Heddesbach. (pol/r) Seit Montag gegen 17 Uhr vermisst wurde ein 70-jähriger Mann, der in einer Altenpflegeeinrichtung wohnte. Der Mann wurde am Donnerstagnachmittag gegen 15.15 Uhr in Heddesbach entdeckt. Ein Kunde eines dort ansässigen Betriebs meldete der Polizei, dass ein Mann in der Zufahrt des Werks lag. Dieser konnte von Beamten des Polizeireviers Eberbach als der gesuchte 70-Jährige identifiziert werden.

Da der Gefundene nicht ansprechbar war, kam er ins Krankenhaus, wo er derzeit behandelt wird.

Der 70-Jährige war drei Tage vermisst worden und war trotz Einsatz eines Polizeihubschraubers und Spürhunden nicht gefunden worden.