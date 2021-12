Von Marcus Deschner

Eberbach. Arg gelitten hat die Gastronomie bereits während der monatelangen Schließungen aufgrund von Corona vor einem Jahr. Im Sommer verspürte das Gewerbe etwas Aufwind, bis in der vorletzten Woche die baden-württembergische Landesregierung mit der plötzlich verkündeten Einführung der 2G-plus-Regel knallhart zuschlug. Lokalgäste durften nur noch dann ein Restaurant oder Lokal besuchen, wenn sie geimpft oder genesen und aktuell getestet waren. Das sei ein neuer "Lockdown durch die Hintertür", beklagten sich Gastwirte und ihr Verband.

Zwar ruderte Ministerpräsident Winfried Kretschmann rasch zurück und entschuldigte sich für das überhastete Vorgehen. "Das bringt uns aber alles nichts, man sollte ihm eine Rechnung schicken", beschwerte sich einer der von uns in Eberbach befragten Restaurantbetreiber angesichts des von der grün-schwarzen Landesregierung angerichteten Wirrwarrs. Kaum ein Bürger blicke da noch durch. Alle befragten Gastronomen waren sich einig, dass die Corona-Regeln schwerwiegende negative Auswirkungen auf ihr Geschäft hatten. Vergangenen Samstagabend herrschte in etlichen Lokalen gähnende Leere.

Fritz Wolff. Foto: Deschner

"Wenn man jetzt zu gelassen hätte, hätte man Geld verdient", sagt gegen halb sechs "Lammwirt" Fritz Wolff. "Seit 2G plus verkündet wurde, ist es wie im Lockdown". Die Leute wüssten überhaupt nicht mehr, woran sie seien. "Das Ganze war ein Schnellschuss". Wolff spricht von einem 60- bis 70-prozentigen Umsatzrückgang. Weihnachtsfeiern seien reihenweise abgesagt worden. "Zum Glück" habe er kein Personal. Er wünscht sich, "dass man mit Corona etwas legerer umgeht, denn wir werden damit die nächsten hundert Jahre leben müssen".

Die kurzfristige Regelung hat alle Gäste abgeschreckt und uns fast das Genick gebrochen", ist auch Michael Reinig vom Restaurant am Leopoldsplatz entsetzt. Der Umsatzrückgang sei enorm, Weihnachtsfeiern fänden – bis auf wenige private – in seinem Restaurant nicht statt. "Gerade wurde wieder eine mit 300 Personen abgesagt". Personal habe er in Kurzarbeit schicken müssen, einige 450-Euro-Jobber hätten sich in anderen Branchen Arbeit gesucht. Reinigs Wunsch ist, "dass künftige Corona-Regeln nicht mehr so kurzfristig kommen".

Michael Reinig. Foto: Deschner

Als "katastrophal" bezeichnet Patrick Jung vom Hotel "Karpfen" die Situation. Das alles habe für große Unsicherheit in der Bevölkerung gesorgt. Weihnachtsfeiern fänden bei ihm gar keine statt. Firmen, deren Belegschaft zwar überwiegend geimpft bzw. geboostert sei, hätten auch deshalb abgesagt, da man die wenigen Ungeimpften nicht ausgrenzen wolle. Besser wäre es vielleicht gewesen, man hätte den Betrieb komplett geschlossen, meint Jung. "Viele Leute erkennen nicht die Lage, wie’s der Branche geht und man sich über Wasser halten kann", sagt er in Richtung der Politik. Auch bei ihm mussten Mitarbeiter in Kurzarbeit. Patrick Jung hofft, "dass die Politik sich grundlegende Gedanken macht, bevor man solche Verordnungen erlässt".

Stefanos Chatzipanagiotidis. Foto: Deschner

Von einem Umsatzrückgang in Höhe von 70 Prozent im Dezember spricht Stefanos Chatzipanagiotidis vom "Grünen Baum". Die 2G-plus-Regelung habe viel Unheil angerichtet. Drei Weihnachtsfeiern mit jeweils 40 Personen seien abgesagt worden, auch für kleinere Feiern habe sich niemand gemeldet. Wenngleich man ein Familienbetrieb sei und dadurch "einiges auffangen" könne, habe man Kurzarbeit angemeldet. Auch Miete und Kosten liefen weiter. "Bis das Sommergeschäft wieder kommt, habe ich zwei Jahre für die Ausgaben gearbeitet", ist der Grieche enttäuscht. Er wünscht sich, "dass sich alle impfen lassen".

"Keiner weiß mehr, was Sache ist", schimpft Ewald Böhle vom "Krabbenstein". Sein Umsatz habe sich mehr als halbiert. Und Weihnachtsfeiern? "Da guck ins Buch nei", zeigt er auf darin fehlende bzw. stornierte Buchungen.

Auch die Bierkneipen bekommen die Verunsicherung der Gäste zu spüren. "Ich find’s nicht in Ordnung, was die da machen", ist Gerardo Magliulo vom Cafe "Bella Italia" sauer auf die Politik. "Die interessieren sich nicht für uns, wir werden im Stich gelassen". Und eine Unverschämtheit sei es, gerade zum jetzigen Zeitpunkt früher gewährte Corona-Hilfen zurückzahlen zu müssen.