Schönbrunn. (MD) Die Jahresrechnung der Gemeinde für 2017 stellte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig fest. Diese schließt mit einem positiven Ergebnis von rund 184.000 Euro.

Damit, so Kämmerer Karlheinz Wagner, sei der Gemeinde wieder die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs gelungen. In den zwei Jahren nach Einführung der Doppik sei wiederum ein positives Ergebnis erreicht worden.

Ganz anders zuvor die Planung, die von einem Minus in Höhe von 88.500 Euro ausgegangen sei. Das positive Ergebnis habe durch den erhöhten Länderfinanzausgleich, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die aufgelösten Investitionszuschüsse erzielt werden können.

Und freilich durch eine sprudelnde Gewerbesteuer. Die lag laut Wagner in den letzten Jahren durchschnittlich um die 250.000 Euro, in 2017 aber bei 470.000 Euro. "Das hatten wir noch nie".

Auch Mehrausgaben

Den Mehreinnahmen stünden aber auch Mehrausgaben gegenüber. Insbesondere hätten sich die Personalausgaben, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die Abschreibungen erhöht.

Die erhöhten Personalkosten seien vor allem auf die Einrichtung einer vierten Gruppe in der Kindertagesstätte Villa Kunterbunt in Haag zurückzuführen. Die Abschreibungen hätten sich gegenüber dem Haushaltsansatz um gut 138.000 Euro erhöht, andererseits stünden diesem Betrag auch die aufgelösten Investitionszuwendungen von rund 78.000 Euro gegenüber.

Investitionen seien in einer Höhe von knapp 1,1 Millionen Euro getätigt worden. Das Geld sei vor allem für die Sanierung des Bürgersaals im Schönbrunner Rathaus, die Erweiterung der Kindertagesstätte Haag, Restforderungen für das neue Feuerwehrhaus, die Anschaffung von beweglichem Sachvermögen wie einem neuen Feuerwehrauto und einem Multifunktionsfahrzeug für den Bauhof ausgegeben worden.

Dem stünden Einzahlungen in Höhe von knapp 450.000 Euro gegenüber, die vorwiegend aus Zuweisungen und Zuschüssen kämen. Wie Wagner erläuterte, war zur Finanzierung der laufenden Ausgaben die eingeplante Darlehensaufnahme von 200.000 Euro dennoch erforderlich.

Zum Jahresultimo 2017 hatte die Gemeinde Verbindlichkeiten von knapp 2,3 Millionen Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von nicht ganz 800 Euro entspricht. ""Wir sind schneller als die meisten Kommunen", lobte Bürgermeister Jan Frey Karlheinz Wagner für die rasche Fertigstellung.

Dies war Wagners letztes Zahlenwerk, da er in Kürze in den Ruhestand tritt. Für Nachfolger Benedict Münch, der mit am Ratstisch saß, sei’s ein guter Beginn, sagte Frey.