Von Jutta Biener-Drews

Heddesbach. Das war’s dann für Hermann Roth. In einem Vierteljahr, Ende Januar 2020, räumt der Noch-Bürgermeister seinen Rathausschreibtisch. Drei Männer, eine Frau bewerben sich um seine Nachfolge - für Roth, wie er zugibt, eine geballte, natürlich positive Überraschung. Denn 2012, als er selbst zum ehrenamtlichen Bürgermeister der kleinsten selbstständigen Gemeinde im Rhein-Neckar-Kreis gewählt wurde, war er nicht nur der einzige Kandidat, man musste ihn salopp gesagt schon zum Jagen tragen.

Angelegt war die Tätigkeit als Schultes nämlich mitnichten in der Lebensplanung dieses Mannes, der damals noch an leitender Stelle im Personalbereich des Freudenberg-Konzerns in Weinheim beschäftigt war. Und der das Rathaus, seit er sich 1982 mit seiner Familie in Heddesbach niedergelassen hatte, erklärtermaßen nur ein einziges Mal betreten hatte. "Ich wurde schon ein bisschen erpresst", lacht Roth. Und verrät, was für ihn, den damals Sechzigjährigen, letztendlich den Ausschlag gab.

Es war die Vorstellung, nein, das Unvorstellbare, ohne Bürgermeister könnte dieses Odenwalddörfchen mit seinen 460 Seelen die Selbstständigkeit verlieren. Roth: "Ich habe Bürgerverantwortung verspürt!". Und die, soviel geht aus unserem Gespräch am Ende seiner achtjährigen Amtszeit hervor, läuft in Heddesbach vor allem auf eins hinaus: selbstständig zu sein, selbstständig zu bleiben und im Bedarfsfall sogar noch ein Stück selbstständiger zu werden. In Heddesbach, diesem badischen Außenposten mit praktischer Grenzerfahrung, ist dies eine Frage der Identität - und politisches Programm.

Hermann Roth erinnert sich noch, wie er ins Gebet genommen wurde von den Dorfbewohnern. "Mach das, Du kannst das, Du musst!" Sonst war ja auch niemand da, der den scheidenden Herwig Klein, damals dienstältester Bürgermeister im Kreis, hätte beerben wollen. Also ging Roth an einem Sonntag mit Klein spazieren, zum Sondieren. "Wie hoch ist der zeitliche Aufwand bei diesem Posten?" "Das entscheidest Du!" kam es von Klein. De facto fordere das Ehrenamt "zwei Tage pro Woche für Pflichtaufgaben, der Rest ist Kür für die Bürger", schmunzelt Roth. Weil Heddesbach einen Gemeindeverwaltungsverband mit Schönau, Heiligkreuzsteinach und Wilhelmsfeld bildet, fällt der Verwaltungsaufwand weg. Roth: "Sonst wären wir damit längst untergegangen".

Die Kür ist in Heddesbach aber auch nichts für nebenbei. Die Erwartungen des Bürgers ans Dorfoberhaupt sind hier spezieller als in größeren Kommunen. "Die Leute hier wollen einen nahbaren Bürgermeister", so Roth über sein Rollenverständnis. Wobei sich Bürger und Schultes natürlich permanent begegnen: auf Festen, "auf dem Bürgersteig", scherzt Roth mit dem ihm eigenen Sinn für Humor. Und bei jeder Gelegenheit werden Wünsche/Bedürfnisse/Kritik direkt "und ohne Filter wie in größeren Verwaltungen" an den Rathauschef herangetragen: "Beim Winterdienst hakt’s, die Straße ist nicht gekehrt, überall wächst Gras, Tempolimit wird ignoriert...".

Bürgerfreundlichkeit bedeute ihm viel, sagt Hermann Roth, "es geht in diesem Amt darum, den Bürger ernstzunehmen". Aber: "Nicht mit falschen Verpflichtungen!" Er selbst habe sich allein seinem Amtseid verpflichtet gefühlt, so der 67-Jährige, und diese Art, sich abzugrenzen habe bei ihm umso besser funktioniert, als er nie den Druck eines Irgendwann-muss-ich-wiedergewählt-werden verspürte. "Ich konnte immer ehrlich sein" - ein für ihn persönlich wichtiges Stück Unabhängigkeit. In der Wahrnehmung von außen, hat Roth erfahren, unterscheiden sich die Erwartungen an den Heddesbacher allerdings in nichts von denen an andere Bürgermeister - Ehrenamt hin oder her.

Die umfassende Sanierung des Rathauses, ein neues Löschfahrzeug für die Feuerwehr, eine durch die Erschließung einer zweiten Quelle abgesicherte Wasserversorgung vor Ort, ein neu etablierter Bürgertreff: Unter Roths Verantwortung hat sich einiges getan. Und da, wo energetische Sanierung in Heddesbach hauptsächlich Sinn macht, in den privaten Wohnhäusern, wurde kräftig erneuert: mit 60 Prozent Förderung vom Land und 40 Prozent von der Kommune.

Was beim Nachfolger ansteht? Der berühmt-berüchtigte Gemeindeverbindungsweg zwischen Heddesbach und Brombach, dessen ungeklärte Finanzierung Wellen geschlagen hat bis hinauf in die Landesregierung. Roth rechnet mit Fertigstellung im nächsten Sommer. Den Stein ins Rollen gebracht zu haben, rechnet er nicht ohne Stolz dem kleinen Heddesbach an: "Wir haben die marode Straße einfach gesperrt". In der Folge sei dann allen Beteiligten klar geworden: "Man kann nur mit uns, nicht gegen uns gewinnen!"

Mit zwei Projekten will man die kommunale Unabhängigkeit weiter befestigen. Roth nennt die Ertüchtigung der Teichkläranlage mit dem Ziel, das eigene Abwasser selbst und nicht über den Abwasserzweckverband Laxbach im hessischen Neckartal zu beseitigen. Und den Bau eines eigenen Kindergartens für die zwischen 20 und 25 kleinen Heddesbacher, deren Unterbringung in der benachbarten Langenthaler Einrichtung zunehmend problematisch werde.

"Heddesbach hat das an Infrastruktur, was es unbedingt braucht", erklärt Roth, "und das deckt sich mit dem, was es sich leisten kann". Nach dieser Maxime hätten auch alle Vorgänger entschieden. Denn das Odenwalddorf teile bei Abhängigkeit von größeren Verbänden das Los aller Kleinen: "Wir müssen bezahlen, haben aber nichts zu sagen". Überhaupt: "Die Politik für den ländlichen Raum wird von Menschen in Ballungsräumen gemacht, die von Menschen dort gewählt werden", sieht er strukturelle Nachteile für die Heddesbachs dieser Republik auch in dieser Hinsicht. Von wegen Verzicht auf Individualverkehr, Verbot von Ölheizungen: "Sollen die Menschen hier erfrieren?" Und wie soll, wer neun Kilometer vom nächsten S-Bahnhof entfernt wohnt, ohne eigenes Auto zurechtkommen? Dass Heddesbach mit seinem 85-prozentigen Anteil an geschützter Naturfläche und Wald umgekehrt auch "einen super Beitrag zum Klimaschutz leistet, wird dabei nicht berücksichtigt!" kritisiert Roth.

Als Privatmann wird Hermann Roth in Zukunft tun, was er "in den letzten acht Jahren immer tun wollte und nicht konnte". Sich um seine paar Schafe kümmern, um seinen Grund, etwas Wald. Und mit seiner Frau öfter verreisen, die zwei Söhne besuchen. Ja, ins Dorfleben einbringen will sich der MGV-Sänger schon auch noch. Denn in Heddesbach ist das bürgerliche Engagement, ist der Zusammenhalt unter den Dorfbewohnern immer noch beispielhaft.