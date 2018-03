Heddesbach. (MD) In die Endphase geht der Umbau der ehemaligen Sparkassen-Zweigstelle zum Bürgertreff in Heddesbach. In den vergangenen Monaten waren Handwerker im Einsatz. Unter anderem wurden ein neuer Boden und eine Akustikdecke mit Strahlheizung eingebaut. Vollkommen erneuert wurde auch die Elektroinstallation in dem Gebäude, das die Gemeinde vergangenes Jahr von der Sparkasse Heidelberg erworben hatte. Nachdem auch Stühle und Tische angeliefert wurden, fehlen jetzt nur noch einige Lampen und die kleine Einbauküche.

Bis zu 50 Personen finden in dem freundlich gestalteten Versammlungsraum bequem Platz. Rund 140.000 Euro investierte die Gemeinde in diesen Bürgertreff, der auch zur Entlastung des stets gut frequentierten Bürgertreffs im Rathaus dienen soll. Die Maßnahme wurde mit Mitteln des Landessanierungsprogramms kräftig gefördert.

Im März, eventuell im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung, soll laut Bürgermeister Hermann Roth voraussichtlich die Einweihung stattfinden. Froh ist Roth auch darüber, dass die im gleichen Gebäude angesiedelte Arztpraxis erhalten bleibt.