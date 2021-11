Von Christofer Menges

Hirschhorn. Wenn man durch den langen Gang des ehemaligen Hirschhorner Amtsgerichts hinein läuft, während die Musik spielt, klingt es, als liefe man auf einen Konzertsaal zu. Dabei hat der Raum bestenfalls die Dimensionen eines geräumigen Wohnzimmers. Und was da klingt, ist kein Orchester, keine Big Band, es sind zwei große Lautsprecherboxen, entwickelt von der vor zwei Jahren gegründeten Hirschhorner Manufaktur Lautsänger. Es ist eine Weltpremiere, wie Lautsänger-Geschäftsführer Harald Hobelsberger sagt: Nach mehrjähriger Forschung und Entwicklung ist die "Scala" zu hören, ein in vielerlei Hinsicht außergewöhnliches Lautsprecherpaar.

120 Kilogramm wiegt eine der beiden Boxen. Die Technik im Innern stammt vom chinesischen Hifi-Hersteller Opera. Was die Boxen so schwer und anders macht, ist das, was die Manufaktur drumherum baut: edle Hölzer, Carrara-Marmor, Granit – und das nach einem besonderen Prinzip: der Kymatik. So nennt man es, wenn Schwingungen von Tönen Muster erzeugen, etwa im Sand. Dieses Prinzip entdeckte der deutsche Physiker Ernst Chladni schon vor mehr als 200 Jahren. Manchmal wird es auch im Instrumentenbau verwendet, nach diesem Prinzip baut Lautsänger besondere Kymatikteile um die Lautsprecher. Elfenbeinschnitzer, Holzbildhauer und Drechsler fertigen sie von Hand. "Der Odenwald ist für uns ein Schatzkästchen", sagt Hobelsberger, "hier werden seit 200 Jahren auf höchstem Niveau Handwerkskünstler ausgebildet."

Die Kymatik gibt der Scala ihren besonderen Klang. Was bei der Premiere vor kleinem Publikum ohrenfällig wird: Da, wo menschliche Stimmen den Ton angeben, hebt die Scala deren Natürlichkeit, Wärme und Dynamik noch einmal besonders hervor. Es klingt, als wäre man ganz nah..

Die Scala hat noch weitere Besonderheiten: Das Boxenpaar sollte laut Hobelsberger eng zusammenstehen, um seine Klangeigenschaften voll entfalten zu können. Und es klinge auch in großen hallenden Räumen mit schlechter Akustik wie Kirchen überall gleich. Das liege am "Zwei-Kräfte-Prinzip", wie der Entwickler sagt: Bei der Scala entstehe nicht wie bei normalen Lautsprechern nur Klangdruck, sondern auch ein Klangsog. Drei Patente habe er beim deutschen Patentamt in München dafür angemeldet.

Seit zwei Jahren produziert Lautsänger nach dem gleichen Prinzip Kopfhörer. Die Scala wurde vor allem für Klassik und Jazz entwickelt. Zumindest der Kopfhörer funktioniert aber auch erstaunlich gut bei Pop, Hip-Hop und Rap und besticht durch Dynamik und Natürlichkeit.

Jeder hört anders, doch in vielen Fällen ermöglicht die Technik ein neues, intimes Klangerlebnis. Das ist auch das, was Hobelsberger bezweckt hat: Er wollte einen Lautsprecher bauen, der einem ein Hörerlebnis wie bei einem Livekonzert beschert. Dem kommt die Scala sehr nahe. Wenn sie eine Schwäche zu haben scheint, dann dass an den Übergängen zum unteren Frequenzbereich, wenn viel passiert, die Kontraste verwischen.

Zehn Lautsprecherpaare kann die Manufaktur pro Jahr auf Bestellung produzieren. Mit drei bis vier Monaten Lieferzeit sei zu rechnen. "Das ist der aufwendigen Herstellung geschuldet", sagt Hobelsberger.

Woran für Ottilie-und-Otto-Normalhörer der Klanggenuss in den eigenen vier Wänden scheitern wird: der Preis. Schon die Lautsprecher-Technik im Innern kostet 12 000 Euro. Der Preis für die veredelte Scala liegt im oberen fünfstelligen Bereich. Interessenten gebe es dennoch, sagt Hobelsberger, Konzerthäuser etwa. Wer mag, kann sich trotzdem einen Höreindruck verschaffen: Für Vorführtermine sei er offen, sagt der Lautsänger-Chef.

Info: www.lautsaenger.com