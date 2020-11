Stockende Bautätigkeit ist in der linken Schleusenkammer ein gewohnter Anblick. Erst ab 11. Januar 2021 wird sich hier wieder was rühren. Fotos: Biener-Drews

Von Jutta Biener-Drews

Hirschhorn. Wer blickt da noch durch? Baustellen auf und unter der Brücke, Gerüste, Ampeln, Warnbaken und Container: Das Stauwehr samt Schleuse und Wehrbrücke hat sich über die Jahre zu einer Dauerbaustelle mit dem Zeug zum Ärgernis entwickelt. Und dies nicht nur wegen damit einhergehender Verkehrseinschränkungen.

Nicht nachvollziehbar ist in Hirschhorn inzwischen etwas ganz anderes: Dass auf all diesen Baustellen kaum je erkennbar eine Hand gerührt wird. "Es passiert: nichts!" machte dieser Tage ein Leserbriefschreiber seinem Ärger Luft. Tatsächlich will es an zumindest zweien der insgesamt drei Baustellen im Moment nicht vorangehen, wie unsere Nachfrage bei den Bauherren Hessen Mobil in Heppenheim und dem vormaligen Amt für Neckarausbau und jetzigen Wasserstraßen-Neubauamt Heidelberg (WNA) ergab.

Auch die Vorarbeiten für die große Brückensanierung 2021 sind ins Stocken geraten. Und mit ihnen der Verkehr auf der K 38.

Für die über die Brücke verlaufende Kreisstraße K 38 ist Hessen Mobil zuständig. Die Straßenverkehrsbehörde ist gerade dabei, Vorarbeiten für die im Jahr 2021 geplante grundhafte Sanierung der Spannbetonbrücke zu leisten. Es geht zunächst darum, die Betonschäden an den sogenannten Auflagerbänken, auf denen dieses Bauwerk von 1979 lastet, von einem unter der Brücke befindlichen Gerüst aus instand zu setzen, wie Pressesprecher Jochen Vogel erläutert. Weil sich an diesem Gerüst aber Sicherheitsmängel gezeigt hätten, seien die Arbeiten gestoppt worden. Sobald das Gerüst voraussichtlich Ende kommender Woche wieder in Schuss ist, soll es weiter gehen. Die Arbeiten ziehen sich dadurch natürlich in die Länge: um rund vier Wochen. Vogel nennt als neuen Fertigstellungstermin jetzt witterungsabhängig Ende Dezember.

Dass dann 2021 die wirklich große grundhafte Sanierung der Neckarquerung ansteht, mit halbseitiger, in den Sommerferien auch voller Sperrung für Fahrzeuge, sollte laut Vogel eigentlich in einer Bürgerversammlung ausführlich erörtert werden. Doch die fiel den Corona-Schutzregelungen zum Opfer. "Sobald wie möglich, spätestens im Frühjahr, werden wir das aber nachholen", betont der Sprecher auch das eigene Interesse daran, die Bürger über solche Maßnahmen ausreichend zu informieren.

Nicht in die Zuständigkeit von Hessen Mobil fiel laut Jochen Vogel das als Fußwegblockade kritisierte Verkehrsschild. Das sei bereits vorige Woche vom dafür verantwortlichen Kraftwerksbetreiber Neckar AG entfernt worden, dem Dritten im Baustellen-Bund.

Im Ruhezustand lässt sich gegenwärtig auch die Baustelle in der linken Schleusenkammer erleben — mal wieder. Inzwischen breitet sich auf dem Schleusengrund grünes Gras aus. Ursprünglich war geplant, von 2019 bis 2022 auch die rechte Kammer der Anlage zu modernisieren. Doch weil sich die Bauzeit der linken inzwischen verdreifacht hat, ist dies in weitere Ferne gerückt. WNA-Leiter Klaus Michels macht dafür die sich immer weiter auswachsenden, massiven Schäden verantwortlich, die mit jedem weiteren Arbeitsschritt an der 1959 entstandenen linken Schleusenkammer zum Vorschein gekommen seien.

Deren bauliche und technische Modernisierung läuft seit 2013, die Bauzeit wurde damals auf zwei Jahre taxiert. Dem Schiffsverkehr auf der Wasserstraße Neckar steht seither nur die rechte Schleusenkammer zur Verfügung. Mehrfach ging die Baustelle seither in die Verlängerung, zuletzt wurde das zweite Halbjahr 2019 als Abschlusstermin angepeilt. Die Baukosten sind inzwischen mehr als doppelt so hoch: Michels spricht von 5,5 anstelle von 2,6 Millionen Euro.

Dass die Bautätigkeit hier so extrem schleppend verläuft, habe auch mit der seit drei, vier Jahren anhaltend hohen Auslastung der Baubranche zu tun, erklärt der WNA-Chef. Für laufend neue zusätzliche Arbeiten Firmen zu finden, bereitet laut Michels gravierende Probleme.

Im Augenblick zeichne sich aber tatsächlich der Schlussakt ab: Ab 11. Januar 2021 wird als letzte Bauphase das Einheben des Untertors vorbereitet, danach wird eine neue Seilschutzanlage eingebaut. Mit ihr wird verhindert, dass ein Schiff, das nicht rechtzeitig stoppen kann, das Schleusentor beschädigt. Bis das neue Jahr beginnt, liegt die linke Kammer aber im Dornröschenschlaf.