Von Elisabeth Murr-Brück

Haag. Das Schöne an Spruchweisheiten: Es ist was dran. Für die meisten gilt allerdings: Sie gelten mit Einschränkung, etwa "Such dir eine Arbeit, die du liebst und du musst nie mehr arbeiten". Okay, nicht für immer, aber im letzten Winter wollte Christian Heiß aus Haag mit seinem Hobby Geld verdienen, dort, wo er mit Eltern und Bruder seit Jahren gerne Urlaub macht: als Skilehrer in Fiss im Tiroler Oberen Inntal, im Nachbartal liegt das mittlerweile als Corona-Hotspot verrufene Ischgl.

Das war der Plan, dafür hat der gelernte Physiotherapeut die Skilehrer-Prüfung abgelegt. Dann kam Corona und bald darauf kam Christian Heiß notgedrungen wieder nach Hause. Spruchweisheit zwei, gerne genommen, wenn etwas schief läuft: Wer weiß, wofür es gut ist! Oder poetischer: Aus Steinen, die dir in den Weg gelegt werden, kannst du etwas Schönes bauen.

Foto: privat

In diesem Fall mussten die Steine allerdings noch gekauft werden. Schon im letzen Jahr sollte der Eingangsbereich vor dem Elternhaus neu gepflastert werden, jetzt war die Zeit gekommen, weil Zeit war.

Wenn dir das Leben Zitronen gibt, mach Limonade draus. Krise als Chance, Möglichkeiten nutzen. Familie Heiß als Modellfamilie für Deutschland in der Corona-Falle. Dort, wo Baumärkte geöffnet waren, wurden sie zu Shopping-Erlebniszentren; mit Holz, Mörtel und Farbe konnte man die Zukunft noch gestalten. Hier waren 40 Quadratmeter Pflaster zu verlegen, dafür brauchen Vater und die beiden Söhne acht Wochen, unterstützt durch Fachtipps von Nachbar Daniel aus der vorgeschriebenen Distanz. Einfach war das nicht, weil es da ein Gefälle gibt, außerdem sollten die Randsteine weg.

Teil zwei der Arbeiten vor der Garage ging dann deutlich schneller: "Keine zwei Wochen", weil Corona sei Dank, auch nicht mehr Fußball gespielt wurde, Christian trainiert den SV Moosbrunn, sein jüngerer Bruder Sebastian spielt in der Mannschaft.

Foto: privat

Über dem Lockdown wurde es Frühling, es folgte Teil zwei der Selbstverwirklichung: die neue Gartenlust. Auch wenn der Vergleich strapaziert ist: sie scheint sich auszubreiten wie ein Virus. "Urlaub fiel Ostern aus, da wollten es sich die Leute daheim schön machen": In der alt eingesessenen Gärtnerei Emmerich wurde merkbar mehr gekauft als in den Jahren zuvor. "Geranien gehen immer, die sind dankbar", gefragt war aber alles, was Terrasse und Balkon aufhübscht. Neu war der Run auf Essbares: Erdbeeren, Salat. Gemüse. Bisher reichte ein Schnittlauchtopf, jetzt reizt der Traum von der Selbstversorgung: taufrisch und chemiefrei. Auch Hagebau-Marktleiter Sven Franke bestätigt den Trend.

Ausgesprochen beliebt sind Hochbeete – wer ein Hochbeet hat, muss sich nicht mal bücken. Familie Heiß hat zwei davon. Zwei Zwetschgenbäume und ein Mirabellenbaum wurden auch noch gepflanzt und als Besonderheit noch eine echte Mandel.

Ferner Johannisbeeren, Stachelbeeren und Heidelbeeren. "Arbeitsteilig", sagt Vater Arnold Heiß: die Buben haben sich kundig gemacht, hatten die Ideen und haben sie umgesetzt, der Vater war zuständig für die Material-Anlieferung. Volkstümlich: Einer trägt die Verantwortung, der Andere den Rucksack.

Haager Humor, natürlich haben alle angepackt, das ging gar nicht anders als der Rollrasen verlegt wurde, Pflanzsteine gesetzt, eine Pergola errichtet und das Fundament für den Pool gemacht wurde. Heute soll er aufgebaut werden, beim Anbaden bleibt die Familie unter sich, aber wenn das Corona-Virus sich in der Sommerluft dünn macht, können die Freunde, Nachbarn und Verwandten aus dem Unterdorf kommen, die auch all die Wochen durch jeden Abend bei einem Feierabend-Bier die Fortschritte im Oberdorf begutachtet haben. Natürlich in vorgeschriebener Distanz.