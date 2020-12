Hirschhorn. (RNZ) Die katholische Kirchengemeinde hält über die Feiertage an Messfeiern in den Kirchen fest. Dabei gelten allerdings strenge Regeln, auch eine Anmeldung ist verpflichtend.

An Heiligabend, 24. Dezember, sind Familien eingeladen, an Krippenfeiern zur Weihnachtsgeschichten teilzunehmen. Dreimal in Folge, um 14, 14.50 und 15.40 Uhr wird nacheinander in Pfarrkirche, Klosterkirche und Ersheimer Kirche ein anderes weihnachtliches Thema behandelt. Man kann diese Geschichten wahlweise einzeln besuchen, oder indem man zwischen den drei Kirchen wandert — nach Anmeldung. Um 18 Uhr findet die Christmette statt.

Am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, findet in Hirschhorn um 11 Uhr das Hochamt statt, am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, ebenfalls um 11 Uhr die Messfeier in der Ersheimer Kirche. An beiden Feiertagen wird für die Aktion Adveniat gesammelt, Kinder bringen ihre Opferkästchen mit.

Am Sonntag, 27. Dezember, wird zum Fest der Heiligen Familie um 11 Uhr Messe gefeiert.

An Silvester, 31. Dezember, findet um 17 Uhr die Messfeier zum Jahresabschluss statt. Das neue Jahr wird am Neujahrstag, 1. Januar, um 17 Uhr mit einer Messfeier begrüßt.

Sonntag, 3. Januar, ist um 11 Uhr Messe und die Sternsinger sind unterwegs. Auch am Dreikönigstag, 6. Januar, wird um 11 Uhr Messe gefeiert.

Besucher müssen sich zu diesen Gottesdiensten mit Namen und Telefonnummer im Pfarrbüro anmelden unter Telefon (0 62 72) 22 34: Dienstag, Donnerstag sowie Freitag von 8 bis 11 Uhr.Anmelden kann sich auch auf einem Link auf der Webseite www.bistummainz.de/pfarrei/neckartal/ und per Mail an Kath.Kirche-Neckartal@t-online.de.

Beim Betreten der Kirche bitte in die ausliegende Liste eintragen, einen Mund- Nasen-Schutz tragen und das eigene Gotteslob mitbringen. Abstandsregeln sind einzuhalten, Desinfektionsmittel ist vorhanden. Da die Kirchen nur schwach geheizt sind, empfiehlt sich warme Kleidung.

Die evangelische Kirchengemeinde hat sich zur Eingrenzung des Infektionsrisikos mit Corona dazu entschlossen, bis Sonntag, 10. Januar, keine Gottesdienste in der Kirche zu feiern.

Folgende Angebote werden in den kommenden Wochen und an den Feiertagen aber gemacht. Die Kirche wird weihnachtlich geschmückt und von Heiligabend bis Neujahr jeden Tag von 15 bis 21 Uhr geöffnet sein. In dieser Zeit werden halbstündig Musik und Texte eingespielt werden. Zur persönlichen Andacht wird ein gottesdienstlicher Flyer ausgelegt.

In diesen Tagen verteilt die Kirchengemeinde eine Lichttüte an alle Haushalte zum persönlichen Gebrauch. An Heiligabend um 21 Uhr und an Silvester um 19 Uhr bieten die Pfarrer Hoffmann und Awischus einen Segensgruß per Zoom an, eine Einladung dazu wird in den Kirchen ausgelegt.

Am ersten Weihnachtstag, 25. Dezember, werden Pater Joshy und Pfarrer Awischus zwischen 16 und 19 Uhr durch den Ort gehen und den Weihnachtssegen in die Nachbarschaft tragen. Die Bevölkerung ist eingeladen, an ein offenes Fenster oder an die Grundstücksgrenze zu treten, sobald sich eine Glocke und Bläser vernehmen lassen.

Das evangelische Dekanat Odenwald wird ein Weihnachtsvideo produzieren, das auf der örtlichen Homepage zur Ansicht steht.

Weitere Informationen und Aktualisierungen sind auf der Homepage www.ev-kirchehirschhorn.ekhn.de zu finden.

Beim Betreten der Kirche gelten die gängigen Corona-Verhaltensregeln, am Eingang ist Desinfektionsmittel vorhanden und es gilt die Pflicht zum Tragen eines Mundschutzes.

Über die Online-Plattform Zoom wird zu einem Segen zur Heiligen Nacht am 24. Dezember, um 21 Uhr, Meeting-URL: https://us02web.zoom.us/j/81101953101 Meeting-ID: 811.0195.3101 ; und zu einem Segen zum Jahreswechsel am 31. Dezember um 19 Uhr, Meeting-URL: https://us02web.zoom.us/j/86273749596 Meeting-ID: 862.7374.9596. Eine Anleitung, wie man den Zugang dazu findet, findet sich auf der Homepage.