Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Erheblich teurer als geplant wird die Erweiterung des Kindergartens in der Klingenstraße. Die Gründe für die Verteuerung liegen unter anderem in gegenüber der Ursprungsversion geänderten Planungen wie einer anderen Anordnung des Treppenhauses, in während der Bauphase aufgetretenen zusätzlichen Anforderungen sowie in der allgemein bekannten Preissteigerung im Baugewerbe. In einer mehrseitigen Vorlage begründeten Verwaltung und Magistrat in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung vergangene Woche im Bürgersaal zwar die verschiedenen Steigerungen. Heftige Kritik musste sich Bürgermeister Oliver Berthold allerdings anschließend vor allem aus den Reihen der SPD-Fraktion anhören.

Zur Erinnerung: Vor Jahren schon wurde die Erweiterung und Sanierung der Kindertagesstätte, die aus den Siebzigerjahren stammt, ins Auge gefasst. Zunächst ging man damals von Kosten in Höhe von über einer Million Euro aus. Da dies finanziell nicht zu stemmen schien, präsentierte der damalige Stadtbaumeister Detlef Kermbach eine "abgespeckte" Variante, die 713.000 Euro kosten sollte. Dazu sollte es einen Zuschuss von 150.000 Euro geben.

Doch schon vor Beginn der Bauarbeiten zeigte sich, dass der Rahmen bei weitem nicht ausreichen dürfte. Bald kalkulierte man mit 900.000 Euro Gesamtkosten. Wenn auch murrend, wurden die Steigerungen von der Stadtverordnetenversammlung mehrheitlich abgesegnet. Nun müssen nochmals aktuell 80.000 Euro "nachfinanziert" werden. Der Magistrat schlug dazu in einer Sitzung Anfang Dezember vor, gar 100.000 Euro überplanmäßige Mittel zu beantragen. Das Geld stammt von Einsparungen im Rahmen der Sanierung der Ulfenbachbrücke in Langenthal.

Wie in der Vorlage beschrieben, mussten im Rahmen des Abschlusses der Baumaßnahme verschiedene Abnahmen mit übergeordneten Behörden erfolgen. Dabei müssen mehrere Auflagen noch erfüllt werden. Beispielsweise forderte die Unfallkasse eine Verkleidung der Heizungsrohre, die 2500 Euro kostet, und einen Lärmschutz im Obergeschoss, der mit 15.000 Euro zu Buche schlägt. Der Brandschutz verlangte etwa zusätzliche Elektroarbeiten am Bestand, die 5000 Euro kosten. Unterm Strich kamen so Zusatzkosten in Höhe von knapp 52.000 Euro zusammen. Dazu kommen noch Investitionen im Außenbereich.

Als Stadtverordnetenvorsteher Dr. Joachim Kleinmann (Profil) nach der Vorstellung der Sitzungsvorlage nach Wortmeldungen fragte, regte sich zunächst keine Hand. Man war schon fast beim nächsten Tagesordnungspunkt, da schnellte der Arm von Max Weber nach oben. "Da verschlägt’s einem die Sprache", schimpfte der SPD-Fraktionschef. "Warum wurden uns die Zahlen nicht transparent auf den Tisch gelegt?", machte er seinem Ärger über die erneuten Steigerungen Luft. Es sei "mehr wie frustrierend, was da abgeht, Sie haben eine Schlechtleistung vollbracht".

Die Zahlen seien sehr wohl transparent und doch in der Vorlage drin, konterte Bürgermeister Oliver Berthold. Und betonte, er habe nie gesagt, dass bei der Maßnahme nichts mehr dazukommen könne.

Sehr empört zeigte sich auch Dirk Gugau (SPD): "Was ist zu tun bei der nächsten Maßnahme?", fragte er. Und Fraktionskollege Carsten Ahlers betonte, dass man sich bei kommenden Projekten wie der Sanierung der Michelbergbrücke "eine solche Steigerung nicht mehr leisten" könne. Bei einer Gegenstimme von Thomas Wilken (SPD) wurde die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von hunderttausend Euro schließlich gebilligt.