt", freute sich das Stadtoberhaupt. Doch dann gab’s Zoff. Denn Berthold gab ebenfalls bekannt, dass man bei dem Projekt in der Klingenstraße mal wieder eine Budgetüberschreitung habe.

Grund dafür seien unter anderem gestiegene Stahlpreise und damit verbundene "deutliche Mehrausgaben". Die Gewerke seien mittlerweile alle vergeben – bis auf das Außenspielgelände. Und dafür fehlten noch rund 40.000 Euro. Berthold stellte mehrere Varianten für diese letzte Maßnahme vor. Eine davon sei, die Gestaltung des Außengeländes aufs nächste Jahr zu verschieben und die Mittel erst im kommenden Haushalt einzustellen. Also nach der für Ende August geplanten Wiedereröffnung der viergruppigen Einrichtung für über 80 Kinder. Darüber, die überplanmäßigen Ausgaben einfach schnell durchzuwinken, gab’s keine Einmütigkeit im Gremium. "Da kann doch keine Hoppla-hopp-Entscheidung getroffen werden", beschwerte sich Dirk Gugau (SPD) über "die Salamitaktik". "Wir haben Sommer, die Kinder wollen raus", sagte CDU-Fraktionschef Wolfgang Schilling. Die Verwaltung solle die Vorschläge in Papierform zusammenfassen, dann könne man kurzfristig entscheiden.

"Es kann nicht sein, dass ständig was nachkommt", ärgerte sich Max Weber (SPD) und warf der Verwaltung "Dilettantismus" vor: "Das wäre in der freien Wirtschaft undenkbar". Profil-Fraktionsvorsitzender Bernhard Reichert wunderte sich auch über die Kostensteigerung und regte an, eventuell einen Umlaufbeschluss zum Außengelände zu fassen. Zudem könne man bei einem Vor-Ort-Termin mit der Steuerungsgruppe über das Thema vor einer Entscheidung beraten. Das soll auch gemacht werden. "Mir macht das auch keinen Spaß, immer noch was nachlegen zu müssen", stellte Oliver Berthold klar.

Ursprünglich war das Bauvorhaben mit 713.000 Euro veranschlagt worden, wozu die Stadt einen Zuschuss von 150.000 Euro erhalten sollte. Anfang des Jahres kalkulierte man mit Kosten von knapp einer Million Euro.

In zwei Wochen soll der Umbau der aus den Siebzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts stammenden Kindertagesstätte abgeschlossen sein. Eben bis auf den Freibereich.