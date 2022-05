Von Peter Bayer

Eberbach. Sie haben traumatische Erlebnisse hinter sich, sind vor dem fürchterlichen Krieg mitten in Europa in ein fremdes Land geflohen, dessen Sprache sie nicht kennen. Obwohl sie nicht wissen, was sie in ihrer Heimat erwartet, haben die ukrainischen Kinder trotzdem nur einen großen Wunsch: So schnell wie möglich wieder zurückkehren. Bis das möglich ist, besuchen sie die Schulen und Kindergärten in Eberbach. "Wir haben derzeit 23 Mädchen und Jungen an den Eberbacher Schulen", sagt der Geschäftsführende Schulleiter Udo Geilsdörfer. Insgesamt sind derzeit knapp 150 Personen aus der Ukraine in Eberbach privat untergekommen, informiert Bärbel Preißendörfer, stellvertretende Leiterin des Ordnungsamts. Eine große Fluktuation sei dabei nicht zu beobachten.

Der Geschäftsführende Schulleiter Udo Geilsdörfer. Foto: Peter Bayer

Zehn Kinder besuchen derzeit die beiden Grundschulen, 13 die weiterführenden Schulen. Unterrichtet werden sie, so Geilsdörfer, in Vorbereitungsklassen (VKL). Die ersten, die Kinder aufgenommen haben, waren die beiden Grundschulen und das Hohenstaufen-Gymnasium. Nach den Osterferien sind auch zwei Mädchen und ein Junge – 13 und 14 Jahre alt – in die Gemeinschaftsschule gekommen, gehen also die dritte Woche in die Schule. "Nachdem Lydia Hummel nach ihrer Elternzeit wieder da ist, haben wir die entsprechenden Stunden zur Verfügung", erklärt Geilsdörfer.

Von 8 bis 11 Uhr gehen sie in die VKL-Klasse, wo sie "sozial und sprachlich eingewiesen werden". "Mit Englisch klappt das ganz gut", findet Geilsdörfer. Und sollte doch mal etwas unklar sein, kann Olesia Benzler helfen. "Meine Sekretärin spricht Russisch."

Die ukrainischen Kinder müssen sich zunächst einmal orientieren und zurechtfinden. Sie sollen ganz behutsam herangeführt werden. "Nach all den traumatischen Erlebnissen soll ein Stück weit Normalität einkehren", sagt der Schulleiter. Wenn gewünscht, können die Kinder auch noch zusätzlich den normalen Unterricht besuchen. Noch seien sie aber nicht soweit, bräuchten noch ein bis zwei Wochen, habe ihm die VKL-Lehrerin gesagt.

Auch an den Schülerinnen und Schülern geht das, was derzeit in der Ukraine passiert, nicht spurlos vorbei. "Ganz viele sind interessiert, auch für sie ist es ein einschneidendes Erlebnis", sagt Geilsdörfer. "Im Erdkundeunterricht in der neunten Klasse kam das Thema unter den Schülern auf, da habe ich es aufgegriffen", nennt er ein konkretes Beispiel.

Die sieben Kinder in der Steige-Grundschule besuchen neben der VKL-Klasse auch den normalen Unterricht. Aber nicht in der altersgerechten dritten, sondern in der zweiten Klassenstufe. "Sie müssen erst unsere Buchstaben schreiben lernen", begründet Schulleiterin Ursula Teichtmann.

Die ersten Schulen, die ukrainische Kinder unterrichtet haben, waren die Dr.-Weiß-Grundschule, die Steige-Grundschule und das Hohenstaufen-Gymnasium. Die Gemeinschaftsschule zog nach den Osterferien nach, als die Lehrkraft da war. In der Realschule werden noch keine Flüchtlingskinder unterrichtet, weil noch keine Kapazitäten vorhanden sind. Nach den Pfingstferien könnte sie wahrscheinlich welche aufnehmen. "Die Aufteilung haben wir unter den Schulleitern besprochen", so der Geschäftsführende Schulleiter.

Von Problemen der ukrainischen mit den anderen Schülern weiß Geilsdörfer nichts. "Wir haben hier 30 Nationalitäten, fremd gibt es bei uns nicht, die Schüler können miteinander."

Das bestätigen dem Autor zwei Schülerinnen, als sie erfahren, worum es beim Besuch des "Zeitungsmenschen" bei ihrem Schulleiter gilt. "Klasse", lautet ihr kurzer Kommentar und der Daumen zeigt nach oben.