Von Marcus Deschner

Eberbach. "Das war super organisiert, wir kommen nächstes Jahr auf jeden Fall wieder." Solche oder ähnliche Lobesworte waren am frühen Samstagabend vielfach von Teilnehmern am Gelita-Cup zu hören, die wieder in ihre Heimatstädte abreisten.

Beim siebten U12-Jugend-Turnier in der Hohenstaufen-Sporthalle trafen 14 hochklassige Nachwuchsteams aufeinander, die teils von weit her kamen. Während das Turnier in den ersten fünf Jahren als "Ragucci-Cup" lief, fand man seit letztem Jahr mit der Firma Gelita AG einen neuen Hauptsponsor und Namensgeber. Veranstaltet wurde das Fußballfest wieder vom Förderverein des VfB Eberbach. Das Orga-Team mit Esther und Frank Mutschler sowie Tobias Soldner sorgte dafür, dass alles präzise vorbereitet worden war und die Durchführung wie am Schnürchen klappte.

Zu den Teilnehmern gehörten als Lokalmatadoren zwei Mannschaften der Jugendspielgemeinschaft Eberbach. Wieder mit dabei waren die Nachwuchstalente vom 1. FC Kaiserslautern, dem SV Sandhausen, dem Karlsruher SC, eine badische Auswahl U13-Mädchen, Spieler vom VfB Stuttgart, der FSV Mainz 05, dem FC Augsburg, der TSG Hoffenheim, dem SV Darmstadt, der Eintracht Frankfurt und dem SC Freiburg. Erstmals in die Neckarstadt kam das Team der Stuttgarter Kickers.

Bei dem Vollbanden-Turnier traten je fünf Spieler in zwei Gruppen gegeneinander an. Gespielt wurde jeweils zehn Minuten, was an der großen Stoppuhr in der Halle deutlich angezeigt wurde.

Die erste Partie in der Vorrunde machten die Jugendspielgemeinschaft Eberbach 1 und der 1. FC Kaiserslautern untereinander aus. Beim Schlusspfiff hieß es 1:1 Unentschieden. Das folgende Match entschied der FC Augsburg gegen die Jugendspielgemeinschaft Eberbach 2 deutlich mit 6:1 für sich. Die Stuttgarter Kickers konnten mit 6:2 ebenso einen klaren Sieg gegen die JSG Eberbach 2 verbuchen. Auch die JSG Eberbach 1 hatte gegen den VfB Stuttgart mit 0 : 3 Toren das Nachsehen. Gegen den FSV Mainz war man mit 3:1 Toren im Rückstand. Eindeutig war das Ergebnis beim Spiel der Badischen Auswahl U13-Mädchen gegen die JSG Eberbach 1, das mit 1:3 endete. Einen Kantersieg legte die Eintracht Frankfurt gegen die JSG Eberbach 2 mit 11:0 Toren hin. Der SV Darmstadt schlug die Neckartäler ebenfalls mit 6:0 Toren. Knapp verloren ging für die JSG Eberbach 2 hingegen die Begegnung mit dem SC Freiburg, die mit 3:2 Toren für die Südbadener siegreich endete. In der Gruppe A setzte sich der FSV Mainz 05 an die Spitze, die JSG Eberbach 1 belegte mit Rang vier einen Platz im Mittelfeld. Eintracht Frankfurt lag in der Gruppe B ganz vorn, während die JSG Eberbach 2 auf Platz sieben die rote Laterne erhielt. Derweil war in der Halle reger Publikumsverkehr, ständig kamen und gingen Gäste, unter denen auch einige Stadträte zu sehen waren. Die Zuschauerränge waren stets gut gefüllt, die Eltern und Betreuer feuerten ihre Schützlinge an.

An die hundert Helfer habe man im Einsatz gehabt, bilanzierte Frank Mutschler. Tobias Soldner lobte, dass sich alle Teilnehmer sehr fair verhalten hätten und freute sich, dass bei dem Turnier, abgesehen von kleineren Blessuren, keine Verletzungen zu beklagen waren.