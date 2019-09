Kuh Ludmilla, zum sechsten Mal die Glücksfee beim Kuhroulette der Haager Backtage, will absolut keinen Fladen auf die gezeichneten Zahlenfelder fallen lassen - 2019 bleibt der Hauptgewinn damit aus. Foto: Murr-Brück

Von Elisabeth Murr-Brück

Haag. Jeder Event-Manager weiß, dass ein gelungenes Fest nicht einfach auströpfeln darf. Vor dem Ende sollte es nochmal richtig Fahrt aufnehmen. Am Sonntag greift Volker Kohler kurz nach Vier auf dem Haager Dorfplatz zum Mikrofon. Jahrelang hat er die Haager Backtage organisiert. Noch immer ist er zuständig für das Highlight am Schluss, das traditionelle ‚Original Odenwälder Kuh-Roulette‘.

Es tröpfelt deutlich, während er den Ablauf vorliest, Kuh Ludmilla wartet derweil mit tierischem Gleichmut. Eine Kuhhaut kann das ab.

Es ist Ludmillas sechstes Jahr als Glücksfee. Während die Musikfreunde Gauangelloch spielen, trottet sie am Strick neben oder halbschräg hinter ihrem Bauern Siegfried Hess. Wenn die Musik stoppt, muss auch sie stehen bleiben. Ihre Füße markieren die Gewinnzahlen: 20 Euro gibt es bei einem Einsatz von zwo-fuffzig, 50 Euro bringt eine Superzahl, wenn Ludmillas Verdauung hier ihren Abschluss finden sollte. Volker Kohler formuliert das deutlich volkstümlicher, das kommt gut an.

"Rien ne va plus" schon in der zweiten Runde, "Nichts geht mehr", Ludmilla steht stur wie ein Esel, die Zuschauer stehen im Regen, egal. 500 Lose wurden verkauft, jetzt wollen es alle wissen. Das erhoffte Großereignis tritt nicht ein, Siegfried Hess zerrt am Strick, Ludmilla schreitet weiter.

"Bei dem Wedder will kooner laafe", meint ein Gauangellocher Musiker. Der sitzt aber mit seinen Kameraden geschützt im Trockenen unter der Plane: "1-2-1", die Kuschelpolka ist dran, diesmal gewinnen die Nummern 43, 27 und 22. Mit dem vierten Bein steht Ludmilla leider außerhalb des Kreise. Bürgermeister Jan Frei, einer von vier Croupiers auf dem Platz, spannt den Regenschirm auf und schaut ganz genau hin. Nach sechs Runden ist Schluss, Volker Kohler verliest die Gewinner. Aus dem Leinen-Einkaufsbeutel holt er eine grüne Kunstledertasche mit Reißverschluss und Geldinstitut-Prägung und zahlt cash. Der Hauptgewinn bleibt im Topf. Vor Publikum wollte Ludmilla halt einfach nicht.

Und schon geht es weiter mit der Performance des Star-Trompeters Manfred Brückner. Der hatte, als ein neues Instrument fällig war, den Einfall, noch ein zweites dazu zu kaufen, seitdem spielt er auf beiden gleichzeitig. Unverzichtbar ist er aber, weil er das Holzofenbrot macht, ohne das die Backtage keine Backtage wären: nur Roggen- und Weizenmehl im Verhältnis 30:7. Perfekt dazu passen Wurst, Käs und Honig, die Bauer Danzeisen und Frau gleich daneben auf dem Bauernmarktstand anbieten; alles bio, da treffen sich Tradition und Moderne.

Mit traditionellen Geräten aus der Landwirtschaft sind Klaus Reibel und Daniela Sonnenburg vom Eberbacher Oldtimer-Schlepper-Club gekommen. Hauptattraktion ist eine Dreschmaschine von 1820, die Klaus Reibel in Michelstadt gefunden hat. Nicht weniger interessant ist die Geschichte der zwei Gießkannen aus Zink. Die runde kommt aus England und ist sozusagen der Nachbau einer Ölkanne, mit beweglichem Tragegriff, den man beim Gießen festhalten muss: "Die Engländer greifen immer mit beiden Händen zu". Bei der länglich geformten aus Deutschland braucht man nur eine Hand und kann zudem mit jeder eine Kanne tragen. Deutlich effizienter, deutsch eben.

Konrad Adenauer soll das Patent dafür angemeldet haben. Sagt Klaus Reibel. Nachprüfen lässt sich das auf die Schnelle nicht, aber der Kanzler hat bekanntlich so Einiges für den Alltag erfunden und wenn die Geschichte nicht stimmen sollte, so wär’ sie doch nett.