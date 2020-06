Von Christofer Menges

Eberbach. Für die Eberbacher GRN-Klinik auf dem Scheuerberg gibt es noch keine Corona-Entwarnung. Zwei Krankenpflegeschüler waren dort auf das Virus getestet worden, nachdem sie Kontakt zu einer Verdachtspatienten hatten. Bei der Verdachtspatientin erwies sich der Test als negativ. Doch bei den Krankenpflegeschülern wurden Infektionen mit dem dem Corona-Virus festgestellt. Wie sich erst jetzt herausstellte, lag das Testergebnis der beiden Auszubildenden den Gesundheitszentren Rhein-Neckar spätestens am Samstag, 30. Mai, vor. Bekannt wurde das aber erst diesen Dienstag, zwölf Tage später, auf Nachfrage der Rhein-Neckar-Zeitung.

Die Azubis wurden laut einer Kliniksprecherin nach Vorliegen der positiven Testergebnisse nach Hause und in Quarantäne geschickt. Eine komplette Station wurde von 30. Mai an sicherheitshalber isoliert. Patienten und Personal wurden durchgetestet. Zwei Testreihen waren bislang negativ. Eine dritte Testreihe lief diesen Mittwoch. Das Ergebnis lag bis Mittwochabend noch nicht vor. Sollte darunter erneut kein positiver Test sein, kann die Isolierung der Station aller Voraussicht nach aufgehoben werden.

Noch gibt es dabei einige Unklarheiten: Von der Isolierung der kompletten Station waren laut Klinik 26 Patienten betroffen. Davon sind aber schon wieder einige entlassen worden – auch schon bevor die dritte Testreihe lief. Am Mittwoch sind laut einer Kliniksprecherin noch neun der von der Isolierung betroffenen Patienten im Krankenhaus gewesen.

Bekannt gemacht wurde die Isolierung der Station erst zwölf Tage später auf Nachfrage dieser Zeitung. Eine medizinische Fachangestellte, die ihren im Krankenhaus operierten, über 80 Jahre alten schwerkranken Vater besuchen und abholen wollte, berichtete am Dienstag, 2. Juni: "Heute hätte er nach Hause gedurft, aber ausgerechnet heute ist wohl auf der Station 4 ein Coronafall eingetreten." Einen Tag später meldete sie: "Papa muss jetzt doch länger im Krankenhaus bleiben wegen dem Corona-Fall auf Station".

Eine Mitteilung der Klinik dazu gab es nicht. Aus der täglich veröffentlichten Statistik lässt sich der Vorfall nicht ablesen: Dort werden unter den isolierten Verdachtsfällen nur Patienten mit Symptomen geführt. Diesen Mittwoch waren das laut GRN-Klinik fünf, die auf Normalstation isoliert waren. Intensiv- und Beatmungsfälle gab es keine. Lediglich in der Statistik des Landratsamts tauchen am Samstag, 30. Mai, zwei neue positiv Getestete auf – im gesamten Rhein-Neckar-Kreis. Am Pfingstmontag wurden dann zwei neue Corona-Fälle in Eberbach gemeldet. Dass es sich dabei um die zwei Krankenpflegeschüler der GRN-Klinik gehandelt haben muss und eine komplette Station mit 26 Patienten umgehend vorsorglich unter Quarantäne gestellt wurde, teilte keiner mit.