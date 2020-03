Eberbach. (by) Die Stadt Eberbach will Sanierungen von Fassaden von Häusern und Geschäftsgebäuden in der Altstadt finanziell fördern. Mit dem stadteigenen Sanierungsprogramm soll die Altstadt aufgewertet werden. Der Gemeinderat hat dafür 50 000 Euro im Haushalt bereitgestellt. Eine entsprechende Förderrichtlinie haben die Gemeinderäte in der Sitzung am Donnerstag beschlossen. Anträge können so lange bewilligt werden, bis die Höhe des Förderrahmens im jeweiligen Haushaltsjahr ausgeschöpft ist.

Gefördert werden maximal 50 Prozent der als zuwendungsfähig anerkannten Kosten, so Bauamtsleiter Karl Emig. Die Obergrenze liegt bei einem Zuschuss von 60 Euro pro Quadratmeter Fassadenfläche, der Höchstbetrag für die Gesamtförderung auf einem Grundstück bei 10 000 Euro. "Damit wären mindestens fünf Objekte pro Jahr möglich", sagt Emig. Voraussetzung für die Förderung ist, dass das Anwesen im abgegrenzten Gebiet der Altstadt liegt und mit der Durchführung der Maßnahme noch nicht begonnen wurde.

Förderfähig sind Maßnahmen zur Instandsetzung, Gestaltung und Farbgebung von Hausfassaden, soweit diese vom öffentlichen Straßenraum aus sichtbar sind. Dies betrifft insbesondere die Sanierung von Außenwänden einschließlich Putzsanierung, jedoch nicht die ausschließliche Verbesserung der Wärmedämmung. Nicht förderfähig ist der Ersatz oder Neueinbau von Fenstern, Türen, Garagentoren oder sonstigen Toren. Eine Förderung bekommen können Eigentümer oder Erbbauberechtigte sowie Mieter mit Zustimmung des Eigentümers. Die Bewilligung des Zuschusses erfolgt auf Grundlage eines Vertrags zwischen dem Antragsteller und der Stadt.

Info: Kontakt Stadtbauamt, Bauverwaltung: Telefon 06271/87263, E-Mail: bauamt@eberbach.de; Öffnungszeiten montags bis freitags 8 bis 12 Uhr, mittwochs 14 bis 18 Uhr oder nach Vereinbarung. Download des Formulars unter www.eberbach.de/Fassadensanierung