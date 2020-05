Eberbach (fhs) 2020 wird nicht nur als das Jahr der Corona-Krise in Eberbachs Annalen eingehen, sondern enthält auch nach Ablauf von acht Jahren wieder das Datum einer Bürgermeisterwahl. Der Gemeinderat hat den genauen Termin jetzt auf Sonntag, 18. Oktober festgesetzt, einen eventuellen zweiten Wahlgang (Neuwahl) auf den 8. November.

"Ist die Wahl denn regulär durchführbar?" Das wollte AGL-Fraktionssprecher Peter Stumpf wissen, der gleich mitschickte, dass er wisse, dass diese Frage einem Blick in die Glaskugel gleiche, weil niemand abschätzen könne, wie sich die Pandemie-Situation im Herbst darstelle. "Aber mir ist wichtig, dass eine Präsenzwahl möglich ist. Das sollte bedacht und notfalls auch über eine Verschiebung der Wahl nachgedacht werden." Hauptamtsleiterin Anke Steck erklärte, dass sie seitens der Verordnungsgeber Hinweise habe, nach denen Wahlen unter Einhalten der entsprechenden Verhaltensvorschriften dennoch stattfinden können. Steck: "Viele werden Briefwahl machen."

Es sei völlig unabhängig von dem Aspekt, ob der ebenfalls für 18. Oktober angesetzte Eberbacher Apfeltag 2020 wirklich stattfinde oder nicht. Steck: "Ich bin zuversichtlich, dass wir die Wahl abhalten werden."

Ausgehend von diesem Datum ergaben sich die Eckdaten für die Ausschreibung der Bürgermeisterstelle im Staatsanzeiger (Freitag, 31. Juli, in RNZ und EZ am Samstag, 1. August) und die Bewerbungsfrist (sie läuft vom 2. August, 0 Uhr, bis 21. September, 18 Uhr. Bürgermeister Peter Reichert hat wiederholt öffentlich gemacht, dass er sich um eine zweite Amtszeit bewerben wird. Eventuelle Mitbewerber(innen) müssen zwischen 25 und 68 Jahren alt sein und weitere Kriterien erfüllen, die sich u.a. in der Gemeindeordnung finden.

Da der Bürgermeister bei dieser Wahl selbst antritt, berief der Gemeinderat in den Wahlausschuss als Vorsitzende Hauptamtsleiterin Anke Steck.

Ihre Stellvertreter wurden Ordnungsamtsleiter Rainer Menges und Rathausangestellte Nadja Leuwer, Beisitzer Lothar Jost, Wolfgang Kleeberger, Karl Link und Rolf Schieck. Deren Stellvertreter sind Klaus Kappes, Michael Schulz, Peter Stumpf und Manfred Wernz. Sophie König und Bärbel Preißendörfer vom Rathaus übernehmen im Wahlausschuss die Schriftführung. Die Beschlüsse zur Bürgermeisterwahl fassten die Gemeinderatsfraktionen einstimmig.