Heddesbach. (pol/rl) Ein 34-jähriger VW-Golf-Fahrer war kurz nach 21 Uhr von Langenthal in Richtung Heddesbach unterwegs. In einer Linkskurve verlor er laut Polizeibericht die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in die Leitplanke, die dabei auf mindestens 20 Meter demoliert wurde. Danach fuhr der 34-Jährige noch mehrere hundert Meter weiter und hielt auf einem Parkplatz.

Andere Verkehrsteilnehmer, die den Unfall gesehen hatten, alarmierten daraufhin die Polizei. Die Beamten des Polizeireviers Eberbach und hessische Kollegen stellten den Mann noch auf dem Parkplatz. Ein Alkoholtest ergab, dass der Mann 1,49 Promille intus hatte, keinen Führerschein vorweisen konnte und der Wagen nicht zugelassen war.

Es entstand ein Sachschaden von mindestens 5000 Euro. Dem 34-Jährigen wurde zudem eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Führen eines Kraftfahrzeugs ohne gültige Zulassung.