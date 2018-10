Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Die bauliche Entwicklung im Stadtteil Neckarwimmersbach wird bislang durch sechs Bebauungspläne gesteuert, die etwa die Hälfte seiner Fläche abdecken. Jetzt hat der Gemeinderat für die andere, schon so gut wie vollständig überbaute Hälfte sogenannte örtliche Bauvorschriften erlassen. In ihnen werden Dinge wie Dachgestaltung, Werbeanlagen, Einfriedung von Grundstücken, Erstellung von Nebengebäuden und Stellplatzverpflichtung geregelt. Den vier AGL-Vertretern war dies nicht genug. Sie stimmten für einen qualifizierten Bebauungsplan, konnten sich damit aber nicht durchsetzen.

Regelmäßig haben auch in diesem Kernbereich von Wimmersbach Bauherren mit ihren Umbauten, mit Geschosshöhen und baulichen Maßen Grund für Auseinandersetzungen im Ratssaal geliefert, so Christian Kaiser zur Begründung. Bauverwaltungsleiter Karl Emig konnte von einem Bebauungsplan aber nur abraten.

Das 37 Hektar große Gebiet ist ihm zufolge nahezu hundertprozentig überbaut. In den meist in der Nachkriegszeit entstandenen Wohnhäusern mache sich eine junge Generation gerade daran, diese hauptsächlich energetisch umzubauen, so Emig zu dem, was sich da baulich gerade tut. "Mit einem Plan müsste jedes einzelne Objekt abgewogen werden": Entspricht es den gesetzlichen Vorgaben? Fügt es sich in die vorhandene Bebauung ein? Hinzu kämen Kosten von 180.000 Euro. Emig: ein nicht vertretbarer Aufwand.

Eine Gestaltungssatzung reicht völlig, solche Kosten sind hier unverhältnismäßig, äußerte sich auch Georg Hellmuth (CDU) in Richtung AGL. Wo dies allerdings nicht zu überzeugen vermochte: Christian Kaiser verwies auf den Mehrwert eines Bebauungsplans, Peter Stumpf konterte damit, dass sich "der Charakter eines Baugebiets durch beliebige Eingriffe völlig verändern kann".

Dem Gros des Gemeindeparlaments genügten allerdings auch "zum Schutz von vorhandenen Quartieren", wie es in der Beschlussvorlage hieß, die Bauvorschriften für den Wimmersbacher Kernbereich. Die Öffentlichkeit wird in das Aufstellungsverfahren eingezogen.

Die städtebauliche Entwicklung im Inneren zu stärken und im Außenbereich weniger Fläche zu verbrauchen ist Ziel des von der Stadt angestrebten Flächenmanagements. Als Bauplätze geeignete Grundstücke auf der gesamten Eberbacher Gemarkung, die sich überwiegend in privatem Besitz befinden, sollen hier erfasst und schlussendlich im Flächennutzungsplan auch als potenzieller Baugrund ausgewiesen werden. Ausgehend von knapp 370 solcher Grundstücke in Eberbach und sämtlichen Ortsteilen hat die Verwaltung 580 Eigentümer inzwischen kontaktiert und nach ihrem möglichen Verkaufs- bzw. Bauinteresse befragt. Über das Ergebnis wurde der Gemeinderat jetzt informiert.

Danach hat sich etwas mehr als die Hälfte, nämlich 54 Prozent der Grundstückseigentümer bei der Stadt gemeldet. 108 signalisierten Verkaufsinteresse, acht weitere gaben an, sich eine Bebauung ihrer Grundstücke in den nächsten drei bis fünf Jahren vorstellen zu können. Die mit 196 überwiegende Mehrzahl der Rückmeldungen enthielt allerdings eine Absage: kein Verkaufsinteresse.

Was die in Frage kommenden Grundstücke betrifft, so sind diese im Blick auf eine Bebauung sehr unterschiedlich entwickelt, stellt die Stadt fest. Und unterscheidet zwischen den noch unerschlossenen und ungeordneten Quartieren, die zur Entwicklung als Bauland nach Möglichkeit ins Eigentum der Stadt übergehen sollten, und den erschlossenen, die unmittelbar an eine öffentliche Straße angebunden sind.

Im nächsten Schritt will die Verwaltung jetzt mit einem entsprechenden Angebot mit denjenigen in Verbindung treten, deren Grundstücke für sie von Interesse sind.