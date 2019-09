Finkenbach. (cum) Das Finkenbach-Festival findet auch im kommenden Jahr statt. Wie der FC Finkenbach nun in einer Mitteilung bekannt gab, steigt das Festival am Freitag und Samstag, 7. und 8. August 2020 am Finkenbach in Oberzent.

Und sogar die ersten Bands stehen schon fest: So werden Thorbjorn Risager & Black Tournado, John Kay & The Clerks, Grandsheiks playing the music of Frank Zappa sowie Alex Auer & The Detroit Blackbirds feat. Adax Dörsam & Stahl (incl. Armin Rühl) auftreten. Der Vorverkauf soll in Kürze beginnen.

"Aufhören, wenn es am Schönsten ist", hatte Krautrock-Legende Mani Neumeier am Freitagnachmittag an, dass er und Guru Guru künftig kein Finkenbach-Festival mehr veranstalten werden. Das Festival selbst wird 2020 aber wieder stattfinden.

"Ich habe mich als Festivalmacher nach dem diesjährigen Festival dazu entschieden, die Ära Finki-Festival auf dem Höhepunkt zu beenden", teilte der 78-Jährige über soziale Medien mit. Das Festival sei von Jahr zu Jahr populärer geworden und habe immer einen ganz besonderen, familiären Charakter gehabt. "Diesen möchten wir in unserer Erinnerung für immer behalten", so der Schlagzeuger.

Ganz aufhören wollen er und Guru Guru aber nicht: Die Band bleibe weiterhin musikalisch aktiv. Möglicherweise gebe es an anderem Ort auch wieder ein Open-Air.

Update: Dienstag, 17. September 2019, 10.40 Uhr

