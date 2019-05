Eberbach/Heidelberg. (by) "Abiiiiiiii" und "geschafft" schreien die HSGler lauthals, die am Mittwoch-Mittag ihre letzte schriftliche Prüfung (Englisch) hinter sich gebracht hatten. Dass noch einige wenige am kommenden Freitag ihr Wissen in Französisch unter Beweis stellen müssen, hielt die Abiturienten nicht vom Feiern ab. Traditionell fuhr der Autokorso, diesmal als überwiegend schwarze Flotte, laut hupend durch die Eberbacher Innenstadt. Anschließend ging es weiter nach Heidelberg, wo auf der Neckarwiese noch mit Abiturienten aus anderen Städten im Umkreis Party mit "open end" angesagt ist.

Abifeier auf der Heidelberger Neckarwiese - Die Fotogalerie