Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Besucher des Hirschhorner Schlosses müssen künftig nicht mehr Hunger und Durst leiden. Dort oben soll wieder an sieben Tagen in der Woche bewirtet werden. Die bisherigen Pächter und der für das Schloss zuständige Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) hatten sich unter anderem wegen anstehender Sanierungen Ende vergangenen Jahres getrennt. Seitdem ist die Gastronomie geschlossen.

Ab Donnerstag, dem Feiertag Christi Himmelfahrt 10. Mai, soll sich das nun ändern. Bürgermeister Oliver Berthold hatte mit dem Landesbetrieb hinter den Kulissen intensive Gespräche geführt. Jetzt kaufte das Land einen Food-Truck. Wer hinter der modernen Wortschöpfung jedoch einen modernen Lastwagen mit langem Auflieger vermutet, wie sie häufig bei Streetfood-Festivals zu sehen sind, der irrt.

Das in dezentem Rot lackierte Gefährt erinnert an ein Fahrzeug im frühen 20. Jahrhundert. Die Replika hat es aber in sich. So sind beispielsweise Herd und Ofen, Kühlschrank, Fritteuse und andere Küchenutensilien an Bord. Und selbstverständlich auch eine Bier-Zapfanlage. Giuseppe und Raouia Lauria sind die Betreiber und führen auch künftig in Hirschhorn die Pizzeria "Bei Peppe" weiter.

Bei der Vertragsunterzeichnung am Donnerstag waren Bürgermeister Oliver Berthold, Heike Schön-Leucht von der Tourist-Info, Christian Grimm vom Hotel- und Gaststättenverband sowie vom LBIH der Geschäftsbereichsleiter Standortmanagement Ulrich Kist und der für die Vermarktung der Burgen und Schlösser zuständige Christian Titz anwesend. So ein Angebot wie in Hirschhorn soll auch noch bei anderen Burgern und Schlössern der Region gemacht werden, hieß es.

Beim Unterzeichnungstermin fehlte die rollende Gastronomie allerdings noch. Der nagelneue Wagen sei zwar schon mal probehalber am Hirschhorner Schloss aufgestellt worden, erläuterte Kist. Jetzt arbeite man noch an den Feinheiten, bevor es am Vatertag mit der Bewirtung losgehen soll.

Aufgestellt wird das Mobil im Hof neben dem Torwächterhäuschen, in dem sich auch die Toiletten befinden. Neben dem Fahrzeug sollen bis zum Starttermin auch noch Sitzgelegenheiten aufgestellt werden. Ebenso soll ein Teil der Schlossterrasse mitgenutzt werden. Etwa zwei Jahre lang soll laut Kist der Truck über die Sommermonate am Schloss stehen. Im Schloss stehen umfangreiche Renovierungen an. So wird beispielsweise eine neue Heizung eingebaut. Deswegen soll die eigentliche Gastronomie sowohl diese als auch die kommende Saison geschlossen bleiben.

"Bei dem historischen Gemäuer ist man ja nie vor Überraschungen gefeit", lachte Kist. Im Spätjahr 2019 will man dann auf Pächtersuche gehen, damit ein künftiger Betreiber auch noch eigene Vorstellungen bei der Innenraumgestaltung einbringen kann. Als letzte Maßnahme ist die komplette Erneuerung der Zufahrt geplant. Wiedereröffnung der Hirschhorner Schlossgastronomie soll dann im Frühjahr 2020 sein. Christian Grimm freute sich über die nun gefundene "Zwischenlösung", die vor allem wichtig für Touristen und auf dem Neckarsteig befindliche Wanderer sei.

Eine "tolle Lösung" findet es Bürgermeister Oliver Berthold. "Es wäre der Super-Gau, wenn hier zwei Jahre überhaupt keine Gastronomie ansässig wäre." Einmal verprellte Touristen kämen nie wieder, meinte Berthold.

Giuseppe Lauria will in dem Mobil eigenen Angaben zufolge unter anderem warme Speisen wie Flammkuchen, Schnitzel, Pommes und Würstchen sowie belegte Brötchen und eine Getränkeauswahl anbieten. Auch Gruppen sollen bewirtet werden. Geöffnet sein soll täglich von 10 bis 18 Uhr. Bei Regen ist der Truck geschlossen.