Hirschhorn. (MD) Einen Aktionstag, um mit Motorradfahrern ins Gespräch zu kommen, plant die Stadt Hirschhorn gemeinsam mit dem Verein "Rennleitung 110". Ob noch dieses Jahr oder im Frühjahr 2022 zum Auftakt der Motorradsaison, ist aber noch ungewiss, so Hauptamtsleiter Sascha Flick auf Nachfrage. Weil das Problem mit laut durchfahrenden Motorradfahrern nicht nur Hirschhorn betrifft, war in der letzten Stadtverordnetenversammlung auch Marco Skarke vom gemeinsamen Ordnungsamtsbezirk mit Neckarsteinach anwesend. Neue Erkenntnisse konnte aber auch er nicht beisteuern.

Zur Erinnerung: Nachdem es immer wieder zu Beschwerden aus der Bevölkerung wegen laut röhrender Zweiräder kam und die Stadtverordneten sich auch in den vergangenen Jahren mit der Thematik befasst hatten, stellte die Profil-Fraktion im Mai den Antrag, ein Verkehrs- und Lärmreduzierungskonzept zu erarbeiten. Dem wurde von der Stavo seinerzeit auch einstimmig stattgegeben.

Auf einen Zeitungsbericht hin, meldete sich Rick Lowag, Vorsitzender des Vereins "Rennleitung 110", in dem sich hauptsächlich motorradfahrende Polizeibeamte in ihrer Freizeit engagieren. Sie wollen aktiv Präventionsarbeit betreiben. Kurz darauf referierten er und Nabil el Kadi, Ordnungspolizist der Stadt Oberzent im Ausschuss für Stadtentwicklung (AfS) und stellten Möglichkeiten der Lärmreduzierung vor. Dazu zählten auch der Aktionstag, der von den Stadtverordneten Ende Juli einstimmig gutgeheißen wurde. "Ziel dabei soll sein, das Bewusstsein der Motorradfahrer für Lärm im Straßenverkehr und den damit verbundenen Problemen und Nöten der Anwohner zu sensibilisieren", heißt es in der zugehörigen Magistratsvorlage.

Zudem wurde die Verwaltung beauftragt, beim Land Hessen Bedarf für ein "Lärmdisplay" anzuzeigen. Ähnlich wie ein Tempomessgerät die Geschwindigkeit, so zeigt dieses (zusätzlich) die Lautstärke in Dezibel an. Auch will man mit dem ADAC in Kontakt treten, um der Aktion "Leise kommt an" beizutreten. Wird das positiv beschieden, stellt der Automobilclub entsprechende Schilder zur Verfügung. Schließlich soll die Verwaltung mit dem Odenwaldkreis Kontakt aufnehmen, um eine Aufnahme in die Arbeitsgruppe "Motorradlärm" abzuklären. Der gehören neben dem Kreis einige lärmgeplagte Kommunen an. Und Hirschhorn gelte als "das Einfallstor für Motorradfahrer in den Odenwald".