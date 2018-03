Eberbach. (emb) Mehr als sonst teilt sich Eberbach derzeit in Gesunde und Kranke. Fest steht: Die jährliche winterliche Krankheitswelle hat die Stadt erreicht. Hochsaison bei den Hausärzten, die Wartezimmer sind voll - knallvoll. Nur das von Gunther Schild am Bahnhofsplatz ist absolut leer. Sprechstundenhilfe Hanna Walter ist allein hier, der Chef ist selbst krank.

Heftiger als in anderen Jahren sei die Situation: "Den Patienten geht es richtig schlecht, das ist mehr als nur der übliche Husten und Schnupfen. Hanna Walter muss sie jetzt an andere Ärzte verweisen, die aber auch schon überlastet sind. "Jede Menge grippaler Infekte", hört man auf Nachfrage. So kamen auch deutlich mehr Patienten mit Erkältungskrankheiten in die Notfallambulanz des Krankenhauses, "wobei Patienten mit diesem Krankheitsbild eigentlich nicht in unseren Versorgungsauftrag fallen", sagt Klinikleiter Martin Hildenbrand.

Wie in vielen Betrieben haben sich auch in der Eberbacher GRN-Klinik Mitarbeiter krankgemeldet und fehlen. In der Ambulanz gebe es zwar noch keinen Engpass , aber nur, weil manche zum Dienst kämen, obwohl sie sich "angeschlagen" fühlen. "Im Pflegebereich ist die Situation leicht angespannt, aber bisher konnten Bettenreduzierungen oder gar Stationsschließungen aufgrund von Personalengpässen vermieden werden."

Auch in den Kindergärten läuft noch alles nach Plan. "Es ist eng, aber wir mussten noch keine Gruppe schließen", sagt Karl Riedl, Beauftragter für die katholischen Kindergärten. Nur "Arche Noah"-Leiterin Carmen Schreiber-Sohns meint: "So heftig war es schon lange nicht mehr. Kinder kommen morgens noch fit und haben mittags 39 Grad Fieber".

Geschlossen war, wenn auch nur an einem Tag, das Standesamt. Davon abgesehen ist die Situation im Rathaus für Hauptamtsleiterin Anke Steck "noch überschaubar". Ähnliches melden die meisten Geschäfte und Betriebe: Kollegen arbeiten für die Kranken mit. "Grippesaison ist immer schwierig", heißt es im Hagebaumarkt.

Sich krank zur Arbeit schleppen, davon raten die Ärzte allerdings ab. Denn diese "Helden der Arbeit" sind dabei meist unkonzentriert, brauchen länger, bis sie wieder gesund sind und gefährden Andere - womit ein Dominoeffekt ausgelöst werden kann. Hat sich die Erkältung festgesetzt, sollte man sich vor allem Ruhe gönnen und sich auskurieren.

Ansonsten könne man wenig dagegen tun, so ein Sprecher des Gesundheitsamts. Leichtes Fieber sollte nicht medikamentös gesenkt werden, bei Kindern können Wadenwickel helfen. Kräutertees, Inhalieren und Einreibungen mit ätherischen Ölen und Hustentees können die Symptome mildern, bei Kleinkindern könnten sie jedoch einen Atemstillstand auslösen. Die Erreger gelangen über Mund, Nase und Augen in den Körper. Die Kette ließe sich unterbrechen, würden alle tun, was Eltern predigen - und selbst längst nicht immer tun: Hände waschen! Am Arbeitsplatz, beim Heimkommen und vor dem Essen, eine halbe Minute lang und gründlich, auch zwischen den Fingern.